Oprocentowanie nadpłaty po zastosowaniu się do błędnej interpretacji

Interpretacje indywidualne mają zapewniać podatnikom bezpieczeństwo i chronić ich przed negatywnymi skutkami błędnej wykładni przepisów. Powstaje jednak pytanie, czy ochrona ta obejmuje również sytuację, w której podatnik zastosował się do nieprawidłowej interpretacji, zapłacił nienależny podatek, a następnie, po jej uchyleniu przez sąd, wystąpił o zwrot nadpłaty wraz z oprocentowaniem. Do tej kwestii odniósł się Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 3 czerwca 2026 r., sygn. II FSK 162/26 wskazując, że brak wyraźnej regulacji w Ordynacji podatkowej nie może prowadzić do pozbawienia podatnika należnej ochrony.

Sprawa dotyczyła podatnika osoby fizycznej, który planował sprzedaż należących do niego działek i przed dokonaniem sprzedaży wystąpił z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w celu potwierdzenia skutków podatkowych planowanej sprzedaży. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że opisana sprzedaż stanowiła działalność gospodarczą i tym samym powinna podlegać opodatkowaniu. Podatnik dokonał sprzedaży nieruchomości i pomimo zaskarżenia powyższej interpretacji zastosował się do niej wpłacając podatek. Naczelny Sąd Administracyjny dopiero po kilku latach uchylił interpretację, uznając stanowisko organu za nieprawidłowe. W konsekwencji potwierdzono, że sprzedaż nie podlegała opodatkowaniu, a zapłacony podatek był nienależny. W związku z powyższym Wnioskodawca wystąpił o stwierdzenie nadpłaty oraz zwrot podatku wraz z odsetkami naliczonymi od dnia zapłaty podatku.

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Stanowisko NSA

Naczelnik Urzędu Skarbowego nie kwestionował samego istnienia nadpłaty i dokonał jej zwrotu, odmówił przy tym jednak wypłaty naliczonych odsetek. Rozstrzygnięcie to zostało również podtrzymane przez Dyrektora Izby Skarbowej. W ocenie Organu przepisy Ordynacji podatkowej przewidują oprocentowanie nadpłaty wyłącznie w przypadkach wskazanych w art. 78 § 3 Ordynacji Podatkowej. Przepis ten odnosi się do sytuacji, w których nadpłata powstała w następstwie uchylenia lub stwierdzenia nieważności decyzji podatkowej, natomiast nie obejmuje przypadku zmiany lub uchylenia interpretacji podatkowej, do której zastosował się podatnik. Zdaniem organów interpretacja nie ma charakteru decyzji administracyjnej i pełni wyłącznie funkcje ochronną przez co jej uchylenie nie powinno stanowić podstawy do naliczenia oprocentowania od nadpłaty.

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Stanowisko WSA

Wojewódzki Sąd Administracyjny (Wyrok WSA w Poznaniu z 23 października 2025 r., sygn. I SA/Po 422/25) nie zgodził się z stanowiskiem organów podatkowych. Sąd przyznał rację, iż art. 78 § 3 Ordynacji podatkowej nie przewiduje oprocentowania nadpłaty powstałej w wyniku zastosowania się do interpretacji indywidualnej, jednak nie zgodził się z tym, aby brak bezpośredniego przepisu automatycznie powodował brak prawa do oprocentowania w takiej sytuacji.

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W ocenie WSA celem oprocentowania nadpłaty jest zrekompensowanie podatnikowi skutków wadliwego działania organów podatkowych, których konsekwencją był brak możliwości rozporządzania własnymi środkami pieniężnymi. Sąd nie zgodził się z tym, aby sytuacje, w której nadpłata powstała na skutek zastosowania się do wydanej interpretacji indywidualnej traktować inaczej niż wykonanie wadliwej decyzji podatkowej. W obu przypadkach bowiem źródłem powstania nadpłaty było nieprawidłowe działanie organu podatkowego. WSA dodatkowo wskazał przy tym na wynikającą z art. 14k § 1 Ordynacji podatkowej zasadę, zgodnie z którą zastosowanie się do interpretacji indywidualnej nie może szkodzić podatnikowi, a brak możliwości uzyskania odsetek od dokonanej nadpłaty w ocenie Sądu byłoby właśnie szkodą podatnika. W związku z powyższym w ocenie Sądu pomimo braku jednoznacznej regulacji w przepisie art. 78 § 3 Ordynaci Podatkowej prawidłowe jest jego zastosowanie również w przypadku zastosowania się do interpretacji indywidualnej przez podatnika.

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Naczelny Sąd Administracyjny w swoim wyroku (Wyrok NSA z 3 czerwca 2026 r., sygn. II FSK 162/26) oddalił skargę kasacyjną organu i podzielił stanowisko WSA. Sąd wskazał, że choć art. 78 § 3 Ordynacji podatkowej literalnie nie obejmuje sytuacji uchylenia interpretacji indywidualnej, brak takiej regulacji stanowi lukę aksjologiczną, która nie może prowadzić do pozbawienia podatnika ochrony wynikającej z art. 14k § 1 Ordynacji podatkowej.

NSA podkreślił, że zastosowanie się do interpretacji indywidualnej w praktyce często nie jest całkowicie dobrowolne, ponieważ jej nieuwzględnienie może prowadzić do sporu z organami podatkowymi oraz negatywnych konsekwencji dla podatnika. Z tego względu uznał, że wskazaną lukę należy uzupełnić poprzez zastosowanie analogii, co oznacza, że również w przypadku zastosowania się do błędnej interpretacji podatnikowi przysługuje oprocentowanie nadpłaty od dnia jej powstania.

Wyrok ma istotne znaczenie dla podatników korzystających z instytucji interpretacji indywidualnych. NSA potwierdził, że ochrona wynikająca z art. 14k Ordynacji podatkowej nie może ograniczać się wyłącznie do zwrotu nienależnie zapłaconego podatku. Jeżeli podatnik zastosował się do błędnej interpretacji i w konsekwencji został pozbawiony możliwości dysponowania własnymi środkami, powinien korzystać z pełnej ochrony przewidzianej przez przepisy, obejmującej również oprocentowanie nadpłaty.

Jagoda Trela - Partner Zarządzająca ID Advisory, doradca podatkowy

KSeF. Wystawianie i rozliczanie korekt