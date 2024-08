Wzrost dofinansowania z PFRON do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Już od pensji za lipiec 2024 r. Na nowe przepisy i pieniądze trzeba będzie poczekać

Już od wypłaty za lipiec 2024 r. nastąpi podniesienie wysokości miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Wyższa będzie także dotacja z budżetu państwa na realizację tego zadania. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w tej sprawie. Ale pracodawcy będą musieli jeszcze trochę poczekać na nowe przepisy i wyższe dofinansowania. Nowe przepisy nie wejdą w życie wcześniej niż we wrześniu br.

Minimalne wynagrodzenie rosło szybciej niż dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

W uzasadnieniu omawianego projektu MRPiPS wskazało, że od 2022 r. minimalne wynagrodzenie w Polsce wzrosło bardzo mocno od 3 010 zł na koniec 2022 r. do – 4 300 zł w lipcu 2024 r.. A ostatnia nowelizacja przepisów ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, podnosząca wysokość miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia miała miejsce w 2022 r.



A zatem widać wyraźnie, że za podwyżkami minimalnego wynagrodzenia nie podążała zmiana kwoty dofinansowania z PFRON (a konkretnie z Systemu Obsługi Dofinansowania i Refundacji - SODIR) dla pracodawców do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami. Ministerstwo zauważyło, że wpływa to negatywnie na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, które narażone są na utratę pracy na otwartym rynku pracy.

Podwyżka wysokości miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego w 2024 roku

Z wyżej opisanych względów MRPiPS zaproponowało w przygotowanym projekcie ustawy podwyższenie wysokości miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, finansowanego ze środków PFRON do następującej wysokości:



1) 2760 zł (dotąd 2400 zł) w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;

2) 1550 zł (dotąd 1350 zł) w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

3) 575 zł (dotąd 500 zł) w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.



Dodatkowo, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, którym orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych (czyli dla osób ze schorzeniami szczególnymi), kwoty te podwyższa się do następującej wysokości:

1) w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności: 1380 zł (dotąd 1200 zł);

2) w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności: 1035 zł (dotąd 900 zł);

3) w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności: 690 zł (dotąd 600 zł).



Ministerstwo liczy na to, że zwiększone kwoty miesięcznego dofinansowania będą zachęcać pracodawców do zatrudnienia nowych pracowników i utrzymywania dotychczas zatrudnionych pracowników z niepełnosprawnościami.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Nowe podwyższone kwoty dofinansowań mają być (zgodnie z omawianym projektem) stosowane po raz pierwszy do miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych przysługującego za okres począwszy od miesiąca lipca 2024 r.

Omawiana nowelizacja ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2024 r.



Jednak obecnie omawiany projekt znajduje się dopiero na etapie opiniowania i trudno wskazać termin kiedy zostanie skierowany do Sejmu. Dodatkowo trzeba mieć na uwadze fakt, że w sierpniu Sejm ma tradycyjnie wakacje, a najbliższe posiedzenia Sejmu RP są zaplanowane dopiero w dniach 11, 12 i 13 września 2024 r. Także z pewnością omawiane przepisy nie wejdą w życie wcześniej niż we wrześniu br. I pracodawcy poczekać będą musieli dłużej na wyższe dofinansowania.

Źródło: Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.