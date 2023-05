Ile zarabia prezydent Warszawy? Jak duży ma majątek?

Zarobki prezydenta Warszawy

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano oświadczenie majątkowe prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Wynika z niego, że prezydent stolicy zarobił ponad 342 tys. zł w 2022 roku. To 114 tys. zł więcej niż w roku poprzednim, kiedy zarobił ponad 228 tysięcy.



Jako prezydent stolicy w 2022 roku zarobił prawie 260,5 tys. zł (w 2021 r - ponad 166 tys. zł). Różnica wynika m.in. stąd, że w styczniu ub.r. warszawscy radni podwyższyli wynagrodzenie prezydenta do ponad 18 tysięcy brutto. To o prawie 6 tysięcy więcej niż w roku 2021.



Rafał Trzaskowski w 2022 roku zarobił również:

- z tytułu praw autorskich ZAiKS prawie 32 tys. zł (w 2021 roku ponad 18 tys. zł),

- wykładów w Collegium Civitas ponad 40 tys. zł (w 2021 r. ok. 34 tys. zł),

- od Związku Polskich Polskich STOART prawie 6 tys. zł (2021 - ponad 8 tys. zł),

- w Polskim Radiu 316 zł, (2021 r. - 216 zł).



W porównaniu z rokiem 2021, prezydent Warszawy uzyskał dodatkowe dochody z Fundacji im. Zbigniewa Wodeckiego. W 2022 roku była to kwota prawie 2,5 tys. zł plus dodatkowo z tytułu praw autorskich 904 zł.

Oszczędności

W 2022 roku włodarz Warszawy wraz z małżonką wykazał też ponad 92 tys. (w tym III filar) oszczędności w polskiej walucie oraz 8,8 tys. euro. W porównaniu z rokiem 2021 oszczędności wzrosły o ponad 34 tys. zł i 1,3 tys. euro.

Nieruchomości

Nadal prezydent stolicy posiada mieszkanie o powierzchni 103,5 mkw. (łączna powierzchnia lokalu wynosi 126,2 mkw.) o wartości szacunkowej 1,1 mln zł, mieszkanie o powierzchni 38 mkw. o wartości szacunkowej 350 tys. zł, które stanowi własność odrębną małżonki oraz działkę o wartości szacunkowej 70 tys. zł (współwłasność).

Akcje i udziały w spółkach

Prezydent Warszawy nie posiada żadnych akcji i udziałów w spółkach handlowych i nie prowadził działalności gospodarczej.

Samochód

Prezydent Warszawy nadal posiada samochód osobowy volvo z 2011 roku oraz spadek po rodzicach w formie mebli - antyków.

Kredyty i pożyczki

Rafał Trzaskowskie nie zaciągnął kredytów i pożyczek.



(PAP)

Autorka: Marta Stańczyk

mas/ jann/