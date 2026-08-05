Minimalna płaca 4950 zł w 2027 r. Tyle zapłacą początkujący przedsiębiorcy na ZUS

Rząd przyjął propozycję podniesienia płacy minimalnej do 4950 zł brutto od 1 stycznia 2027 roku. Choć wzrost wyniesie tylko 3 proc., zmiana przełoży się na wyższe składki ZUS dla nowych firm. Sprawdziliśmy, ile zapłacą przedsiębiorcy korzystający z ulgi na start i Małego ZUS-u oraz o ile wzrosną ich miesięczne koszty.

Premier Donald Tusk potwierdził, że rząd przyjął propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia na 2027 rok. Od 1 stycznia płaca minimalna ma wynieść 4950 zł brutto – o 144 zł, czyli o 3% więcej niż obecnie. Z pozoru kosmetyczna zmiana ma jednak całkiem konkretne przełożenie na portfele początkujących przedsiębiorców, gdyż to właśnie od minimalnego wynagrodzenia liczone są preferencyjne składki ZUS.

REKLAMA

REKLAMA

Podstawy wyliczenia Małego ZUS na 2027 rok

Podstawą wymiaru Małego ZUS (bez składki zdrowotnej) jest 30% minimalnego wynagrodzenia. W 2027 roku da to podstawę na poziomie 1485 zł, a same składki społeczne - 469,85 zł miesięcznie. To o 13,67 zł więcej niż w 2026 roku. Brzmi niegroźnie, zwłaszcza gdy przypomnimy sobie, że w latach 2023 i 2024 preferencyjne składki poszły w górę łącznie aż o 43%, głównie za sprawą galopującej wówczas inflacji. Po takich skokach przyszłoroczna podwyżka wygląda wręcz symbolicznie.

mały zus 2027 mały zus 2027 Media

Zdrowotna – mały wzrost, duży ciężar dla firm

Inaczej niż w poprzednich latach, tym razem składka zdrowotna rośnie umiarkowanie. Zasady jednak dalej pozostają takie same, składka nie może być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia. I to właśnie ona, a nie tempo wzrostu, najbardziej uwiera przedsiębiorców.

Przy minimalnym wynagrodzeniu 4950 zł oznacza to co najmniej 445,50 zł miesięcznie, a więc o 12,96 zł więcej niż w 2026 roku. Kwota niby niewielka, ale „diabeł tkwi w szczegółach.” Otóż, tę składkę trzeba zapłacić niezależnie od tego, czy firma osiągnie dochód, czy przyniesie stratę. Dla kogoś, kto dopiero rozkręca biznes, to stały koszt zupełnie oderwany od realiów.

REKLAMA

Wejście w biznes wciąż kosztuje

Preferencyjny mały ZUS przysługuje przez pierwsze pełne 24 miesiące działalności i może być poprzedzony ulgą na start, która trwa 6 miesięcy. W tym pierwszym okresie przedsiębiorca płaci wyłącznie składkę zdrowotną, w 2027 roku minimalnie 445,50 zł. Po wejściu w mały ZUS rachunek rośnie do 915,35 zł miesięcznie (składki społeczne plus zdrowotna), wobec ok. 888,72 zł obecnie. Wejście w biznes podrożeje więc o niespełna 27 zł i to akurat dobra wiadomość, bo rok wcześniej ten sam próg podskoczył o ponad 130 zł.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Podsumowanie

Rok 2027 zapowiada się więc spokojniej niż poprzednie – preferencyjne składki ZUS rosną umiarkowanie, a próg wejścia w działalność niemal stoi w miejscu. Problemem pozostaje jednak nie tempo, lecz sama konstrukcja, gdyż składkę zdrowotną trzeba opłacać nawet przy stracie. Ostateczne stawki poznamy jesienią, po zakończeniu prac w Radzie Dialogu Społecznego i ogłoszeniu obwieszczenia o wysokości minimalnego wynagrodzenia.