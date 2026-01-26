REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Wiadomości » Komunikat MF: od 26 do 31 stycznia przerwa techniczna w KSeF. Koniec funkcjonowania KSeF 1.0 i MCU. Od 28 stycznia można weryfikować usługi na środowisku produkcyjnym KSeF 2.0

Komunikat MF: od 26 do 31 stycznia przerwa techniczna w KSeF. Koniec funkcjonowania KSeF 1.0 i MCU. Od 28 stycznia można weryfikować usługi na środowisku produkcyjnym KSeF 2.0

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
26 stycznia 2026, 06:11
podatki, Ministerstwo Finansów
Komunikat MF ws. KSeF: przerwa techniczna od 26 do 31 stycznia. Od 28 stycznia możliwość weryfikacji na środowisku produkcyjnym. Koniec funkcjonowania Modułu Certyfikatów i Uprawnień

REKLAMA

REKLAMA

W komunikacie z 21 stycznia 2026 r. Ministerstwo Finansów przypomniało o przerwie technicznej funkcjonującego obecnie KSeF 1.0, w tym Modułu Certyfikatów i Uprawnień (MCU) w dniach 26-31 stycznia 2026 r., która pozwoli na dokończenie procesu wdrażania nowej wersji systemu KSeF 2.0. Co oznaczać będzie zakończenie funkcjonowania KSeF 1.0, w tym także MCU. Podatnicy, którzy nie zdążyli pobrać certyfikatów lub nadać uprawnień za pośrednictwem MCU, mogą to zrobić do 25 stycznia do końca dnia. Jednocześnie przypominamy, że nadawanie nowych uprawnień i składanie wniosków o certyfikaty będzie możliwe ponownie w nowym systemie KSeF 2.0 od 1 lutego 2026 r.

Przerwa techniczna KSeF - co będzie działało a co nie w dniach 26-31 stycznia

Ministerstwo informuje, że w czasie tej przerwy technicznej (26-31 stycznia 2026 r.) będzie dostępna możliwość wnioskowania o uprawnienia podstawowe (za pomocą ZAW-FA).
W tym czasie będzie niedostępny system KSeF 1.0, w tym jego komponenty:
- Aplikacja Podatnika 1.0,
- Aplikacja Mobilna 1.0,
- Moduł Certyfikatów i Uprawnień (MCU)
oraz usługi wykorzystujące integrację z KSeF 1.0 w:
- systemach komercyjnych
- aplikacji e-Mikrofirma.

REKLAMA

REKLAMA

Ale - jak poinformował wiceminister finansów Jarosław Neneman - ta przerwa techniczna nie przeszkadza w korzystaniu z testowej wersji Aplikacji Podatnika KSeF 2.0. Cały czas można będzie też składać zawiadomienia ZAW-FA w celu nadania uprawnień.

Koniec funkcjonowania KSeF 1.0 oraz Modułu Certyfikatów i Uprawnień z dniem 1 lutego

W dniu 1 lutego 2026 r. nastąpi udostępnienie KSeF 2.0, który będzie jedynym dostępnym i obligatoryjnym systemem. W tym dniu przestaje funkcjonować KSeF 1.0, w tym Moduł Certyfikatów i Uprawnień (MCU). Ministerstwo Finansów informuje, że nadawanie nowych uprawnień i składanie wniosków o certyfikaty będzie możliwe ponownie w nowym systemie KSeF 2.0 od 1 lutego 2026 r.

Od 28 stycznia 2026 będzie możliwa weryfikacja usług KSeF 2.0 na środowisku produkcyjnym

Ministerstwo Finansów informuje ponadto, że od 28 stycznia 2026 r. zostanie udostępnione API KSeF 2.0, w którym możliwe będzie przeprowadzenie weryfikacji działania systemów komercyjnych na środowisku produkcyjnym w zakresie:
- Uwierzytelniania użytkowników,
- Uprawnień (wyszukiwanie i przeglądanie),
- Składania wniosków i odbierania certyfikatów,
- Generowania tokenów.

Ponadto, w trakcie ww. przerwy technicznej, podatnicy będą mogli w dalszym ciągu składać zawiadomienia o nadaniu lub odebraniu uprawnień do korzystania z KSeF za pomocą formularza ZAW-FA przesyłanych do właściwego Urzędu Skarbowego. Dzięki temu także w trakcie przerwy technicznej można będzie uzyskać podstawowy zakres uprawnień KSeF wraz z uprawnieniem administracyjnym do dalszego zarządzania dostępami w docelowym systemie KSeF 2.0 działającym od 1 lutego 2026 r.

REKLAMA

Szkolenie: KSeF w biurze rachunkowym – wdrożenie, umowy, procedury i modele współpracy z klientem
Autopromocja

Szkolenie:
KSeF w biurze rachunkowym – wdrożenie, umowy, procedury i modele współpracy z klientem

Sprawdź

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: Ministerstwo Finansów
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Księgowość
Wydatki na pompę insulinową, akcesoria i urządzenia do monitorowania stanu glukozy we krwi można odliczyć w PIT. Dyrektor KIS potwierdza. Warunek: orzeczona niepełnosprawność
26 sty 2026

W tegorocznej interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził prawo niepełnosprawnej podatniczki chorującej na cukrzycę typu 1 do odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków na pompę insulinową, glukometr, wstrzykiwacze insuliny (peny), sensory do ciągłego monitorowania glikemii, plastry zabezpieczające sensory CGM przed odklejeniem się od skóry, igły do penów, paski testowe do pomiaru glukozy we krwi, nakłuwacze, lancety, baterie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzeń, a także smartfon, smartwatch, laptop oraz powerbank.
Małżonkowie przekroczyli limit 112 000 zł. Czy skarbówka zabierze ulgę na dzieci?
26 sty 2026

Dwoje dzieci, studia, szkoła średnia i wspólne rozliczenie PIT – a mimo to ulga prorodzinna przepada w całości. Najnowsza interpretacja KIS pokazuje, że wystarczy przekroczenie jednego limitu dochodowego, by skarbówka potraktowała rodzinę tak, jakby wychowywała tylko jedno dziecko.
KSeF 2026 a kryptowaluty. Czy cyfryzacja podatków oznacza koniec anonimowości w biznesie krypto?
23 sty 2026

Krajowy System e-Faktur (KSeF) od lutego 2026 r. przestanie być ciekawostką dla księgowych, a stanie się obowiązkowym systemem obiegu faktur. Ustawodawca, dostrzegając specyfikę niektórych sektorów gospodarki, przewidział jednak w tym wypadku istotne wyłączenia. W szczególnie uprzywilejowanej sytuacji znalazły się podmioty prowadzące działalność w zakresie obrotu kryptowalutami, takie jak kantory walut wirtualnych. To bardzo ważna informacja. Branża krypto zachowuje bowiem w dużym stopniu prawo do tradycyjnego dokumentowania swoich usług. Pomimo tego, że od 2026 roku większość przedsiębiorców musi korzystać z faktur ustrukturyzowanych. Na jakiej zasadzie kantory są wyłączone i jakie przepisy regulują tę kwestię? Czy cyfryzacja faktycznie oznacza koniec anonimowości? Dowiedz się więcej na ten temat w tym artykule.
45 tys. zł kwoty wolnej, drugi próg w PIT od 200 tys. zł, podatek katastralny od 4 mieszkania. Przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju proponuje reformę podatków
23 sty 2026

W dniu 23 stycznia 2026 r. poseł Rafał Komarewicz – przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju przedstawił w Sejmie swoją propozycję reformy podatkowej "Pakiet dla klasy średniej". Kluczowe założenia tej reformy to podniesienie kwoty wolnej od podatku PIT do 45 000 zł, zwiększenie wysokości drugiego progu podatkowego w PIT do 200 000 zł oraz mechanizm ich stałej waloryzacji. Propozycja zakłada przesunięcie ciężaru finansowania Państwa z pracowników etatowych na wielkie korporacje, spekulantów mieszkaniowych i wąskie elity. Ma to być krok w kierunku rozbudowy klasy średniej w Polsce. Zdaniem posła obecny system jest „bezwzględny dla ponad 17 milionów pracujących na etacie" , a jednocześnie oferuje przywileje wąskiej grupie najbogatszych. To - zdaniem Rafała Komarewicza - raj podatkowy dla wybranych i fiskalna pułapka dla pracujących - z którymi należy wreszcie skończyć.

