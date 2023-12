Chcesz dostać emeryturę lub rentę na czas? Musisz szybko powiadomić ZUS o zmianie adresu lub konta bankowego! Jak to zrobić i w jakim terminie?

Emeryt i rencista powinien jak najszybciej poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o zmianie adresu zamieszkania, czy numeru rachunku bankowego. Jeśli zrobi to z opóźnieniem, to może zdarzyć się, że emerytura czy renta zostanie zwrócona do ZUS-u.

Zmiana adresu lub numeru konta - trzeba powiadomić ZUS. W jakim terminie?

Osoby, które pobierają świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, muszą pamiętać o tym, aby na bieżąco informować ZUS o zmianie adresu zamieszkania czy numeru rachunku bankowego. Muszą to zrobić z odpowiednim wyprzedzeniem przed terminem płatności swojego świadczenia.



- Jeśli zmieniony zostanie adres czy rachunek bankowy, na który ZUS przekazywał emeryturę czy rentę, a z przyczyn technicznych nie jest już możliwe wprowadzenie zmiany na najbliższą wypłatę świadczenia, to ZUS dokona zmiany dopiero od następnej wypłaty. Dlatego, zanim emeryt czy rencista zdecyduje się zamknąć dotychczasowy rachunek bankowy i otworzyć nowy powinien upewnić się, czy ZUS zdąży dokonać zmiany od najbliższej wypłaty. W przeciwnym razie jego świadczenie trafi na nieczynne konto, bank zwróci je do ZUS-u, a senior będzie musiał dłużej poczekać na wypłatę świadczenia. Aby uniknąć takich sytuacji i opóźnienia w wypłacie, informację o zmianie rachunku należy złożyć w ZUS-ie minimum 12 dni roboczych przed terminem płatności świadczenia – informuje Katarzyna Krupicka, rzecznik regionalny ZUS województwa podlaskiego.

Autopromocja

Wniosek EZP. Jak złożyć?

Zmianę banku, do którego ma być przekazywana emerytura bądź renta czy zmianę adresu można zgłosić w placówce ZUS-u, gdzie pracownicy pomogą wypełnić wniosek EZP (wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce).

- Taki formularz można także wypełnić w domu i wysłać go pocztą. Druk dostępny jest na stronie internetowej ZUS-u. Wniosek o zmianę danych można także złożyć, nie wychodząc z domu przez Internet, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Najszybszą formą zmiany dyspozycji jest złożenie wniosku elektronicznie przez PUE ZUS lub dostarczenie go osobiście – dodaje rzeczniczka.



W decyzji o przyznaniu emerytury czy renty w pouczenie znajduje się informacja, aby o zmianie adresu, czy numeru rachunku bankowego powiadomić ZUS na 12 dni roboczych przed terminem płatności swojego świadczenia. - Jeśli zatem zmienimy bank, do którego ma być przekazywane świadczenie lub zmienimy adres, to pamiętajmy, aby jak najszybciej poinformować o tym ZUS. Wskazanie prawidłowych i aktualnych danych ma duży wpływ nie tylko na przepływ informacji, ale także na wypłatę świadczeń – wyjaśnia Katarzyna Krupicka.