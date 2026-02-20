REKLAMA

Strona główna » Księgowość » ZUS i kadry » ZUS upraszcza życie firmom? Nowy portal eZUS trafi do 500 tys. płatników składek

ZUS upraszcza życie firmom? Nowy portal eZUS trafi do 500 tys. płatników składek

20 lutego 2026, 15:57
ZUS upraszcza życie firmom? Nowy portal eZUS trafi do 500 tys. płatników składek

20 lutego 2026, 15:57
ZUS upraszcza życie firmom? Nowy portal eZUS trafi do 500 tys. płatników składek
Shutterstock

W przyszłym tygodniu ZUS udostępni 500 tys. losowo wybranym klientom nowy portal eZUS przeznaczony dla płatników składek. Nowe konto będzie bardziej przejrzyste, intuicyjne i dostosowane do codziennych potrzeb przedsiębiorców - przekazał Zakład w piątkowym komunikacie.

Udostępnienie systemu 500 tys. losowo wybranych płatników

Na początku przyszłego tygodnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępni 500 tys. losowo wybranym klientom nowy portal eZUS. Chodzi o część przeznaczoną dla płatników składek. Kolejne firmy stopniowo będą dołączać do grona użytkowników nowego portalu.

Nowe konto płatnika składek będzie bardziej przejrzyste, intuicyjne i dostosowane do codziennych potrzeb przedsiębiorców. Wszystkie wnioski w eZUS zyskały nową formę. Kreatory prowadzą użytkownika przez kolejne etapy tworzenia dokumentu, pokazują postęp i na końcu jasno informują, czy został pomyślnie wysłany. To ogranicza błędy i ułatwia składanie wniosków. Zmiany zostały wprowadzone w odpowiedzi na sugestie użytkowników i poprzedzone pilotażem” - przekazał ZUS.

Nowy portal ma zapewnić przedsiębiorcom szybki dostęp do najważniejszych informacji o rozliczeniach z ZUS i zwolnieniach lekarskich swoich pracowników. Ułatwiony zostanie też dostęp do złożonych deklaracji oraz wiadomości z ZUS. Wszystkie sprawy płatnika w nowym portalu mają być połączone w wątki. Dzięki temu będzie można łatwo sprawdzić, na jakim etapie jest dana sprawa i czy ZUS już odpowiedział na korespondencję.

Uproszczone składanie wniosków

„W pracy nad nową wersją portalu przyjęliśmy zasady projektowania oparte na podejściu user experience – czyli od strony doświadczenia użytkownika. Od początku włączyliśmy użytkowników w tworzenie przyjaznego wyglądu i intuicyjnych funkcji systemu. Realizowaliśmy badania użyteczności na makietach oraz pilotaż z klientami. Zbudowaliśmy system, w którym płatnik po zalogowaniu od razu widzi to, co jest dla niego najważniejsze, a załatwienie spraw w ZUS jest proste i nie zajmuje dużo czasu” – powiedział cytowany w informacji prasowej Sławomir Wasielewski, członek zarządu nadzorujący Pion Operacji i Eksploatacji Systemów w ZUS.

ZUS zaznaczył, że wdrożenie podzielone na etapy pozwoli na lepszą obserwację działania systemu po gruntownej modyfikacji.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zakład prowadzi również prace w eZUS nad unowocześnieniem profilu klienta indywidualnego (ubezpieczonego i świadczeniobiorcy) oraz komornika i lekarza, a także nad aplikacją ePłatnik, która służy do składania dokumentów ubezpieczeniowych.

Nowa aplikacja mobilna mZUS

Ponadto Zakład chce rozwinąć usługi mobilne. Jak przekazał, wkrótce udostępniona zostanie aplikacja mZUS dla płatnika, z której będą mogli korzystać płatnicy składek i osoby, które mają pełnomocnictwo do konta płatnika w eZUS. Będzie w niej można przeglądać informacje o saldach i zwolnieniach lekarskich, wysłać niektóre wnioski do ZUS, zgłosić umowę o dzieło, czy też samodzielnie wygenerować zaświadczenie.

oprac. Anna Rymkiewicz
Źródło: PAP
Księgowość
ZUS upraszcza życie firmom? Nowy portal eZUS trafi do 500 tys. płatników składek
20 lut 2026

W przyszłym tygodniu ZUS udostępni 500 tys. losowo wybranym klientom nowy portal eZUS przeznaczony dla płatników składek. Nowe konto będzie bardziej przejrzyste, intuicyjne i dostosowane do codziennych potrzeb przedsiębiorców - przekazał Zakład w piątkowym komunikacie.
