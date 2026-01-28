REKLAMA

Strona główna » Księgowość » KSeF » KSeF nie bierze jeńców, czyli gdzie ucieknie Twój czas?

KSeF nie bierze jeńców, czyli gdzie ucieknie Twój czas?

Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
28 stycznia 2026, 14:21
Stanisław Zasada
COO w WorkTime Expert
KSeF nie bierze jeńców, czyli gdzie ucieknie Twój czas?
KSeF nie bierze jeńców, czyli gdzie ucieknie Twój czas?
Shutterstock

Dla wielu przedsiębiorców KSeF to przede wszystkim widmo rewolucji technologicznej, dodatkowych procedur i kosztów. Jednak im głębiej analizujemy zasady jego działania, tym wyraźniej widać, że przede wszystkim, to próba dla efektywności Twojego zespołu.

Wdrożenie KSeF to moment, w którym intuicyjne prowadzenie firmy przestaje wystarczać. Nowy system nie wybacza błędów, pośpiechu ani braku precyzji. Jeśli do tej pory zarządzanie czasem i procesami w Twojej firmie opierało się na „jakoś to będzie”, nadchodzące zmiany mogą okazać się bolesnym zderzeniem z rzeczywistością.

Analiza przepisów ujawnia niuanse, które mogą drastycznie wpłynąć na pracochłonność obsługi administracyjnej. Oto mechanizmy, które mogą pochłonąć zasoby Twojego zespołu, jeśli nie przygotujesz się na nie odpowiednio:

1. Pułapka daty wystawienia

Nie da się już wystawiać faktur „w przód” ani „w tył”. W nowym modelu data wystawienia faktury przestaje być polem uzupełnianym przez pracownika, a staje się nią moment przesłania dokumentu i nadania numeru KSeF. Ta zmiana uderza szczególnie w zespoły, które tradycyjnie przygotowywały faktury w weekendy z datą poniedziałkową lub próbowały domykać miesiąc po jego faktycznym zakończeniu. System odrzuci próbę wysyłki dokumentu z datą przyszłą, co wymusza na organizacjach drastyczną poprawę dyscypliny operacyjnej oraz całkowitą przebudowę harmonogramu pracy działów sprzedaży i księgowości.

2. Koniec z „wersjami roboczymi” i notami korygującymi

Faktura wysłana i zaakceptowana przez KSeF jest ostateczna, a dodatkowo znikają noty korygujące. Do tej pory literówkę w nazwie ulicy czy błędny numer konta można było poprawić prostym pismem. Teraz nawet najdrobniejszy błąd, wymusza wystawienie pełnej faktury korygującej. Oznacza to sprawdzanie danych przed wysyłką – każda pomyłka to dodatkowa, niepotrzebna praca.

3. Rygorystyczna numeracja i ryzyko duplikatów

Twój wewnętrzny numer faktury nadal jest kluczowy, a system będzie go kontrolować. Jeśli wyślesz fakturę z numerem, który już raz został użyty, KSeF ją odrzuci. Rodzi to ogromne wyzwanie przy zachowaniu ciągłości numeracji, szczególnie pod koniec okresów rozliczeniowych. Wyobraź sobie sytuację, w której wysyłasz paczkę 100 faktur, a system odrzuca trzy z nich. Presja czasu rośnie, a margines błędu znika.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Od KSeF do strategii. O tym, dlaczego sam timesheet to za mało?

Skoro KSeF dołoży nam pracy administracyjnej, naturalnym odruchem powinna być weryfikacja tego, jak zarządzamy czasem w innych obszarach. Z ankiet przeprowadzonych przez WorkTime Expert w trakcie tegorocznych wydarzeń branżowych wybrzmiał kluczowy wniosek - branża usług profesjonalnych jest w momencie przejścia. Od intuicji do danych.

Wielu przedsiębiorców mierzy czas, ale... nic z tego nie wynika.

Przykład

Przykład z życia: Kancelaria z Łodzi przez lata realizowała sprawy w modelu fixed fee (ryczałt), wychodząc z założenia, że „klient płaci za efekt”, więc mierzenie godzin jest zbędne. Dopiero po wdrożeniu WorkTime Expert i trzech miesiącach pomiarów okazało się, że na jednym z typów spraw realnie zarabiają 195 zł/h, podczas gdy ich minimalna stawka cennikowa wynosiła 230 zł/h. Rentowne sprawy „przykrywały” te deficytowe.

Grzech zaniechania. Masz dane, ale ich nie czytasz

Zarówno w branży prawniczej, jak i księgowej, problemem nie jest już brak narzędzi, ale brak nawyku ich używania.

  • Aż 64% uczestników nie analizuje regularnie swoich wyników finansowych i czasowych.
  • Większość biur rachunkowych wciąż wycenia usługi w oparciu o liczbę dokumentów (ponad 50%), a nie faktyczną pracochłonność, mimo że 75% deklaruje gotowość do zmiany modelu rozliczeń.

Intuicja ustępuje miejsca analityce

Ponad 45% biur rachunkowych nie mierzy czasu wcale, a blisko 30% robi to tylko wyrywkowo. Oznacza to, że ponad trzy czwarte rynku nie zna realnego kosztu obsługi swojego klienta.

Jeśli nie wiesz, ile czasu zajmuje Twojemu pracownikowi obsługa klienta przed wejściem KSeF, jak ocenisz wpływ nowych przepisów na rentowność kontraktu po ich wdrożeniu? Może się okazać, że bezpieczny dotąd klient nagle stanie się nierentowny przez konieczność wystawiania korekt i walidacji faktur.

Timesheet jest dokuczliwy, więc nie dokładajmy sobie bólu

Nikt nie ewidencjonuje czasu „dla przyjemności”. Błędem jest próba wtłoczenia tych procesów w Excela. Arkusz kalkulacyjny nie przypomni o wpisie, nie połączy się z kalendarzem i nie wyliczy automatycznie rentowności. Tutaj z pomocą przychodzi technologia.

Narzędzia takie jak WorkTime Expert, zaprojektowano tak, by dopasować się do stylu pracy, a nie odwrotnie. Użytkownicy mogą wpisywać czas na bieżąco, korzystać ze stoperów, importować zdarzenia z kalendarza czy przypisywać czas bezpośrednio do spraw. To ważne, bo jak pokazują rozmowy kuluarowe, bez komfortu ewidencji nie ma jakości danych. A bez wiarygodnych danych, każda decyzja strategiczna jest tylko zgadywaniem.

Dwie strony tej samej monety

Krajowy System e-Faktur to rewolucja, która wymusza precyzję. Z drugiej strony, rosnąca presja na rentowność w usługach profesjonalnych wymusza analitykę. Te dwa trendy spotykają się w jednym punkcie - świadomym zarządzaniu czasem pracy.

Obraz branży, jaki wyłania się z konferencji, w których wzięliśmy udział w 2025, jest spójny:

  1. Intuicja w biznesie wciąż dominuje, ale świadomość wagi danych rośnie.
  2. KSeF usunie z rynku "partyzantkę" w fakturowaniu, wymuszając profesjonalizację procesów.
  3. Największym hamulcem rozwoju nie jest brak klientów, ale brak wiedzy o tym, na czym tak naprawdę zarabiamy (a do czego dopłacamy).

Nie pozwól, by KSeF stał się tylko nowym obowiązkiem biurokratycznym. Potraktuj to jako okazję do audytu efektywności w Twojej firmie. Zacznij mierzyć to, co robisz, by wiedzieć, ile to naprawdę kosztuje.

Autor: Stanisław Zasada - COO w WorkTime Expert

Artykuł Partnera Konferencji Legal Impact’26 - Firmy WorkTime Expert

Stanisław Zasada

Źródło zewnętrzne

oprac. Kinga Olszacka
REKLAMA

28 sty 2026

Dla wielu przedsiębiorców KSeF to przede wszystkim widmo rewolucji technologicznej, dodatkowych procedur i kosztów. Jednak im głębiej analizujemy zasady jego działania, tym wyraźniej widać, że przede wszystkim, to próba dla efektywności Twojego zespołu.
REKLAMA

REKLAMA

