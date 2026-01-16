Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » KSeF » KSeF: Czy polskie firmy są gotowe na cyfrową rewolucję?

KSeF: Czy polskie firmy są gotowe na cyfrową rewolucję?

Subskrybuj nas na Youtube
  • Artykuł partnerski
16 stycznia 2026, 09:17
ksef, księgowość, podatki
KSeF: Czy polskie firmy są gotowe na cyfrową rewolucję?
fot. materiały prasowe

Już 1 lutego 2026 roku Krajowy System e-Faktur stanie się obowiązkowym elementem codzienności gospodarczej w Polsce. O stanie przygotowań przedsiębiorców, najczęstszych błędach w myśleniu o KSeF oraz o tym, dlaczego nie warto panikować na ostatniej prostej opowiada Zuzanna Kwiatkowska, ekspertka ds. księgowo-podatkowych fillup k24.

Choć o KSeF mówi się od lat, a 2025 r. upłynął pod hasłem „szykujcie się na zmiany”, rzeczywistość weryfikuje teorię. Jak zauważa Zuzanna Kwiatkowska, styczeń to ostatni moment na testy, a mimo to trudno powiedzieć, by ktokolwiek czuł się w pełni przygotowany. Sytuacja przypomina nieco wdrażanie JPK czy Polskiego Ładu – znamy przepisy, mamy dostęp do środowiska testowego Ministerstwa Finansów, ale praktyka obrotu gospodarczego przy tak ogromnej skali wciąż pozostaje wielką niewiadomą.

Błędne przekonania co do KSeF

Zuzanna Kwiatkowska zwraca uwagę na specyfikę polskich przygotowań. Mimo że ustawa była podpisana, wielu przedsiębiorców i biur rachunkowych wpadło w swoisty stan hibernacji, czekając na finalne rozporządzenia wykonawcze. Dopiero teraz, na początku 2026 r., prace ruszyły pełną parą. Zuzanna Kwiatkowska ocenia obecny stan gotowości rynku na „pół na pół”. Część firm, zwłaszcza tych większych, procesy wdrażała od dawna. Druga połowa wciąż żyje w błędnym przekonaniu, że KSeF ich nie dotyczy lub że mają czas do 2027 r.

W wywiadzie został poruszony też wątek tzw. „ukrytej daty wdrożenia”. Ekspertka przestrzegła: nawet jeśli jesteś podatnikiem zwolnionym lub korzystasz z okresów przejściowych na wystawianie e-faktur, KSeF i tak zapuka do Twoich drzwi 1 lutego. Kupując paliwo, opłacając energię, usługi telekomunikacyjne czy leasing, staniesz się odbiorcą faktur ustrukturyzowanych.

W trakcie rozmowy został też obalony mit, że KSeF to problem wyłącznie księgowych. „Księgowa ogarnie” to podejście, które może okazać się zgubne. Zuzanna Kwiatkowska dobitnie podkreśla, że KSeF to nie tylko zmiana podatkowa, ale przede wszystkim rewolucja w procesach biznesowych. Koniec z papierowymi segregatorami, koniec z antydatowaniem faktur i „dogadywaniem” daty sprzedaży. W KSeF liczy się czas rzeczywisty. Wystawienie faktury z błędem, na przykład na niewłaściwy podmiot, będzie wymagało skomplikowanych korekt, bo raz wysłanego do systemu dokumentu nie da się po prostu podmienić czy anulować w tradycyjny sposób.

Dlatego tak ważne jest, aby właściciele firm usiedli do rozmów ze swoimi księgowymi i wspólnie zaudytowali umowy oraz obieg dokumentów.

Szansa na automatyzację i porządek

Rozmowa nie skupiła się jednak wyłącznie na zagrożeniach. Ekspertka fillup k24 wskazuje, że KSeF to także szansa na realną automatyzację i porządek w dokumentacji. Kluczem jest wybór odpowiednich narzędzi. Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań, ale warto stawiać na te sprawdzone, które oferują zintegrowany ekosystem pracy dla przedsiębiorcy i biura rachunkowego. Dzięki temu księgowy widzi działania klienta w czasie rzeczywistym, co eliminuje konieczność przesyłania plików i przyspiesza księgowanie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Źródło: Artykuł partnerski
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja
QR Code
Księgowość
KSeF: Czy polskie firmy są gotowe na cyfrową rewolucję?
16 sty 2026

Już 1 lutego 2026 roku Krajowy System e-Faktur stanie się obowiązkowym elementem codzienności gospodarczej w Polsce. O stanie przygotowań przedsiębiorców, najczęstszych błędach w myśleniu o KSeF oraz o tym, dlaczego nie warto panikować na ostatniej prostej opowiada Zuzanna Kwiatkowska, ekspertka ds. księgowo-podatkowych fillup k24.
E-faktura na papierze - nadchodzi ważna zmiana w przepisach
16 sty 2026

Ministerstwo Finansów zapewnia, że po uruchomieniu Krajowego Systemu e-Faktur, w urzędach honorowane będą wydruki faktur z kodem QR. Takie rozwiązanie umożliwi szybszą weryfikację autentyczności dokumentów przez instytucje publiczne, dzięki skanowaniu kodu QR.
Były wiceminister finansów ma zarzut działania na szkodę Skarbu Państwa. Prokuratura: podjął decyzję o wykreśleniu z projektu nowelizacji zapisy mające zapobiec wyłudzeniom VAT
15 sty 2026

Prokuratura Regionalna w Białymstoku skierowała 15 stycznia 2026 r. do sądu w Warszawie akt oskarżenia dotyczący zarzutu niedopełnienia obowiązków przez b. wiceministra finansów Macieja Hipolita G. Wieloletnie śledztwo dotyczyło przeciwdziałania wyłudzeniom VAT w latach 2008-2015.
Obowiązkowy KSeF w transakcjach z gminami i innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Jak wystawiać faktury dla JST? Wyjaśnienia Ministra Finansów i Gospodarki
15 sty 2026

 W odpowiedzi na interpelację poselską Minister Finansów i Gospodarki udzielił 12 stycznia 2026 r. kilku ważnych wyjaśnień odnośnie fakturowania przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur transakcji realizowanych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (JST).
Czy będzie przesunięcie KSeF do 2028 r. dla firm z obrotem poniżej 2 mln zł? Zapytał poseł KO i stwierdził, że "program wymaga dopracowania". Jest odpowiedź Ministra Finansów i Gospodarki
15 sty 2026

Poseł na Sejm RP Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki w interpelacji do ministra finansów i gospodarki zapytał w drugiej połowie grudnia 2025 r. m.in.: Czy Ministerstwo Finansów planuje przesunięcie wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur na rok 2028 dla firm z obrotem do 2 milionów złotych? W dniu 12 stycznia 2026 r. resort finansów udzielił odpowiedzi na tę interpelację.
PIT-11 za 2025 rok do urzędu skarbowego najpóźniej 2 lutego 2026 r.
15 sty 2026

Krajowa Administracja Skarbowa przypomina płatnikom podatku PIT i innym zobowiązanym do tego podmiotom, że muszą do 2 lutego 2026 r. przesłać do urzędów skarbowych informacje PIT-11, PIT-R, PIT-8C i PIT-40A/11A oraz deklaracje PIT-4R, PIT-8AR za 2025 rok. Skarbówka uczula, by w tych formularzach wpisywać prawidłowe dane, w tym dane identyfikacyjne i adres zamieszkania podatnika. Bo nie ma możliwości przesłania tych informacji z nieprawidłowym identyfikatorem podatkowym PESEL albo NIP. KAS informuje ponadto, że płatnicy powinni uwzględnić w tych PIT-ach informacje o zastosowanych zwolnieniach z podatku, w tym wynikających z oświadczeń podatników, dotyczących np. uprawnienia do skorzystania z ulgi dla rodzin 4+. Dokumenty należy wysłać drogą elektroniczną na aktualnych wersjach formularzy. Można to łatwo zrobić w e-Urzędzie Skarbowym (e-US) bez konieczności podpisywania dokumentów.
Obniżki stóp NBP tylko odłożone. Ekonomiści wskazują możliwy termin powrotu cięć
15 sty 2026

Oczekiwania dotyczące kontynuacji obniżek stóp procentowych pozostają w mocy, jak ocenili analitycy PKO BP w komentarzu do decyzji RPP. Według nich, Rada Polityki Pieniężnej prawdopodobnie obniży stopy procentowe w marcu 2026 roku.
Prezent w podatkach od skarbówki na 2026 rok: po raz pierwszy odliczysz nawet 36000 zł rocznie - ale uwaga na terminy: ulga działa już za 2025 rok
16 sty 2026

Skarbówka ma dla Was miłą niespodziankę. Do systemu podatkowego weszła nowa ulga, która pomniejsza podstawę opodatkowania, przy zatrudnianiu tej grupy pracowników. Prezentujemy zupełne omówienie zasad tej nowej ulgi podatkowej i praktyczne przykłady jej rozliczania. Pierwszy raz można skorzystać już w rozliczeniu PIT za 2025 rok, więc czasu nie ma dużo, a warto udokumentować prawo do ulgi.
ZUS: od 26 stycznia 2026 r. nowy certyfikat w programie Płatnik. Jest opcja automatycznego pobrania
15 sty 2026

W komunikacie z 12 stycznia 2026 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że od 26 stycznia 2026r. w komunikacji z ZUS należy korzystać z nowego certyfikatu ZUS w programie Płatnik oraz oprogramowaniu interfejsowym.
Faktura wystawiona poza KSeF od lutego 2026 r. - czy daje prawo do potrącenia kosztów uzyskania przychodu? Jest świeża interpretacja Dyrektora KIS
16 sty 2026

Czy faktura wystawiona poza Krajowym Systemem e-Faktur może pozbawić firmę prawa do kosztów podatkowych (kosztów uzyskania przychodu)? Wraz ze zbliżającym się obowiązkiem stosowania KSeF od 1 lutego 2026 r. to pytanie staje się jednym z najczęściej zadawanych przez przedsiębiorców. Najnowsza interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej przynosi jasną odpowiedź, na którą czeka wielu podatników CIT.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak