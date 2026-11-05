Rabaty na studia podyplomowe. Czy skarbówka widzi w nich przychód?

Absolwenci, rodzeństwo i uczestnicy programów dla zdolnych płacą za studia podyplomowe mniej. Czy to przychód i czy uczelnia musi wystawić PIT-11? Dyrektor KIS przeanalizował trzy rodzaje uczelnianych rabatów i ich skutki podatkowe.

Uczelnie oferują słuchaczom studiów podyplomowych zniżki w czesnym. Rabat dla absolwentów, dla członków rodziny czy dla uczestników programów wspierających najzdolniejszych studentów to jedno z narzędzi rekrutacji. Pojawia się jednak pytanie, czy oznacza on dla słuchacza przychód w PIT, a dla uczelni obowiązek wystawienia informacji PIT-11. Odpowiedział na nie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 27 października 2026 r. (sygn. 0114-KDIP3-2.4011.862.2026.1.JM), opublikowanej 4 listopada 2026 r.

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Trzy rodzaje zniżek

Wniosek złożyła niepubliczna uczelnia wyższa. Rektor wprowadził w zarządzeniu trzy ulgi w opłatach za studia podyplomowe:

10 proc. za każdy semestr dla absolwentów uczelni, osób kształcących się na drugim kierunku studiów podyplomowych oraz doktorantów kształcących się w szkole doktorskiej tej uczelni i osób, które obroniły na niej doktorat; ulga jest przyznawana automatycznie, bez składania pisemnej prośby,

10 proc. dla osoby, która jako druga rozpoczęła studia, gdy w tym samym roku akademickim studiują małżonkowie, rodzeństwo, dziecko lub rodzic; jeżeli dwie osoby rozpoczynają studia podyplomowe równocześnie, zniżka dotyczy tylko jednej osoby oraz tańszego programu studiów,

20 proc. za każdy semestr dla osób, które uczestniczyły w programach uczelni skierowanych do studentów, w których można liczyć na indywidualną opiekę albo szybkie konsultacje online z doświadczonym praktykiem biznesu, ekspertem, menedżerem lub absolwentem uczelni; z ulgi można skorzystać po zakończeniu udziału w programie, a jest ona przyznawana po okazaniu dokumentu, bez pisemnej zgody.

Uczelnia zapytała, czy w każdym z tych przypadków powstanie po jej stronie obowiązek sporządzenia PIT-11 i przekazania go słuchaczowi oraz urzędowi skarbowemu?

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Dlaczego tu mogło być ryzyko podatkowe w PIT

Punktem wyjścia była zasada z art. 11 ust. 2b ustawy o PIT: przy świadczeniach częściowo odpłatnych przychodem jest różnica między wartością świadczenia a odpłatnością, którą ponosi podatnik. Zniżka w czesnym oznacza, że słuchacz płaci część ceny. Taki przychód zaliczałby się do przychodów z innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o PIT). Podmiot, który takie świadczenia przyznaje, nie jest wtedy płatnikiem podatku, ale musi wystawić informację PIT-11 (art. 42a ust. 1 ustawy o PIT).

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Warunki od Trybunału Konstytucyjnego

Fiskus sięgnął do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13). Wyrok dotyczył świadczeń pracowniczych, ale organ uznał, że zawiera wskazówki, jak rozumieć nieodpłatne świadczenia także poza stosunkiem pracy. Według Trybunału przychodem są świadczenia, które łącznie spełniają następujące warunki:

zostały spełnione za zgodą podatnika, który skorzystał z nich w pełni dobrowolnie,

zostały spełnione w jego interesie i dały mu korzyść, czyli zwiększyły aktywa albo pozwoliły uniknąć wydatku,

korzyść jest wymierna i przypisana indywidualnemu odbiorcy, czyli nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich.

Dyrektor KIS uznał, że w sprawie uczelni nie jest spełniony trzeci warunek. Zniżki wynikają ze statutu i zarządzenia rektora, czyli z wewnętrznych aktów uczelni, które z góry określają kryteria. Przysługują każdemu, kto je spełni, więc są skierowane do nieokreślonego kręgu osób i nie mają charakteru indywidualnego. Organ stwierdził, że takie częściowe zwolnienie z opłat nie jest nieodpłatnym świadczeniem i nie rodzi przychodu. W konsekwencji uczelnia nie musi wystawiać PIT-11 w żadnym z trzech opisanych wariantów.

Słuchacze/studenci przedsiębiorcy

Uczelnia nie wystawi PIT-11 także wtedy, gdy ewentualny przychód ze zniżki należałoby zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej słuchacza. Świadczenia związane z działalnością są odrębnym źródłem przychodów (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT), a przedsiębiorcy sami wpłacają zaliczki na podatek (art. 44 ust. 1 pkt 1). Obowiązki informacyjne z art. 42a ustawy o PIT dotyczą wyłącznie przychodów z innych źródeł.

Granice interpretacji: zastrzeżenia

Interpretacja dotyczy konkretnego zdarzenia przyszłego: uczelnia zamierza stosować zniżki na zasadach określonych w jej wewnętrznych aktach. Rektor wprowadził je wcześniej zarządzeniem, a przysługują każdemu, kto spełni ogólne kryteria. Fiskus odniósł się do powstania przychodu u słuchaczy, rozstrzygając o obowiązkach informacyjnych uczelni. Interpretacja wydana uczelni nie zapewnia jednak indywidualnej ochrony jej słuchaczom. Inne uczelnie mogą się na nią powołać co najwyżej jako na argument. Uczelnie, które przyznają rabaty uznaniowo, konkretnym osobom, powinny sprawdzić, czy ich sytuacja jest porównywalna. Uzasadnienie organu opiera się właśnie na ogólnej dostępności ulgi.

Podstawa prawna art. 10 ust. 1 pkt 3 i 9, art. 11 ust. 1, 2a i 2b, art. 14 ust. 2 pkt 8, art. 20 ust. 1, art. 42a ust. 1, art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 592 ze zm.),

Powołane wyroki i interpretacje: