Rząd szykuje zmiany w składce zdrowotnej. "Niestety, planowane zmiany nie spowodują zmniejszenia wysokości daniny"

Rząd zmienia zasady rozliczeń składki zdrowotnej i proponuje dwa rozwiązania. Przedsiębiorcy są zdania, że planowane zmiany nie spowodują zmniejszenia wysokości składki zdrowotnej, o co od dawna zabiegają.

Nowe zasady rozliczeń składki zdrowotnej

Głównym celem proponowanych rozwiązań jest uproszczenie sposobu kalkulowania i opłacania składki, odejście od konieczności comiesięcznego ustalania podstawy oskładkowania. Rządzącym zależy, aby zmniejszyć ilość pracy jaką księgowi i przedsiębiorcy muszą włożyć w prawidłowe rozliczenie składki. Zdaniem Konfederacji Lewiatan planowane zmiany nie spowodują zmniejszenia wysokości daniny.

Ministerstwo Zdrowia chce zapewnić utrzymanie finansowania ochrony zdrowia na dotychczasowym poziomie. Powrót do rozwiązań, które obowiązywały przed wprowadzeniem Polskiego Ładu to ubytek dochodów państwa o ok. 10 mld. zł. Poprzedni rząd podwyższając obciążenia obywateli z tytułu składek zdrowotnych wycofał dotację do NFZ z budżetu państwa, przez co pomimo wzrostu wysokości składek w systemie nie pojawiły się nowe pieniądze na ochronę zdrowia.

- Liczymy jednak, że w trakcie dalszych prac zostaną uwzględnione oczekiwania przedsiębiorców, aby składka nie stanowiła tak dużego obciążenia jak obecnie - mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan.

Zmiany w składce zdrowotnej - dwa warianty

W trakcie ostatniego posiedzenia sejmowej podkomisji stałej ds. przedsiębiorczości Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało zmiany w składce zdrowotnej opłacanej przez przedsiębiorców. Obecnie prowadzi analizy we współpracy z Ministerstwem Finansów. Rozważane są dwa warianty: