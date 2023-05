Ile zarabiają prezydent i wiceprezydenci Rzeszowa? Jaki mają majątek?

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano oświadczenie majątkowe prezydenta Rzeszowa Konrada Fijołka. Wynika z niego, że prezydent zarobił ponad 250 tys. zł w 2022 roku. To o nieco ponad 107 tys. zł więcej niż w 2021 roku.

Ile zarabia prezydent Rzeszowa? Jaki ma majątek?

Prezydent Konrad Fijołek zarobił w ubiegłym roku nieco ponad 250 tys. zł. To o 107 tys. więcej niż dwa lata temu. Fijołek został zaprzysiężony 21 czerwca 2021 roku, po wygranej w przedterminowych wyborach. Teraz ma 20 tys. zł oszczędności, czyli dwa razy więcej niż wynika z poprzedniego oświadczenia majątkowego.



Nadal jest właścicielem połowy domu o powierzchni 178 m kw. i wartości 400 tys. zł, na który zaciągnął kredyt hipoteczny w wysokości 187 tys. zł. Dom i garaż stoją na działce o pow. 18 arów i wartości 120 tys. zł. Fijołek jest też współwłaścicielem – w jednej szóstej – mieszkania o powierzchni 67 m kw. i wartości 220 tys. zł. Nie ma samochodu.

Ile zarabiają wiceprezydenci Rzeszowa? Jaki mają majątek?

Wiceprezydent Krystyna Stachowska zarobiła z tytułu umowy o pracę w urzędzie miasta prawie 220 tys. zł. Rok wcześniej wykazała, że 68,5 tys. zł - pracę w ratuszu rozpoczęła pod koniec lipca 2021 roku. Z nowego oświadczenia wynika, że ma 350 tys. zł oszczędności, w poprzednim wpisała 150 tys. zł.



Jest właścicielką domu o powierzchni 175 m kw. i wartości 800 tys. zł. Wśród innych nieruchomości wymieniła 0,9 h działkę pod domem o wartości 200 tys., domek letniskowy o powierzchni 40 m kw. o wartości 100 tys. oraz działkę rolną 1,36 h o wartości 30 tys. zł. Krystyna Stachowska ma też dwa samochody marki Volvo: C70 z 2009 r. i XC 60 z 2015 r.



Wiceprezydent Jolanta Kaźmierczak zarobiła w ubiegłym roku z tytułu zatrudnienia nieco ponad 205 tys. zł, i jest to o 63 tys. zł więcej niż rok wcześniej. Do tego trzeba jeszcze doliczyć emeryturę w wysokości ponad 68 tys. zł.



Jolanta Kaźmierczak podała, że ma 35 tys. zł oszczędności (więcej o 9 tys. zł). Jest właścicielką mieszkanie o powierzchni 118 m kw. o wartości 700 tys. zł, gospodarstwa rolnego o powierzchni 0,4 ha i wartości 15 tys. zł, posiada też działkę rolną (prawie 0,3 ha), której wartość oszacowała na 75 tys. zł.



Wiceprezydent Kaźmierczak ma zobowiązania w postaci czterech kredytów hipotecznych, pożyczyła w sumie 475 tys. zł. Rok temu to były dwa kredyty na sumę 256 tys. zł. W ubiegłym roku razem z synem kupiła samochód o wartości 138 tys. zł.



Wiceprezydent Dariusz Urbanik oświadczył, że w ubiegłym roku miał dwa źródła dochodu. Z tytułu pracy w ratuszu prawie 203 tys. zł, z tytułu wynajmu mieszkania 14,5 tys. zł. Ma 194 tys. zł oszczędności objętych współwłasnością małżeńską. Podobnie jak dom o powierzchni prawie 159 m kw. o wartości 800 tys. zł, 46-metrowe mieszkanie wycenione na 460 tys. zł i 10-arową działkę o wartości 300 tys. zł. Dwa samochody (mazda CX-3 z 2016 roku i mercedes A180 z 2021 roku) również objęte są wspólnotą małżeńską. (PAP)

autorka: Agnieszka Lipska

al/ akub/

Źródło: Miasto Rzeszów (biuletyn informacji publicznej)