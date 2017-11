Zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym

"Projekt przewiduje ułatwienia dla stron przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej oraz przyspiesza i usprawnia działania sądu rejestrowego. Proponowane rozwiązania są kolejnym etapem reformy prawa gospodarczego, dotyczącej Krajowego Rejestru Sądowego" - napisano w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu .

Zgodnie z informacją służb prasowych rządu, przyspieszenie i usprawnienie postępowania rejestrowego oraz ułatwienie kontaktu z sądem ma nastąpić m.in. dzięki wprowadzeniu obowiązku składania wniosków do rejestru przedsiębiorców KRS z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego od 1 marca 2020 r.

"Elektroniczny kontakt z sądem rejestrowym (dotyczy np. wezwań do uzupełnienia braków, doręczeń elektronicznych, składania pism oraz środków zaskarżenia drogą elektroniczną) wyeliminuje konieczność osobistego kontaktu wnioskodawcy z sądem" - napisano w komunikacie.

Ponadto od 1 marca 2020 r. akta rejestrowe mają być prowadzone w postaci elektronicznej oraz udostępniane w takiej postaci w czytelni akt oraz w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych. Przewidziano też wprowadzenie obowiązku sporządzania i składania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej w odpowiednim formacie danych oraz likwidację obowiązku składania sprawozdań finansowych do urzędu skarbowego i automatyczne przekazywanie sprawozdania finansowego z KRS do Ministerstwa Finansów.

Stworzone ma być elektroniczne repozytorium aktów i protokołów notarialnych, z którego elektroniczne wypisy aktów i protokołów notarialnych będą automatycznie przekazywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i dołączane do wniosku (bez konieczności fizycznego złożenia przez stronę).

System, w którym składane są wnioski w formie elektronicznej, ma być technicznie powiązany z systemem wpisów (obecnie wymaga to drukowania i przepisywania wniosków w sądzie), a Krajowy Rejestr Sądowy zintegrowany z systemem BRIS (implementacja unijnej dyrektywy).

Poza tym CIR zapowiada: stworzenie sądom możliwości zdyscyplinowania osób zobowiązanych do powołania reprezentantów podmiotu, gdy uchylają się one od wykonania swoich obowiązków; zlikwidowanie instytucji kuratora rejestrowego (wprowadzenie rozwiązania umożliwiającego sądowi ustanowienie kuratora, który będzie uprawniony do reprezentacji podmiotu); stworzenie ogólnodostępnego portalu internetowego umożliwiającego stronom i pozostałym uczestnikom obrotu gospodarczego dostęp do wszystkich dokumentów składanych do KRS oraz umożliwienie pobierania pełnego odpisu z KRS ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości.