Emerytura bez podatku do poziomu wysokości płacy minimalnej bądź do 6 tys. zł miesięcznie; emerytura wdowia oraz Ogólnopolska Karta Seniora - to kolejne propozycje programowe przedstawione w poniedziałek przez premiera Mateusza Morawieckiego w ramach Dekalogu polskich spraw.

