Jak sprawdzić, czy pracodawca zgłosił pracownika do ubezpieczeń i czy odprowadza za niego składki do ZUS?

Odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS za swoich pracowników jest obowiązkiem pracodawcy, podobnie jak zgłoszenie zatrudnionych do tych ubezpieczeń. Jak sprawdzić, czy te obowiązki pracodawca wykonuje? Można to zrobić na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub po złożeniu wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jak sprawdzić na PUE ZUS, czy pracodawca zgłosił pracownika do ubezpieczeń i czy odprowadza za niego składki do ZUS?

Jest kilka sposób by sprawdzić czy pracodawca zgłosił nas do ubezpieczeń i czy odprowadza składki za pracownika. Można to zrobić bez wychodzenia z domu - przez internet na PUE ZUS.



W zakładce "ubezpieczony" można sprawdzić stan swojego konta w ZUS, informacje o ubezpieczeniach, do których zgłosił nas pracodawca oraz o podstawach i składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Można również zobaczyć czy członkowie naszej rodziny zostali prawidłowo zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego.

Autopromocja

Wniosek na formularzu US-7

Żeby uzyskać te informacje można też skorzystać z gotowego formularza US-7. Wniosek można wypełnić elektronicznie na PUE ZUS i wydrukować. Jest on również dostępny w placówkach ZUS i na stronie internetowej zus.pl. Dzięki niemu można sprawdzić zgłoszenia i okresach podlegania ubezpieczeniom społecznym, przerwy w opłacaniu składek, podstawy wymiaru składek czy dane o członkostwie w OFE.



Wypełniony i podpisany formularz lub wniosek o wydanie zaświadczenia można dostarczyć do dowolnej placówki ZUS. Trzeba w nim wskazać sposób odbioru zaświadczenia: w formie papierowej osobiście, bądź przez pełnomocnika albo pocztą. Można je również odebrać na PUE ZUS.



Jeśli zdecydujemy się złożyć wniosek elektronicznie, to po zalogowania na PUE z katalogu musimy wybrać usługę "Złożenie dokumentu US-7". W formularzu trzeba uzupełnić dane i wskazać sposób odbioru zaświadczenia. Domyślnie zaznaczona jest opcja elektroniczna poprzez PUE. Możesz także wybrać odpowiedź w formie papierowej. Wniosek można podpisać za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP. Zaświadczenia o przebiegu ubezpieczeń wydawane są bezzwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku. W przypadku odmowy wydania zaświadczenia ZUS wyda decyzję, od której można złożyć odwołanie do sądu.

Pracodawca nie płaci składek - co może zrobić pracownik?

Jeżeli okaże się, że pracodawca nie odprowadza składek, mimo że powinien, to rolą ZUS jest odzyskanie należności. Ubezpieczony cały czas może korzystać ze wszystkich świadczeń, a fakt, że pracodawca nie opłaca za niego składek nie wpłynie na wysokość jego przyszłej emerytury. Ta jest bowiem obliczana od wysokości składek należnych. Pracownik nie ponosi konsekwencji za nierzetelności pracodawcy. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą emerytura jest liczona na podstawie składek wpłaconych.

Krzysztof Cieszyński, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa pomorskiego

Dalszy ciąg materiału pod wideo