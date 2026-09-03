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Jak skutecznie wnioskować o wstrzymanie wykonania decyzji podatkowej?

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03 września 2026, 10:26
Robert Nogacki
Robert Nogacki
radca prawny
Kancelaria Prawna Skarbiec
Kancelaria Prawna Skarbiec
Kancelaria Prawna Skarbiec świadczy doradztwo prawne z zakresu prawa podatkowego, gospodarczego, cywilnego i karnego.
oprac. Adam Kuchta
decyzja podatkowa skarbówka
Jak skutecznie wnioskować o wstrzymanie wykonania decyzji podatkowej?
Shutterstock

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Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji podatkowej to dla wielu podatników ostatnia deska ratunku przed egzekucją. Praktyka orzecznicza pokazuje jednak, że znaczna część takich wniosków kończy się odmową nie dlatego, że sprawa jest przegrana co do meritum, lecz dlatego, że sam wniosek jest źle przygotowany. Naczelny Sąd Administracyjny po raz kolejny przypomniał o tym w postanowieniu z 17 lipca 2026 r. (sygn. akt II FZ 63/26).

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Podatnik, walczący przed wrocławskim sądem administracyjnym o wstrzymanie wykonania decyzji dotyczącej PIT za 2018 r., podał we wniosku kwotę zobowiązania 105 350 zł, a w dalszej części tej samej skargi kwotę 254 732 zł. Do zażalenia liczącego siedem stron argumentacji nie załączył ani jednego dokumentu na poparcie swoich twierdzeń. Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z 17 lipca 2026 r. oddalił zażalenie i trudno się dziwić. Ta sprawa jest pouczająca nie dlatego, że rozstrzyga coś nowego, lecz dlatego, że pokazuje prawidłowość, którą obserwujemy od lat: wnioski o wstrzymanie wykonania decyzji podatkowej przegrywają zwykle nie na sali sądowej, tylko na etapie ich pisania. Sprawa co do meritum może być do wygrania; wniosek o ochronę tymczasową bywa przegrany, zanim sędzia zdąży go przeczytać.

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Wstrzymanie wykonania decyzji podatkowej jako wyjątek, a nie reguła

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej: p.p.s.a.) samo wniesienie skargi do sądu administracyjnego nie wstrzymuje wykonania zaskarżonej decyzji. Zasadą jest więc wykonalność, a wstrzymanie stanowi wyjątek: sąd może je orzec na podstawie art. 61 § 3 p.p.s.a., jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Ochronę przed wykonaniem decyzji można uzyskać również na etapie postępowania przed organem podatkowym, o czym pisaliśmy szerzej w artykule „Wstrzymanie wykonania decyzji ostatecznej". Przesłanki i tryb wstrzymania na etapie sądowym różnią się jednak od tych znanych z Ordynacji podatkowej i to właśnie na etapie sądowym podatnicy najczęściej popełniają błędy, które kosztują ich utratę tymczasowej ochrony.

Kto musi wykazać konkretne przesłanki i na czym to polega w praktyce

Ustawa nie nakłada na podatnika obowiązku udowodnienia w sensie ścisłym, że wykonanie decyzji wyrządzi mu znaczną szkodę; wystarczy uprawdopodobnienie. Nie oznacza to jednak, że wniosek może być ogólnikowy. Ciężar wykazania przesłanek z art. 61 § 3 p.p.s.a. spoczywa wyłącznie na wnioskodawcy, a sąd, orzekając w tym przedmiocie, nie ma obowiązku poszukiwać za stronę argumentów przemawiających za wstrzymaniem. Co więcej, inaczej niż przy brakach formalnych pisma, sąd nie wzywa do uzupełnienia materiału mającego uprawdopodobnić przesłanki; wniosek ocenia takim, jakim go złożono.

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W postanowieniu z 17 lipca 2026 r. NSA ujął to wprost: podmiot występujący o wstrzymanie wykonania decyzji, który zaniechał podania okoliczności mających uzasadniać jego żądanie, nie może oczekiwać, że sąd, wyręczając go, z urzędu poszuka uzasadnienia dla złożonego wniosku. Brak należytego uzasadnienia w ogóle wyklucza merytoryczną ocenę wniosku. Nie jest to teza nowa; NSA jedynie przypomniał linię orzeczniczą budowaną od kilkunastu lat (m.in. postanowienia z 3 października 2011 r., I FSK 1427/11, z 6 lutego 2009 r., II FZ 39/09, i z 14 listopada 2006 r., II FZ 585/06). Lipcowe rozstrzygnięcie jest ogniwem tej linii, nie jej zwrotem, i właśnie ta powtarzalność powinna dawać do myślenia: skoro sądy od tylu lat mówią to samo, a wnioski wciąż wyglądają tak samo, problem nie leży w przepisie.

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Sprawa II FZ 63/26: dlaczego sąd odmówił wstrzymania?

Skarżący zakwestionował decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 r. i wystąpił o wstrzymanie jej wykonania, powołując się na trudną sytuację finansową, zawieszenie działalności gospodarczej od października 2020 r. oraz ryzyko utraty nieruchomości stanowiącej miejsce zamieszkania. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu odmówił (postanowienie z 1 czerwca 2026 r., I SA/Wr 96/26), a NSA w pełni podzielił to stanowisko. Z uzasadnienia i akt wyłaniają się trzy okoliczności warte uwagi, przy czym o rozstrzygnięciu przesądziły dwie ostatnie.

Po pierwsze, w toku sprawy skarżący zmienił wskazywaną kwotę zobowiązania ze 105 350 zł na 254 732 zł. Sąd tej rozbieżności wprost nie komentował, a różnica mogła mieć prozaiczne wytłumaczenie, choćby doliczenie narosłych odsetek. Rzecz w tym, że wniosek powinien je podać wprost. W naszej ocenie trudno o gorszą wizytówkę pisma, którego istotą jest przekonanie sądu o precyzyjnie policzonym zagrożeniu, niż dwie różne kwoty pozostawione bez słowa wyjaśnienia.

Po drugie, ani wniosek, ani zażalenie nie zawierały żadnych danych pozwalających zweryfikować sytuację finansową skarżącego: wysokości dochodów, miesięcznych kosztów utrzymania, istniejących zobowiązań. NSA odnotował, że sąd pierwszej instancji posiłkował się w tym zakresie dokumentami z odrębnej sprawy o prawo pomocy (I SPP/Wr 24/26), czyli materiałem, który pochodził z akt powiązanej sprawy, a nie ze starań strony.

Po trzecie, ani do wniosku, ani do zażalenia nie załączono żadnych dokumentów źródłowych. Siedem stron argumentacji i zero załączników. Same twierdzenia, choćby najobszerniejsze, nie zastępują dowodów. Objętość nie jest uprawdopodobnieniem.

NSA przypomniał przy tym zasadę o fundamentalnym znaczeniu dla całej praktyki: przymusowa realizacja zobowiązania podatkowego w drodze egzekucji jest ze swej istoty dolegliwa, a uszczuplenie majątku dłużnika stanowi zwykłe następstwo wykonania decyzji. Żeby uzyskać ochronę tymczasową, trzeba wykazać coś więcej: że skutki przekraczają zwykłe następstwa zapłaty albo że nie da się ich odwrócić nawet przez zwrot wyegzekwowanej kwoty wraz z odsetkami. Egzekucja, która boli, to norma. Wstrzymuje się tę, która okalecza.

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Jakie dokumenty realnie przekonują sąd?

Orzecznictwo od lat wskazuje ten sam kierunek. Pisaliśmy o tym już w 2018 r. w tekście „Rzetelna dokumentacja podstawą wstrzymania egzekucji skarbowej", analizując postanowienie WSA w Szczecinie z 4 września 2018 r. (I SA/Sz 482/18), w którym sąd przychylił się do wniosku podatniczki właśnie dlatego, że jej twierdzenia, choć lakoniczne, znajdowały potwierdzenie w dokumentach z akt. Do wniosku warto więc załączyć w szczególności: zaświadczenia o dochodach lub ich braku wraz z historią rachunków bankowych za ostatnie miesiące, dokumentację stałych kosztów utrzymania, w tym zobowiązań kredytowych i alimentacyjnych, dowody na stan majątkowy, na przykład wypis z księgi wieczystej nieruchomości zagrożonej egzekucją, a w przypadku przedsiębiorców dokumentację finansową działalności, w tym bilans oraz rachunek zysków i strat. Dobór załączników warto podporządkować łańcuchowi przyczynowemu: wykonanie decyzji, konkretne działanie egzekucyjne, konkretny skutek i wynikająca z niego znaczna szkoda albo trudność jego odwrócenia; plik dokumentów bez tego powiązania niewiele sądowi mówi. Jeżeli w sprawie zapadły już rozstrzygnięcia dotyczące prawa pomocy, należy się na nie powołać wprost, zamiast liczyć, że sąd sam do nich zajrzy; w sprawie wrocławskiej tak się stało, ale na takim założeniu nie sposób budować strategii.

Warto przy tym pamiętać o różnicy, która myli wielu pełnomocników przyzwyczajonych do postępowania podatkowego: organ podatkowy jest związany zasadą z art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej, nakazującą wyczerpujące zebranie materiału dowodowego, natomiast sąd administracyjny przy wniosku o wstrzymanie żadnego materiału za stronę nie gromadzi. Czego zabraknie w chwili złożenia wniosku, tego w ocenie po prostu nie będzie.

Jakie są najczęstsze błędy podatników?

Z omawianej sprawy i z utrwalonego orzecznictwa wyłania się katalog powtarzalnych uchybień. Ogólnikowość: twierdzenia typu „sytuacja finansowa jest trudna" albo „egzekucja doprowadzi do utraty majątku" bez liczb i dokumentów nie mają wartości dowodowej. Niespójność kwot: podawanie różnych wysokości zobowiązania na różnych etapach postępowania podważa wiarygodność całego wniosku. Brak załączników: opis sytuacji bez dokumentów źródłowych jest w praktyce równoznaczny z brakiem uzasadnienia. Mylenie przesłanek prawa pomocy z przesłankami wstrzymania: to dwie odrębne instytucje, choć dokumentacja zgromadzona przy wniosku o prawo pomocy bywa pomocna również tutaj.

Przenoszenie sporu o meritum do wniosku: przy rozpoznawaniu wniosku o wstrzymanie sąd nie ocenia zasadności samej skargi, więc argumenty o wadliwości decyzji, na które powoływał się także skarżący, nie zastąpią wykazania przesłanek z art. 61 § 3 p.p.s.a. Wreszcie traktowanie samego obciążenia finansowego jako wystarczającej podstawy, podczas gdy wykazać trzeba szkodę przekraczającą zwykłe następstwa zapłaty.

Jak przygotować wniosek? Oto praktyczna checklista

Po pierwsze, wskaż jedną, spójną i precyzyjnie policzoną kwotę zobowiązania oraz odsetek, których dotyczy wniosek. Po drugie, opisz konkretne, weryfikowalne okoliczności, a nie ogólne odczucia; zamiast pisać, że egzekucja „zagrozi bytowi rodziny", podaj wysokość miesięcznych dochodów, wydatków i zobowiązań. Po trzecie, do każdego twierdzenia dołącz dokument: zaświadczenie, wyciąg bankowy, wypis z księgi wieczystej, umowę kredytową. Po czwarte, jeżeli toczyło się już postępowanie o przyznanie prawa pomocy, powołaj się na jego akta i wynik. Po piąte, wskaż wprost, którą przesłankę uzasadniasz: niebezpieczeństwo znacznej szkody czy trudnych do odwrócenia skutków, i wykaż, że skutków wykonania nie zniweluje późniejszy zwrot należności z odsetkami, na przykład gdy egzekucja oznacza utratę nieruchomości będącej centrum życia rodziny albo warsztatem pracy. Po szóste, pamiętaj o art. 61 § 4 p.p.s.a.: postanowienie w sprawie wstrzymania sąd może zmienić lub uchylić w każdym czasie w razie zmiany okoliczności, więc przegrana na tym etapie nie zamyka drogi, o ile pojawią się nowe, udokumentowane fakty.

Podsumowanie

Wstrzymanie wykonania decyzji podatkowej pozostaje realnym narzędziem ochrony przed nieodwracalnymi skutkami egzekucji, ale wyłącznie pod warunkiem należytego przygotowania wniosku. Orzecznictwo, od postanowień NSA sprzed kilkunastu lat po rozstrzygnięcie z lipca 2026 r., konsekwentnie powtarza jedno: sąd przekonują konkretne, udokumentowane okoliczności, a nie obszerny opis trudnej sytuacji. Dobrze przygotowany wniosek potrafi uchronić majątek podatnika do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sporu co do meritum; źle przygotowany potrafi ten majątek wydać egzekucji, zanim ktokolwiek oceni, czy decyzja w ogóle była zgodna z prawem. Kwestie te wiążą się zresztą z całą strategią prowadzenia sporu podatkowego, w tym z prawidłowym formułowaniem skarg i zażaleń do sądów administracyjnych oraz z odrębną, choć pokrewną instytucją odwołania od decyzji zabezpieczającej. W sporze z fiskusem meritum wygrywa się miesiącami, a ochronę tymczasową traci się jednym niedbałym pismem.

Stan prawny na 5 sierpnia 2026 r. Postanowienie NSA z 17 lipca 2026 r., II FZ 63/26, jest prawomocne. Ocena znaczenia rozbieżności kwot podanych przez skarżącego wyraża stanowisko autora; sąd odnotował tę rozbieżność, nie formułując wprost jej oceny.

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Źródło: INFOR
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