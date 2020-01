Jak motywować członków zarządu i kluczowych pracowników

Czym jest program motywacyjny?

Program motywacyjny to forma wynagrodzenia zmiennego oferowanego kluczowym pracownikom danej spółki. Odbiorcami programu są zazwyczaj członkowie zarządu, dyrektorzy i kierownicy wyższego szczebla. Są to osoby mające bezpośredni wpływ na wyniki przedsiębiorstwa. Program ma za zadanie motywować menedżerów do spełnienia określonych celów, zazwyczaj finansowych. Jest to też forma udziału w zysku przedsiębiorstwa. W momencie spełnienia określonych warunków osoby uprawnione otrzymują określoną ilość instrumentów kapitałowych. Instrumenty te można potem po określonej cenie zamienić na akcje spółki lub spieniężyć (w przypadku akcji fantomowych).

Kto zazwyczaj jest adresatem programów motywacyjnych?

Zdecydowana większość spółek adresuje programy motywacyjne do zarządu oraz kluczowych pracowników. Zazwyczaj rozumie się przez to kadrę dyrektorską i kierowniczą. Takie rozwiązanie stosuje 41 z 51 omawianych spółek.

Liczba spółek kierujących program motywacyjny do określonej grupy adresatów

Na jakim instrumencie kapitałowym opiera się wypłaty z programu motywacyjnego?

W ramach programów motywacyjnych uczestnikom nie jest przekazywane zwykłe wynagrodzenie finansowe, lecz instrumenty kapitałowe. Przez instrumenty kapitałowe rozumie się akcje spółki, opcje na akcje lub warranty subskrypcyjne. Korzyścią finansową uczestników w ramach programu motywacyjnego jest wartość przekazywanych instrumentów. Uczestnik otrzymuje ich określoną ilość, po czym może je spieniężyć po określonej wycenie ustalanej przez rynek giełdowy lub w przypadku spółek niepublicznych na podstawie wyceny przedsiębiorstwa prowadzonej przez firmy doradcze.

Wśród analizowanych spółek najpopularniejszym instrumentem przekazywania kapitału w ramach programów motywacyjnych były warranty subskrypcyjne. Stosowało je 75% spółek. Warranty subskrypcyjne uprawniają posiadaczy do zakupu akcji nowej emisji po określonej cenie. Zyskiem posiadacza jest różnica pomiędzy ceną zakupu akcji nowej emisji, a ceną rynkową.

Liczba spółek stosujących dany instrument kapitałowy w programie motywacyjnym

Na jaki czas uchwala się programy motywacyjne?

Jednym z najważniejszych parametrów programu motywacyjnego jest okres za jaki dokonywana jest ocena wyników pracy uczestników. W badanych spółkach były to zazwyczaj 3 lata. Dobrą praktyką stosowania programów motywacyjnych jest ocena wyników spółki, będących podstawą do wypłat z programu, w długim terminie. Jako definicję długiego terminu zazwyczaj podaje się okres co najmniej 3 lat. Programy dłuższe niż 3 lata stosowało 17 spółek.

Liczba spółek stosujących określony całkowity czas oceny wyników w ramach programu motywacyjnego