Jaki prezent dla pracownika na święta? Premia finansowa, karta podarunkowa, paczki, bony, dodatkowy dzień wolny

Święta Bożego Narodzenia, jak żadne inne kojarzą się z wręczaniem prezentów. Dotyczy to również zakładów pracy. Z badania Randstad wynika, że w zeszłym roku ponad 80 proc. pracodawców zamierzało obdarować swoich pracowników.[1] Do najpopularniejszych prezentów należały premie świąteczne, karty upominkowe oraz dodatkowy dzień urlopu. Czemu firmy przykładają do prezentów świątecznych tak dużą wagę? Jak wybrać ten najbardziej wartościowy upominek? O tym opowiada Magda Pietkiewicz, ekspertka rynku pracy i twórczyni platformy Enpulse, służącej do badania zaangażowania pracowników.

Jaka kwota na świąteczny prezent dla pracownika?

W ubiegłym roku głośno było o dwóch konkurencyjnych dyskontach, które oprócz wojny medialnej wdały się w wojnę na prezenty świąteczne dla pracowników. Obie sieci obdarowywały swoich pracowników nie tylko bonami na 1 000 złotych, lecz także paczkami świątecznymi. Nie każdy pracodawca może jednak pozwolić sobie na taki gest. Szacuje się, że statystyczny pracownik dostaje na Boże Narodzenie od pracodawcy podarunek o wartości około 400-500 złotych.

Dlaczego warto obdarować pracowników prezentami na Boże Narodzenie?

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez platformę e-commerce Carat[2] 85 proc. pracowników przyznaje, że otrzymanie świątecznego upominku od pracodawcy daje im poczucie, że są cenionym członkiem firmy. Wiele innych analiz również potwierdza, że wszelkie formy doceniania pozytywnie wpływają na zadowolenie, zaangażowanie i lojalność pracowników.



– Z badania przeprowadzonego na potrzeby raportu Enpulse i Nais „Czy czujesz się doceniony 2024” wynika, że docenianie jest dla pracowników istotne – 32 proc. przyznaje, że zwracanie uwagi na ich starania w pracy daje im poczucie, że ich praca jest ważna, a 30 proc. twierdzi, że bieżące docenianie sprawia, że czują się bardziej zaangażowani w swoją pracę. 15 proc. pracowników z kolei jest zdania, że docenianie ich pracy poprawia samoocenę[3] – mówi Magda Pietkiewicz, ekspert rynku pracy i twórczyni platformy Enpulse, służącej do badania zaangażowania pracowników. – Z tego samego badania, wynika, że jedynie 37 proc. polskich pracowników czuje się docenianych w miejscu pracy. To niestety może mieć dalekosiężne konsekwencje dla ich zaangażowania, satysfakcji z pracy oraz ogólnego samopoczucia. Właśnie dlatego pracodawcy powinni w tym świątecznym czasie zwrócić szczególną uwagę na komponent emocjonalny w relacjach z pracownikami. To dla wielu osób trudny i pełen wyzwań czas, obciążony również dużą presja społeczną. Zadbajmy o to, aby w tym szczególnym okresie praca była jeszcze bardziej przyjazna ludziom – apeluje ekspertka.

Premia finansowa, bony, paczki, dodatkowy dzień wolny

Nie da się ukryć, że większość Polaków czeka na świąteczny podarunek od pracodawcy. Na liście najbardziej pożądanych prezentów króluje premia finansowa – według najnowszych badań takich jak chociażby tych, zrealizowanych przez Pracuj.pl[4], chce ją otrzymać nawet czterech na pięciu pracowników. Nic dziwnego grudzień to dla wielu najdroższy miesiąc w roku. Na drugim miejscu plasują się ex aequo dodatkowy dzień urlopu oraz przedpłacona karta upominkowa. Stawkę zamykają świąteczne paczki podarunkowe z artykułami spożywczymi bądź kosmetykami.



– W badaniu Enpulse i Nais „Zaangażowanie i benefity 2024” ponad 25 proc. ankietowanych wskazało, że pozapłacowe benefity oferowane przez pracodawcę, takie jak właśnie świąteczne upominki, nie są dopasowane do ich potrzeb[5]. Przed zrobieniem świątecznych zakupów pracodawcy powinni więc poznać preferencje swoich pracowników – w końcu nikt z nas nie chce ponosić bezsensownych kosztów. Nie wszystkich przecież zadowoli zestaw garnków czy paczka z kawą i czekoladkami. Każdy z nas jest inny i każdy ma inne potrzeby – mówi Magda Pietkiewicz. – Sposobów na poznanie oczekiwań pracowników jest wiele. Najprostszym jest stworzenie kafeterii prezentów, z której każdy członek zespołu wybrał by opcję najbardziej dopasowaną do jego upodobań i potrzeb – dodaje.

Plusy ważniejsze od minusów

Część firm rezygnuje z dawania swoim pracownikom świątecznych upominków. Pracodawcy argumentują to dodatkowymi kosztami, jakie muszą ponieść w związku z zakupem podarunków oraz koniecznością zorganizowania całego przedsięwzięcia. Zapominają jednak o korzyściach jakie płyną z dawania świątecznych bonusów pracownikom, które mogą znacząco przewyższyć poniesione nakłady finansowe jak i te energetyczne.



– Obdarowywanie pracowników w święta pozytywnie wpływa na ich motywację, zaangażowanie oraz dobrostan. Dzięki poczuciu docenienia przez pracodawcę, zatrudnieni są bardziej skłonni angażować się w swoje obowiązki, co przekłada się na lepsze wyniki całego zespołu. Dodatkowo, w łatwy sposób można zmaksymalizować korzyści wynikające z wręczania prezentów poprzez transparentność działań. Ujawnienie, ile środków przeznaczono na konkretne podarunki oraz jak podzielono je między różne szczeble pracowników, może wzmocnić poczucie równości i sprawiedliwości w firmie. Takie podejście buduje zaufanie i umacnia relacje wewnętrzne, tworząc pozytywną atmosferę w organizacji – mówi Magda Pietkiewicz.



– Pamiętajmy, że świąteczne prezenty to zatem nie tylko koszt, ale przede wszystkim inwestycja w ludzi, która zwraca się w postaci zwiększonego zaangażowania i lepszych wyników – podkreśla ekspertka.

