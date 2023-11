Długie weekendy 2024 - kalendarz dni wolnych od pracy. Jak zaplanować urlop?

Rok 2024 przynosi wiele możliwości dla pracowników, aby wykorzystać dni wolne od pracy i cieszyć się długimi weekendami. Z odpowiednim planowaniem, można maksymalizować czas wolny, korzystając z przysługujących 26 dni urlopu wypoczynkowego. W tym artykule przyjrzymy się, jak najlepiej zaplanować urlop w 2024 roku, wykorzystując dni świąteczne i wolne od pracy.

rozwiń >

9 dni długiego weekendu już na starcie 2024 roku

Przyszły rok zaczyna się od Nowego Roku (1 stycznia), który w 2024 roku wypada w poniedziałek. To idealna okazja na przedłużony weekend. Dodatkowo, Święto Trzech Króli (6 stycznia) wypada w sobotę, co daje pracownikom dodatkowy dzień wolny do wykorzystania w innym terminie. Biorąc urlop w dniach 2-4 stycznia, można uzyskać aż 9 dni wolnych.

Autopromocja

Weekendowy relaks w ferie zimowe

Luty 2024 roku niestety nie oferuje dodatkowych dni wolnych, ale jest to doskonały czas na wykorzystanie urlopu na ferie zimowe, szczególnie dla rodzin z dziećmi. Dlatego już podajemy terminy ferii zimowych dla roku 2024 w podziale na poszczególne województwa, tj.:

w dniach 15 – 28 stycznia ferie mają województwa dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie;

w dniach 22 stycznia – 4 lutego ferie mają województwa podlaskie, warmińsko-mazurskie;

w dniach 29 stycznia – 11 lutego ferie mają województwa lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;

w dniach 12 – 25 lutego ferie mają województwa kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

Wielkanocny weekend marzeń

Wielkanoc w 2024 roku to wyjątkowa okazja do wydłużenia standardowego weekendu. W tym roku, Wielkanoc wypada 31 marca (niedziela) i 1 kwietnia (poniedziałek). Te dni, będące świętami ustawowo wolnymi od pracy, otwierają drzwi do stworzenia długiego, 9-dniowego okresu odpoczynku. Biorąc wolne od pracy w dniach 2-5 kwietnia, pracownicy mogą cieszyć się ciągłym, dziewięciodniowym wypoczynkiem.

Majówka: 9 dni wiosennego wypoczynku

Majówka w roku 2024 zarysowuje się jako idealna okazja do dłuższego odpoczynku i cieszenia się wiosenną aurą. W tym roku, Święto Pracy (1 maja) przypada w środę, a Święto Narodowe Trzeciego Maja obchodzimy w piątek. Dzięki temu, biorąc wolne w dniach 29-30 kwietnia oraz 2 maja, pracownicy mają szansę na skorzystanie z 9-dniowego okresu wolnego od pracy.

Zielone Świątki i Boże Ciało, czyli weekendowe uroki maja

Zielone Świątki (19 maja) wypadają w niedzielę, więc nie dają możliwości na przedłużony weekend. Jednak Boże Ciało (30 maja) wypada w czwartek, co daje szansę na 4-dniowy weekend, a biorąc wolne 31 maja oraz 27-29 maja, można uzyskać 9 dni wolnego. A zatem, można powiedzieć, że miesiąc maj roku 2024 wypada szczególnie korzystnie pod kątem możliwości wydłużania weekendów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Letni czas bez długich weekendów

Zarówno czerwiec jak i lipiec to 2 miesiące, kiedy nie przypadają żadne święta państwowe, ani dni wolne od pracy poza oczywiście weekendami. Jest to zatem zdecydowanie najlepszy moment na wykorzystanie pozostałego urlopu wypoczynkowego, w tym wykorzystanie ustawowego prawa do dłuższego wypoczynku.

Sierpniowy weekend w środku miesiąca

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia) wypada w czwartek. Biorąc wolne 16 sierpnia, można uzyskać 4-dniowy weekend. Dodając wolne od 12 do 14 sierpnia, tworzy się 9-dniowy okres wolny.

Autopromocja Urlopy wypoczynkowe Poradnik wyjaśnia kwestie dotyczące prawa do urlopu wypoczynkowego, jego planowania, wymiaru i wykorzystania.

Kup książkę

Jesienna przerwa bez długich weekendów

Miesiące wrzesień i październik 2024 roku nie wyglądają niestety dobrze, są to bowiem dwa miesiące, kiedy nie przypadają żadne święta państwowe, ani dni wolne od pracy, poza oczywiście standardowymi weekendami.

Listopadowe weekendy pełne wolności

Listopad oferuje dwa długie weekendy. Wszystkich Świętych (1 listopada) wypada w piątek, a Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada) - w poniedziałek. Biorąc wolne 28-31 października oraz 12-15 listopada, można uzyskać dwa 9-dniowe okresy wolne od pracy.

Autopromocja Dokumentacja kadrowa 2023 Publikacja, która szczegółowo przedstawia zasady prowadzenia dokumentacji kadrowej w świetle najnowszych zmian Kodeksu.

Kup książkę

Grudniowe świętowanie z długim weekendem

Boże Narodzenie (25 i 26 grudnia) wypada w środę i czwartek. Biorąc wolne 23-24 oraz 27 grudnia, pracownicy mogą cieszyć się 9-dniowym okresem wolnym. Dodając do tego 30-31 grudnia, można przedłużyć ten czas.

Podsumowując, rok 2024 daje pracownikom wiele możliwości na cieszenie się długimi weekendami i efektywne wykorzystanie dni urlopowych. Planując z wyprzedzeniem i wykorzystując dni świąteczne oraz wolne od pracy, można maksymalizować czas wolny, ciesząc się dłuższym wypoczynkiem bez konieczności wykorzystywania dużej liczby dni urlopowych. To idealna okazja, aby odpocząć, naładować baterie i spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi.