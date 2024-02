Obowiązkowy KSEF - od kiedy, jaki? Ministerstwo Finansów zaprasza na konsultacje od 16 lutego [Terminy 9 spotkań]

Ministerstwo Finansów opublikowało harmonogram konsultacji w sprawie rozwiązań prawnych i funkcjonalności Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Konsultacje rozpoczną się 16 lutego. W siedzibie MF w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 12 odbędzie się 9 spotkań w formule hybrydowej. Już teraz można zgłaszać chęć udziału w spotkaniach wypełniając on-line formularz zgłoszeniowy.

Konsultacje KSeF - luty/marzec 2024

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministerstwo Finansów ogłosiło harmonogram konsultacji na temat wdrożenia obligatoryjnego KSeF. Resort finansów pod nowym kierownictwem chce poznać opinie różnych grup przedsiębiorców, organizacji branżowych i innych podmiotów zainteresowanych KSeF.



Ministerstwo Finansów proponuje 9 spotkań tematycznych w następujących terminach:



16 lutego, 10.00-11.30. Temat: Bezpieczeństwo i wydajność



Konsultacje będą służyły omówieniu kwestii związanych z zabezpieczeniem KSeF. MF przybliży także zagadnienia zgłaszania faktur scamowych. W części poświęconej wydajności MF chce poznać bliżej oczekiwania dot. wysyłania paczek faktur i odbierania paczek ze szczególnym uwzględnieniem rozkładu w poszczególnych dniach i godzinach. Omówione będą także kwestie wsparcia technicznego.



16 lutego, 12.30-14.00. Temat: Faktury konsumenckie/status nabywcy



Konsultacje będą służyły omówieniu kwestii związanych z fakturami wystawianymi na rzecz konsumentów. Ministerstwo chce zebrać opinie dotyczące zapewnienia możliwości pewnej identyfikacji takich faktur oraz mechanizmów dostępu do nich. Omówione będą także postulaty włączenia faktur konsumenckich do KSeF oraz kwestia identyfikacji statusu nabywcy podatnik/konsument.



21 lutego, 10.00-11.30. Temat: Identyfikator KSeF w płatnościach



Konsultacje będą służyły omówieniu kwestii związanych z realizacją obowiązku podawania nr KSeF albo identyfikatora zbiorczego w tytule przelewu. Omówione będą na tym spotkaniu postulaty związane z modyfikacją tego obowiązku, a także oczekiwanie związane z odroczenie dla płatności MPP. Przeanalizowane mają być także kwestie tworzenia oraz pobieranie identyfikatora zbiorczego.



21 lutego, 12.30-14.00. Temat: Spotkanie z branżą faktoringu



Konsultacje będą służyły omówieniu kwestii dostępu do faktur przez faktorów.



22 lutego, 10.00-11.30. Temat: Spotkanie z branżą dostawców mediów



Konsultacje będą służyły omówieniu wystawiania faktur w KSeF przez branżę, w tym sposobu wypełniania poszczególnych pozycji e-faktury.



22 lutego, 12.30-14.00. Temat: Spotkanie z branżą paliwową



Konsultacje będą służyły omówieniu kwestii wystawiania na stacjach paliwowych faktur, w tym możliwości przekazywania ich wizualizacji na prośbę klienta.



29 lutego, 10.00-11.30. Temat: Spotkanie z Jednostkami Samorządu Terytorialnego (JST)



Konsultacje będą służyły omówieniu kwestii związanych z wystawianiem faktur przez JST, a także omówieniu zakresu uprawnień w KSeF oraz szczegółowych elementów faktur wystawianych w KSeF.



29 lutego, 12.30-14.00. Temat: Wdrożenie KSeF w etapach



Konsultacje będą służyły omówieniu kwestii związanych z wprowadzeniem obowiązku KSeF z uwzględnieniem ewentualnego różnicowania terminów wejścia w życie dla niektórych rozwiązań.



1 marca, 10.00-11.30. Temat: Wyjaśnienia, interpretacje, szkolenia



Konsultacje będą służyły poznaniu oczekiwań przedsiębiorców w zakresie materiałów dotyczących KSeF. Zostaną też omówione plany Ministerstwa dotyczące akcji szkoleniowej i informacyjnej oraz zasady uczestnictwa ekspertów Ministerstwa w spotkaniach, konferencjach i szkoleniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne

Autopromocja

Zapisy na konsultacje dot. KSeF

Spotkania konsultacyjne odbędą się w formule hybrydowej. Część uczestników zostanie zaproszona do siedziby Ministerstwa Finansów, pozostali będą brać udział w spotkaniu online.



Aby zapisać się na spotkania konsultacyjne KSeF, trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Ważne Uwaga: liczba miejsc na spotkania stacjonarne jest ograniczona do 60 osób. O rodzaju uczestnictwa będzie decydować kolejność zgłoszeń. Ministerstwo prosi o zgłaszanie się maksymalnie dwóch przedstawicieli danej organizacji, instytucji czy firmy na spotkania stacjonarne. Pozwoli to na udział większej liczby podmiotów.

"Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tym jak będzie wyglądał ostatecznie system KSeF do konsultacji szczegółowych rozwiązań. Po spotkaniu w ubiegłym tygodniu zdecydowaliśmy się zmodyfikować nasz pierwotny pomysł na podział grup konsultacyjnych. To najlepszy dowód na to, że warto się spotykać i rozmawiać o różnych rozwiązaniach. – mówi Szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.



Jednocześnie Szef KAS zaznaczył że rozpoczęcie konsultacji nie oznacza, iż prace dotyczące rozwiązań prawnych i funkcjonalności systemu zaczynają się od początku.



"Część przedsiębiorców włożyło już wiele sił i środków w przygotowanie do korzystania z KSeF. Dlatego analizując propozycje ewentualnych zmian, należy patrzeć na nie również pod kątem kosztów dla przedsiębiorców". – dodaje Szef KAS.

Na stronie podatki.gov.pl/ksef w sekcji pytań i odpowiedzi dostępna jest już zakładka, gdzie publikowane są odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania dotyczące możliwych zmian w KSeF. Będzie ona stopniowo uzupełniana o kwestie, które zostaną zgłoszone w trakcie spotkań konsultacyjnych.

Wśród ważniejszych najnowszych odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania podatników dot. KSeF warto wskazać następujące wyjaśnienia:

Które dotychczas określone wymagania funkcjonalne KSeF zostaną utrzymane a które zmienione?

Odpowiedź MF: "Nie są planowane zmiany dotyczące art. 106na ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w myśl którego fakturę ustrukturyzowaną uznaje się za wystawioną w dniu jej przesłania do Krajowego Systemu e-Faktur.



Ministerstwo Finansów nie zdiagnozowało także potrzeby dokonania zmian związanych z nadawaniem numerów KSeF. Nie jest planowana likwidacja obowiązku wskazywania numeru KSeF faktury w przelewie.



Nie przewiduje się również modyfikacji struktury FA(2) w zakresie pola IDWew dotyczącego modelu uprawnień wykorzystującego unikalny identyfikator wewnętrzny zakładu (oddziału) osoby prawnej bądź innej wyodrębnionej jednostki wewnętrznej podatnika.



Kwestię ewentualnego włączenia do KSeF faktur B2C chcielibyśmy omówić z przedsiębiorcami w rozpoczynanych konsultacjach publicznych."

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Czy MF planuje zmiany w zakresie struktury logicznej FA(2)?

Odpowiedź MF: "Struktura e-faktury na etapie jej projektowania była poddana szerokim konsultacjom publicznym. Uwagi zgłaszane w trakcie konsultacji zostały w dużej mierze uwzględnione.

Struktura FA(2) oprócz elementów, których występowanie regulowane jest w art. 106a - 106q ustawy o podatku od towarów i usług, zawiera także elementy, których stosowanie jest całkowicie dobrowolne i dowolne. Uwzględnienie ich w strukturze wynika z praktyki biznesowej obserwowanej na rynku.

Biorąc powyższe pod uwagę, Ministerstwo Finansów nie przewiduje modyfikacji struktury FA(2). Powodem przemawiający za pozostawieniem obecnej struktury są koszty po stronie przedsiębiorców związane z przeprowadzeniem już zamówionych produktów. Ponadto, taka decyzja mogłaby wydłużyć okres potrzebny do ich wdrożenia."

Podmioty zagraniczne a obowiązkowy KSeF w Polsce

Wyjaśnienia MF: "Wyłączenie z obowiązku wystawiania w KSeF faktur przez:

a) podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju;

b) podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, który posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, przy czym to stałe miejsce prowadzenia działalności nie uczestniczy w dostawie towarów lub świadczeniu usług, dla których wystawiono fakturę

- wynika z Decyzji wykonawczej Rady (UE) 2022/1003 z dnia 17 czerwca 2022 r. upoważniającej Rzeczpospolitą Polską do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 218 i 232 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.



Jeżeli natomiast chodzi o sytuację, gdy w roli nabywcy wystąpi:

a) podmiot nieposiadający siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, lub

b) podmiot nieposiadający siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, który posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, przy czym to stałe miejsce prowadzenia działalności nie uczestniczy w nabyciu towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę

- faktura ustrukturyzowana będzie udostępniana nabywcy w sposób z nim uzgodniony.



Przepisy nie wskazują konkretnego sposobu udostepnienia faktury nabywcy. Może to być np. przekazanie faktury w postaci papierowej lub np. wysyłka faktury w postaci pliku pdf (w wiadomości e-mail). Sposób udostępnienia podatnik powinien uzgodnić z nabywcą."