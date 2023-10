Korekta faktury ustrukturyzowanej z błędnym NIP-em w KSeF - jak to zrobić

Minimalne wynagrodzenie za pracę, które aktualnie od 1 lipca 2023 r. wynosi 3 600 zł wzrośnie od 1 stycznia 2024 r. do 4 242 zł. To jednak kwoty brutto. Na rękę obecnie osoba zatrudniona na umowę o pracę dostaje 2 784 zł a od stycznia będzie to 3 222 zł. Jednak szybko może okazać się, że na rękę dostaniesz 3331 zł, a więc o 109 zł więcej niż wynika z obecnych rachunków. Jak to możliwe?