ZUS informuje, że korekty deklaracji i raportów dotyczące zwrotu nadpłaconych składek ubezpieczeniowych w latach 1999-2021 płatnicy muszą złożyć do końca 2023 roku. Jak to zrobić? Na kontach płatników składek jest obecnie ponad 2,5 mld PLN nadpłat!

ZUS oddaje pieniądze (nadpłacone składki). Korekty trzeba złożyć do końca 2023 roku. 2,5 mld zł do zwrotu

W dokumentach zatytułowanych: „Dotyczy: zmiany terminów przekazywania korekt dokumentów rozliczeniowych” - rozsyłanych do płatników składek, za pośrednictwem portalu ZUS PUE - ZUS wskazuje, że dokumenty za okres rozliczeniowy od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. można skorygować wyłącznie w terminie do 31 grudnia 2023 r.



Z przesłanych pism jasno wynika, że jest to ostatni moment na odzyskanie nadpłaconych składek, gdyż dokumenty korygujące okresy przed styczniem 2022 r. muszą zostać przekazane do ZUS przed 1 stycznia 2024 r. Gdy ten termin upłynie, ZUS - jak sam deklaruje - „Nie przyjmie korekt dokumentów rozliczeniowych…”.



Sam ZUS wskazuje, że na kontach płatników składek jest zarejestrowanych ponad 2,5 mld PLN nadpłat (!), a wiele jeszcze korekt dokumentów nie zostało przekazanych do rozliczenia. Dlatego jest to najwyższy czas, aby wykonać analizę poprawności rozliczeń z ZUS i odzyskać nadpłacone składki, nawet od 1999 roku.

Z doświadczenia wiemy, że te nadpłaty najczęściej występują w składkach na ubezpieczenie społeczne w tym na ubezpieczenie wypadkowe, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.



Jak odzyskać nadpłacone składki – krok po kroku? Korekta deklaracji i raportów

Proces ten należy rozpocząć od identyfikacji nadpłat w przesłanych do ZUS kompletach rozliczeniowych.



Następnie, żeby odzyskać nadpłacone składki należy sporządzić korekty deklaracji rozliczeniowych. W tym celu należy dokonać odpowiednich zmian na formularzach:

ZUS DRA – korekta dotyczy danych zawartych wyłącznie w deklaracji rozliczeniowej ,

– korekta dotyczy danych zawartych wyłącznie w , ZUS RCA – korekta dotyczy imiennych raportów miesięcznych o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach,

– korekta dotyczy o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach, ZUS RSA – korekta dotyczy imiennych raportów miesięcznych o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek.

Żeby skorygować deklaracje, należy przygotować nowy komplet dokumentów rozliczeniowych za miesiąc, który podlega korekcie. W polu „Identyfikator…” należy podać kolejny numer deklaracji za dany miesiąc (np. 02, 03).

Ważne Co istotne, komplet korygujących dokumentów rozliczeniowych składa się z imiennych raportów miesięcznych dołączonych do deklaracji rozliczeniowej, a imienne raporty miesięczne składamy wyłącznie za tych ubezpieczonych, których korekta dotyczy.



Deklaracja rozliczeniowa musi uwzględniać rozliczenie wszystkich pracowników po korekcie za dany miesiąc. Imienny raport korygujący musi być oznaczony tym samym „Identyfikatorem raportu”, co deklaracja rozliczeniowa korygująca, do której jest dołączony.

Jeżeli natomiast, korekta dotyczy wyłącznie składek na Fundusz Pracy lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, to nie należy do zestawu rozliczeniowego załączać imiennych raportów miesięcznych, a jedynie w deklaracji rozliczeniowej wskazać prawidłowe kwoty składek na te fundusze.

Komplety korygujące możemy przekazać do ZUS na dwa sposoby:

za pośrednictwem programu Płatnik – przygotowane komplety korygujące należy dołączyć do zestawu, następnie podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu i wysłać do ZUS,

– przygotowane komplety korygujące należy dołączyć do zestawu, następnie podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu i wysłać do ZUS, za pośrednictwem aplikacji ePłatnik na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) – należy podpisać dokument bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP i wysłać do ZUS.

Płatnicy składek mają określony czas na wykonanie korekt dokumentów rozliczeniowych i jest to:

7 dni od kiedy płatnik składek (spółka) zauważy błąd lub od momentu uprawomocnienia decyzji ZUS,

30 dni od kiedy ZUS prześle protokół kontroli.

Sprawdzenie salda rozliczeń na PUE ZUS

Po przyjęciu i przetworzeniu przez ZUS korygujących kompletów rozliczeniowych, płatnik składek może sprawdzić aktualny stan rozliczeń konta na PUE ZUS w „Panelu płatnika”, w zakładce „Salda bieżące”. Jeżeli widnieją kwoty w kolumnie „Saldo MA” oznacza to, że na koncie zarejestrowana jest nadpłata. Korzystając z dostępnych zakładek w PUE ZUS, można sprawdzić saldo bieżące ogółem, saldo miesięczne za okres ostatnich 12 miesięcy według stanu na koniec każdego z nich, ogółem oraz w podziale na poszczególne fundusze (FUS, FUZ, FP i FGŚP, FEP).

Nadpłata może być zaliczona na poczet zaległości składkowych albo na poczet bieżących i przyszłych składek ZUS

Jeżeli Płatnik posiada zaległości, to stwierdzona nadpłata zostanie zaliczona na poczet tych zaległości.



W przypadku braku zaległości, nadpłaty zostaną zaliczone z urzędu na poczet bieżących lub przyszłych składek, a co za tym idzie płatnik składek może pomniejszyć bieżące lub przyszłe zobowiązanie do ZUS o kwotę nadpłaty.

Zwrot nadpłaconych składek ZUS. Wniosek na druku: RZS-P

Innym rozwiązaniem jest zwrot składek ZUS na konto płatnika, ale dotyczy to wyłącznie nieprzedawnionych składek.

Aby ZUS zwrócił środki należy złożyć w tym celu druk: RZS-P - wniosek płatnika składek o zwrot nienależnie opłaconych składek.

Wniosek ten, można złożyć w placówce, przez PUE lub za pośrednictwem poczty albo kuriera.

ZUS zwraca nadpłatę w ciągu 30 dni od dnia, w którym wpłynie wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek lub wpłynie imienny raport korygujący za ubezpieczonego, którego dotyczy nadpłata oraz deklaracja rozliczeniowa korygująca.

W przypadku braku zwrotu w terminie 30 dni, płatnikowi należne są odsetki w wysokości jak od zaległości podatkowych.

Ważne Na odzyskanie nadpłaconych składek za okresy przypadające przez styczniem 2022 roku zostało niewiele czasu, dlatego warto już rozpocząć ten proces.

Podstawa prawna:

Art. 11 ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1621).

Art. 48d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.z 2022 r. poz. 1009, z późn. zm.).

autor: Michał Wodnicki, partner w CRIDO, Human Advisory Services

