Serwisy
Składka wypadkowa 2026/2027. Ten dokument trzeba złożyć do 31 stycznia. Kto musi przesłać ZUS IWA do ZUS-u?

Składka wypadkowa 2026/2027. Ten dokument trzeba złożyć do 31 stycznia. Kto musi przesłać ZUS IWA do ZUS-u?

22 stycznia 2026, 10:59
Składka wypadkowa 2026/2027. ZUS: Ten dokument trzeba złożyć do 31 stycznia. Kto musi przesłać ZUS IWA do ZUS-u?
Składka wypadkowa 2026/2027. ZUS: Ten dokument trzeba złożyć do 31 stycznia. Kto musi przesłać ZUS IWA do ZUS-u?
Do 31 stycznia część płatników składek musi złożyć druk ZUS IWA. Na podstawie zawartych w nim danych ZUS oceni poziom zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz ustali wysokość składki wypadkowej - informuje Krzysztof Cieszyński, Regionalny Rzecznik Prasowy województwa pomorskiego.

Kto musi przesłać ZUS IWA do ZUS-u?

Obowiązek przesłania formularza ZUS IWA dotyczy pracodawców, którzy przez cały ubiegły rok i co najmniej jeden dzień w styczniu tego roku byli zgłoszeni w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe oraz zgłaszali do niego w ubiegłym roku co najmniej 10 osób, a także na 31 grudnia 2025 r. byli wpisani do rejestru REGON.

Co trzeba wpisać w formularz ZUS IWA

W dokumencie ZUS IWA powinna znaleźć się informacja o rodzaju działalności gospodarczej, liczbie wypadków przy pracy zgłoszonych w 2025 r. i liczbie osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia spowodowanego czynnikami związanymi ze środowiskiem pracy. Od tych danych zależy wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, którą płatnik będzie płacił od kwietnia 2026 r. do marca 2027 r. Składka jest w całości finansowana przez pracodawcę, a środki z niej przeznaczane są na wypłatę świadczeń poszkodowanym. Im więcej w firmie wypadków i czynników szkodliwych dla zdrowia, tym jest ona wyższa.

Kto nie musi składać ZUS IWA?

Płatników, którzy przekazali informację ZUS IWA za trzy ostatnie lata kalendarzowe, w ustaleniu wysokości składki wypadkowej wyręczy ZUS. Do 20 kwietnia otrzymają na swój profil na eZUS zawiadomienie o wyliczonej wysokości stopy procentowej składki. Pozostali płatnicy samodzielnie, zgodnie z przypisanym im kodem PKD, ustalają stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe. Jest ona zróżnicowana w zależności od stopnia ryzyka, który jest powiązany z rodzajem prowadzonej działalności. Dla płatników, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 50 proc. najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad składania i wypełniania formularzu ZUS IWA oraz ustalania składki na ubezpieczenie wypadkowe można znaleźć na stronie www.zus.pl, pod numerem telefonu 22 560 16 00 i w każdej placówce ZUS.

Krzysztof Cieszyński, Regionalny Rzecznik Prasowy województwa pomorskiego.

oprac. Paweł Huczko
Źródło: ZUS