REKLAMA

Komunikat ZUS: od 2026 roku część przedsiębiorców może wrócić do płacenia niższych składek (Mały ZUS plus)
23 sty 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował w komunikacie z 23 stycznia 2026 r., że nowe zasady ulgi zwanej Mały ZUS plus mają od 2026 r. ułatwić przedsiębiorcom korzystanie z ulgi składkowej. Płatnik, który w grudniu 2025 r. zakończył trzyletnią ulgę na starych zasadach, już od stycznia 2026 r. może skorzystać z kolejnych 36 miesięcy ulgi.
Grupa INFOR ma pozycję lidera wśród najważniejszych informacji o KSeF
23 sty 2026

Zainteresowanie Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) gwałtownie rośnie wraz ze zbliżającym się terminem wdrożenia systemu od lutego. Jak wynika z najnowszej analizy Instytutu Monitorowania Mediów (IMM), w porównaniu z listopadem liczba publikacji o KSeF wzrosła w grudniu o 45% w mediach społecznościowych oraz o 30% w mediach klasycznych.
Polskie firmy płacą bankom wyższe marże kredytowe niż średnia w UE [porównanie]
22 sty 2026

W najnowszej edycji cyklicznej publikacji Baker Tilly TPA Index autorzy raportu przedstawiają nie tylko aktualny obraz koniunktury w Polsce, sytuację na rynku transakcji oraz ocenę warszawskiej giełdy. W specjalnym dodatku analizują temat marż kredytowych dla przedsiębiorstw w Polsce na tle Unii Europejskiej.

Chiński Nowy Rok 2026 - kiedy dwa tygodnie wolne od pracy. Importerzy mają czas do końca stycznia na złożenie zamówień. Przestój produkcyjny i logistyczny może potrwać nawet 8 tygodni
22 sty 2026

Przedsiębiorcy, którzy importują towary z Chin mają już niewiele czasu na finalizację zamówień przed najdłuższym w roku przestojem w globalnych łańcuchach dostaw. Oficjalne obchody Chińskiego Nowego Roku w 2026 r. wypadają między 17 lutego a 3 marca, jednak realny przestój produkcyjny i logistyczny może przedłużyć się nawet do 6-8 tygodni.

REKLAMA

Zwolnienie z KSeF w 2026 r. przy miesięcznej sprzedaży do 10 tys. zł. Jak liczyć sprzedaż? Od kiedy stosować KSeF po przekroczeniu limitu?
24 sty 2026

Zgodnie z przepisami dot. VAT w 2026 r. podatnicy, u których miesięczna wartość sprzedaży ﻿brutto udokumentowana fakturami nie będzie przekraczała 10 000 zł, będą mogli wystawiać faktury na starych zasadach, poza KSeF. Z opublikowanych przez Ministerstwo Finansów wyjaśnień wynika, że do limitu nie będziemy wliczali np. faktur konsumenckich czy paragonów uznanych za faktury.
Faktury wystawiane na żądanie konsumentów a KSeF. Prof. Modzelewski pyta: czy uzgodniono z nimi sposób udostępniania faktur ustrukturyzowanych?
23 sty 2026

Faktur mogą żądać też konsumenci. A przepis ustawy o VAT wymaga aby z każdym konsumentem uzgodniono sposób udostępniania tej faktury. Profesor Witold Modzelewski pyta z iloma milionami konsumentów dokonano tych UZGODNIEŃ i czy sprzedawcy są w posiadaniu jednoznacznych i formalnych zgód nabywców na wystawianie faktur przy użyciu KSeF?
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA