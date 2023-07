Bezrobotny na stażu 2023. Ile dni wolnych przysługuje?

Bezrobotnemu stażyście w trakcie odbywania stażu przysługują dni wolne. Ile tych dni wolnych może wziąć stażysta i kiedy nabywa do nich prawo?

Staż dla bezrobotnego

Staż to jedna z form wsparcia osób bezrobotnych realizowana przez urzędy pracy. Dzięki niej bezrobotny nabywa umiejętności praktyczne do wykonywania pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Staż bezrobotnego odbywa się przez wykonywanie określonych zadań w miejscu pracy. Osoba odbywająca staż jest nadal osobą bezrobotną pozostającą w rejestrze urzędu pracy, gdyż nie zostaje nawiązany stosunek pracy z pracodawcą w trakcie odbywania stażu.



Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę danego powiatu z pracodawcą wg programu dołączonego do złożonego wniosku, określającego nazwę zawodu, zakres zadań, rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji i sposób ich potwierdzenia oraz opiekuna osoby objętej programem stażu. Proponowany okres stażu nie może być krótszy niż 3 miesiące i dłuższy niż 6 miesięcy.

Starosta może skierować do odbycia stażu na okres do 12 miesięcy bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia.

Ważne Stypendium stażowe Bezrobotnemu, na okres odbywania stażu, zostaje przyznane stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy."

Pracodawca po zakończeniu stażu ma obowiązek wydać opinię zawierającą informacje o realizowanych zadaniach oraz umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu.

Dni wolne w czasie stażu

Na podstawie art. 53 ust.7a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na wniosek bezrobotnego odbywającego staż pracodawca jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu.

Za dni wolne przysługuje stypendium stażowe.



Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca zobowiązany jest udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.

Ważne Zatem bezrobotny nabywa prawo do pierwszych dwóch dni wolnych po upływie 30 dni (kalendarzowych) odbywania stażu. Następne dwa dni nabywa sukcesywnie po upływie kolejnych 30 dni stażu.

Natomiast w ostatnich 30 dniach odbywania stażu, pracodawca (organizator stażu) powinien udzielić 2 dni wolnego wcześniej niż przed nabyciem do nich prawa po 30 ostatnich dniach. Chodzi o to, by uniknąć sytuacji, w której stażysta nie będzie miał możliwości wykorzystania dni wolnych, bo zakończył się staż. „Ostatni miesiąc odbywania stażu” należy rozumieć jako ostatnie 30 dni (kalendarzowe) odbywania stażu, za które bezrobotnemu przysługuje kolejne 2 dni wolnego.



Co istotne, stażysta nie musi wykorzystywać dni wolnych. Przysługują mu one na jego wniosek. W tym przypadku nie jest jednak tak, jak przy urlopie wypoczynkowym pracownika, za który za niewykorzystane dni należy się ekwiwalent pieniężny. Jeżeli stażysta nie zawnioskuje o dni wolne, one przepadną. Nie przysługuje z tego tytułu roszczenie do organizatora stażu ani urzędu pracy o utracone dni wolne.

Dni wolne dla stażysty przed nabyciem prawa

Istnieje możliwość udzielenia stażyście dni wolnych w pierwszych 30 dniach odbywania stażu, zanim stażysta uzyska do nich prawo. W takiej sytuacji, jeżeli staż będzie kontynuowany, za te wolne dni stypendium będzie przysługiwać, ale dni te będą uwzględnione, jakby zostały udzielone po 30 dniach odbywania stażu. Czyli stażysta nie będzie mógł z nich skorzystać po nabyciu do nich prawa (po 30 dniach stażu).

Dodatkowe dni wolne dla bezrobotnego stażysty

Stażysta nie jest pracownikiem w rozumieniu Kodeksu pracy i dlatego nie dotyczą go przepisy stosowane do pracowników. Jest on nadal osobą posiadającą status bezrobotnego, która dopiero nabywa umiejętności praktycznych pod okiem pracodawcy.



Jednak zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych, stażysta ma obowiązek przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy, w szczególności regulaminu pracy. Jeżeli więc pracodawca w takim wewnętrznym regulaminie ustali, że jakiś dzień w roku jest wolny dla wszystkich pracowników, wówczas dzień ten będzie również wolny dla stażysty i potraktowany jako dzień usprawiedliwionej nieobecności, za który przysługuje stypendium. Ponadto, będzie to dzień wolny spoza puli dwóch dni wolnych po odbyciu 30 dni stażu.

Dzień wolny za święto w sobotę

Zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych, stażysta ma przestrzegać rozkładu czasu pracy oraz (o czym było wcześniej) zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy, w szczególności regulaminu pracy. W związku z tym, stażysta ma też prawo do odbioru dnia wolnego za święto przypadające w sobotę, w sposób ustalony przez organizatora, tak samo jak pracownicy.



Termin odbioru dnia wolnego zależy od tego, czy staż odbywa się u pracodawcy, czy u organizatora stażu niebędącego pracodawcą. W przypadku stażu u pracodawcy, dzień wolny odbiera się na zasadach obowiązujących pracowników. Natomiast, gdy stażysta ma odebrać dzień wolny u organizatora niebędącego pracodawcą, powinien to zrobić w miesiącu, w którym wypadło święto.

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Postawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 53).

Rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych.