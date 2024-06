Choroba lub leczenie w czasie urlopu wypoczynkowego a prawo do świadczenia z ZFŚS

Zdarza się czasem, że pracownik w trakcie urlopu wypoczynkowego zachoruje. Albo w trakcie urlopu ulegnie np. wypadkowi i niezbędne będzie jego leczenie. Powstaje pytanie, czy w takim przypadku świadczenie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych stanowiące dofinansowanie takiego urlopu powinno być wypłacone? A jeżeli już wcześniej było wypłacone, czy powinno być zwrócone?

Decydują zapisy regulaminu funduszu socjalnego

Wszystko zależy od tego, jakie są zapisy regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Często np. regulamin zfśs stanowi (podobnie jak w przypadku świadczenia urlopowego, o którym mowa w art. 3 ust. 3-6 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych), że dofinansowanie wypoczynku przysługuje pracownikowi, który wziął urlop wypoczynkowy w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

REKLAMA

Autopromocja

Choroba to nie urlop

W takim przypadku trzeba wiedzieć, że na podstawie art. 166 kodeksu pracy choroba przerywa urlop wypoczynkowy.



Art. 166 kodeksu pracy: Część urlopu niewykorzystaną z powodu:

1) czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,

2) odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

3) odbywania ćwiczeń wojskowych w ramach pasywnej rezerwy, pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie albo pełnienia służby w aktywnej rezerwie, przez czas do 3 miesięcy,

4) urlopu macierzyńskiego

pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym.

Nienależnie otrzymane świadczenie z zfśs musi być zwrócone

A zatem jeżeli pracownik wskutek choroby nie wykorzystał naraz co najmniej 14 dni kalendarzowych urlopu wypoczynkowego (albo innej wskazanej w regulaminie zfśc liczby dni „długiego” urlopu wypoczynkowego), to co do zasady nie powinien mieć prawa do świadczenia z tytułu takiego urlopu.



Jeżeli zatem już to świadczenie zostało wypłacone (tak jak np. ww. świadczenie urlopowe, które powinno być wypłacone nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego trwającego co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych), to powinno być zwrócone.

Wynagrodzenie chorobowe może wykluczyć dofinansowanie urlopu z funduszu socjalnego

Jeżeli pracownik formalnie powiadomi pracodawcę o swojej chorobie, czy leczeniu szpitalnemu i dostarczy zwolnienie lekarskie, to pracodawca ma obowiązek obliczyć i wypłacić wynagrodzenie chorobowe. Jeżeli z tego powodu pracownik nie spełni określonego w regulaminie zfśs wymogu określonej długości urlopu wypoczynkowego, to świadczenie z funduszu socjalnego z tytułu tego urlopu będzie nienależne.

Podstawa prawna:

- art. 3 ust. 3–6 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,

- art. 166 pkt 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo