Komunikat MF w sprawie KSeF: 28 stycznia udostępnienie API KSeF 2.0 do weryfikacji systemów komercyjnych

W komunikacie z 27 stycznia 2026 r. Ministerstwo Finansów poinformowało, że 28 stycznia 2026 r. o g. 8:00 udostępni API KSeF 2.0 na środowisku produkcyjnym. Zdaniem resortu finansów pozwoli to na weryfikację działania komercyjnych narzędzi do obiegu faktur przed uruchomieniem docelowej wersji Krajowego Systemu e-Faktur.

Trwa przerwa techniczna przed uruchomieniem obowiązkowego KSeF 2.0

Od 26 do 31 stycznia trwa zaplanowana przerwa techniczna środowiska produkcyjnego KSeF. Przerwa została ujęta w harmonogramie wdrażania KSeF 2.0, jest ona konieczna, aby dokończyć proces wdrażania docelowej wersji systemu.

REKLAMA

REKLAMA

Udostępnienie API KSeF 2.0 na środowisku produkcyjnym

Ministerstwo Finansów zapowiada, ze od środy 28 stycznia od g. 8:00 rano udostępni API KSeF 2.0, które pozwoli przeprowadzenie weryfikacji działania systemów komercyjnych na środowisku produkcyjnym KSeF 2.0 w zakresie:

- uwierzytelniania użytkowników,

- uprawnień (wyszukiwanie iprzeglądanie),

- składania wniosków ocertyfikaty iodbierania tych certyfikatów,

- generowania tokenów.

Ważne API 2.0 można pobrać z platformy github: GitHub · Change is constant. GitHub keeps you ahead. · GitHub

Co można robić w trakcie przerwy technicznej?

Ministerstwo Finansów informuje, że w trakcie przerwy technicznej, w dalszym ciągu można składać składania zawiadomienia o nadaniu lub odebraniu uprawnień do korzystania z KSeF za pomocą formularza ZAW-FA przesyłanych do właściwego Urzędu Skarbowego.

Natomiast w czasie przerwy technicznej 26-31 stycznia 2026 r. niedostępne są:

- środowisko KSeF 1.0

- usługi wykorzystujące integrację z KSeF 1.0 (w systemach komercyjnych i aplikacji e-mikrofirma),

- Moduł Certyfikatów i Uprawnień do pobierania certyfikatów,

- generowanie certyfikatów do logowania w KSeF.

REKLAMA

Co się zmienia od 1 lutego 2026 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że:

1) Pobieranie certyfikatów zostanie przywrócone 1 lutego 2026 r. Od tego momentu będzie je można pobierać wyłącznie bezpośrednio z KSeF 2.0 poprzez API 2.0 lub Aplikacje Podatnika 2.0.



2) Od 1 lutego KSeF 2.0 staje się jedyną wersją Krajowego Systemu e-Faktur.Jednocześnie wygasa działanie KSeF 1.0 oraz Moduł Certyfikatów i Uprawnień.

Dalszy ciąg materiału pod wideo