Ile zarabia prezydent Gdańska? Jak duży ma majątek?

Oświadczenie majątkowe prezydent Gdańska z 10 maja 2023 r. Zarobki

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano 10 maja 2023 r. oświadczenie majątkowe prezydent Gdańska. Wynika z niego, że Aleksandra Dulkiewicz zarobiła ponad 336 tys. zł w 2022 roku. To ponad 88 tys. zł więcej niż w roku poprzednim, kiedy zarobiła ponad 247 tysięcy.



Wynagrodzenie Aleksandry Dulkiewicz za pracę w Urzędzie Miasta w Gdańsku w ubiegłym roku wynosiło ponad 260 tys. zł. Do tego prezydent otrzymała ponad 16 tys. euro diet (ok. 75 tys. zł) z Europejskiego Komitetu Regionów.



Rok wcześniej za pracę prezydent Gdańska otrzymała ponad 206 tys. zł. Natomiast z diet z Europejskiego Komitetu Regionów na jej konto wpłynęło ponad 9 tys. euro (ok. 41 tys. zł).

Własność nieruchomości

Z oświadczenia majątkowego wynika, że prezydent nadal jest współwłaścicielką mieszkania o powierzchni 63,6 m2 o wartości ok. 510 tys. złotych (w poprzednim oświadczeniu wartość mieszkania wynosiła 60 tys. złotych mniej). Udział w lokalu Dulkiewicz otrzymała w darowiźnie.

Samochód

Z oświadczenia majątkowego wynika również, że w ubiegłym roku zawarła umowę leasingu konsumenckiego samochodu Fiat 500 1,2 Lounge r. Suma rat do zapłaty do roku 2025 wynosi ok. 49,5 tys. zł.

Akcje

Aleksandra Dulkiewicz w oświadczeniach majątkowych podała, że posiada akcje spółek giełdowych: JSW, KGHM, PKO BP, Energa. Łączna wycena akcji to 11,1 tys. zł. W minionym roku otrzymała 124,45 zł z dywidendy. Natomiast w roku 2021 prezydent otrzymała z tego tytułu 51 złotych.

Oszczędności

Prezydent w ubiegłym roku zaoszczędziła 141 tys. zł (o 43 tys. złotych więcej niż w roku poprzednim), ok. 300 euro (w ubiegłym roku posiadała 120 euro) oraz ok. 100 dolarów (w 2021 roku było to ok. 20 dolarów).



Ponadto, Dulkiewicz podała w oświadczeniu, że na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego zaoszczędziła ok. 35,8 tys. złotych i ok. 14 tys. złotych w PPK.



Prezydent podała również, że ma polisę na życie na kwotę 500 tys. złotych.(PAP)

autor: Piotr Mirowicz

