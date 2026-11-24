Zagraniczny kontrahent z polskim numerem NIP wystawia Ci faktury w procedurze samofakturowania, ale robi to poza Krajowym Systemem e-Faktur? Wielu polskich przedsiębiorców – szczególnie z branży transportowej – obawia się, że musi samodzielnie wprowadzać takie dokumenty do systemu. Najnowsze stanowisko organów podatkowych rozwiewa te wątpliwości i zdejmuje z podatników uciążliwy obowiązek.

Czy w przypadku świadczenia usług transportowych, gdy faktury są wystawiane w procedurze samofakturowania, widnieje na nich polski numer NIP nabywcy, lecz faktury nie są przesyłane do KSeF i nie otrzymują numeru KSeF, podatnik ma obowiązek samodzielnego wystawienia lub wprowadzenia tych faktur do KSeF? Taki problem stał się przedmiotem nowej interpretacji podatkowej skierowanej do Dyrektora Krajowej Informacji skarbowej.

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Zagraniczny zleceniodawca z polskim NIP wystawia faktury w self-billingu poza KSeF – czy polski przewoźnik musi sam wprowadzać je do systemu?

Z opisu sprawy przedstawionego we wniosku o interpretację do skarbówki wynika, że „prowadzi Pan działalność gospodarczą w Polsce i świadczy Pan usługi transportowe na rzecz (...). Siedziba firmy (...) znajduje się w X. W ramach współpracy stosowany jest model samofakturowania (self-billing), w którym faktury dokumentujące wykonane usługi transportowe są wystawiane przez (...) w imieniu i na rzecz Pana. Faktury są generowane automatycznie przez system (...) i udostępniane Panu elektronicznie. Ujmuje Pan je w ewidencji VAT oraz dokumentacji księgowej. Na fakturach dokumentujących wykonane usługi widnieje polski numer NIP nabywcy. Jednocześnie faktury te nie są widoczne w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) i nie posiadają numerów identyfikacyjnych KSeF. Z opisu sprawy również nie wynika, żeby (...) posiadał stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, bowiem jak Pan wskazał, na wystawionych fakturach nie ma informacji o oddziale w Polsce”.

„Pana wątpliwości dotyczą wskazania, czy w przypadku, gdy świadczy Pan usługi transportowe na rzecz (...), a faktury są wystawiane przez (...) w procedurze samofakturowania, widnieje na nich polski numer NIP nabywcy, lecz faktury nie są przesyłane do KSeF i nie otrzymują numeru KSeF, to ma Pan obowiązek samodzielnego wystawienia lub wprowadzenia tych faktur do KSeF” – czytamy dalej w interpretacji.

Brak siedziby i stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce wyłącza obowiązek stosowania KSeF przy samofakturowaniu – nawet gdy zagraniczny nabywca posługuje się polskim NIP

Dyrektor KIS wyjaśnił, że „w przypadku podmiotu zagranicznego, który zobowiązał się na podstawie umowy zawartej z podatnikiem krajowym do wystawiania faktur zgodnie z polskimi regulacjami w imieniu i na rzecz tego podatnika, i podmiot ten nie posiada w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności, ale posiada polski numer NIP, należy wziąć pod uwagę przepis art. 106ga ust. 2 pkt 1 ustawy. Jest to bowiem przepis, który znajduje zastosowanie również do faktur wystawianych w imieniu i na rzecz dostawcy/usługodawcy oraz który obejmuje przypadki, gdy podmiot zagraniczny, działający na podstawie art. 106d ust. 1 ustawy, jest zidentyfikowany za pomocą numeru NIP. Takie przypadki bowiem nie zostały objęte przepisami ww. rozporządzenia w sprawie wyłączeń z KSeF, które stanowi regulację szczególną doprecyzowującą przepisy ustawy o VAT obowiązujące w tym zakresie. Przepisy tego rozporządzenia zostały wydane na podstawie upoważnienia ustawowego wynikającego z art. 106s ustawy (do którego odwołuje się art. 106ga ust. 2 pkt 5 ustawy), konkretyzując regulację ustawową odnoszącą się do braku obowiązku wystawiania faktur przy użyciu KSeF przez podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, również w ramach samofakturowania”.

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W świetle powyższego – jak wskazuje skarbówka – podmioty zagraniczne dokonujące samofakturowania, które nie posiadają siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce, ale są zidentyfikowane za pomocą polskiego numeru identyfikacji podatkowej (NIP), nie mają w stanie prawnym obowiązującym od 1 lutego 2026 r. obowiązku wystawiania w imieniu i na rzecz polskiego podatnika faktur przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur. Zgodnie jednak z art. 106ga ust. 4 ustawy, mogą w takiej sytuacji wystawiać faktury ustrukturyzowane.

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Faktur wystawionych w procedurze samofakturowania poza KSeF nie wolno następczo dosyłać do systemu – skarbówka potwierdza brak obowiązku po stronie polskiego przewoźnika

Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej „podatnicy, którzy wystawiali faktury poza KSeF i wydawali je nabywcom również poza systemem, nie powinni dosyłać do systemu takich dokumentów. KSeF służy do wystawiania faktur, a nie do raportowania o wcześniej wystawionych i wprowadzonych do obrotu prawnego fakturach. W ww. przypadku fakt wystawienia faktury poza KSeF jest nieodwracalny, a wystawione poza KSeF dokumenty (pomimo istnienia obowiązku wystawienia ich w KSeF) nie powinny być następczo dosyłane do systemu”.

„Podsumowując, w odpowiedzi na zadane pytanie należy stwierdzić, że w przypadku świadczenia usług transportowych na rzecz (...), gdy faktury są wystawiane przez (...) w procedurze samofakturowania, widnieje na nich polski numer NIP nabywcy, lecz faktury nie są przesyłane do KSeF i nie otrzymują numeru KSeF, nie ma Pa obowiązku samodzielnego wystawienia ani wprowadzenia tych faktur do KSeF. Tym samym, Pana stanowisko jest prawidłowe” – uznał organ skarbowy.