Komunikat MF: od 26 do 31 stycznia przerwa techniczna w KSeF. Koniec funkcjonowania KSeF 1.0 i MCU. Od 28 stycznia można weryfikować usługi na środowisku produkcyjnym KSeF 2.0

W komunikacie z 21 stycznia 2026 r. Ministerstwo Finansów przypomniało o przerwie technicznej funkcjonującego obecnie KSeF 1.0, w tym Modułu Certyfikatów i Uprawnień (MCU) w dniach 26-31 stycznia 2026 r., która pozwoli na dokończenie procesu wdrażania nowej wersji systemu KSeF 2.0. Co oznaczać będzie zakończenie funkcjonowania KSeF 1.0, w tym także MCU. Podatnicy, którzy nie zdążyli pobrać certyfikatów lub nadać uprawnień za pośrednictwem MCU, mogą to zrobić do 25 stycznia do końca dnia. Jednocześnie przypominamy, że nadawanie nowych uprawnień i składanie wniosków o certyfikaty będzie możliwe ponownie w nowym systemie KSeF 2.0 od 1 lutego 2026 r.

Przerwa techniczna KSeF - co będzie działało a co nie w dniach 26-31 stycznia

Ministerstwo informuje, że w czasie tej przerwy technicznej (26-31 stycznia 2026 r.) będzie dostępna możliwość wnioskowania o uprawnienia podstawowe (za pomocą ZAW-FA).

W tym czasie będzie niedostępny system KSeF 1.0, w tym jego komponenty:

- Aplikacja Podatnika 1.0,

- Aplikacja Mobilna 1.0,

- Moduł Certyfikatów i Uprawnień (MCU)

oraz usługi wykorzystujące integrację z KSeF 1.0 w:

- systemach komercyjnych

- aplikacji e-Mikrofirma.

Ale - jak poinformował wiceminister finansów Jarosław Neneman - ta przerwa techniczna nie przeszkadza w korzystaniu z testowej wersji Aplikacji Podatnika KSeF 2.0. Cały czas można będzie też składać zawiadomienia ZAW-FA w celu nadania uprawnień.

Koniec funkcjonowania KSeF 1.0 oraz Modułu Certyfikatów i Uprawnień z dniem 1 lutego

W dniu 1 lutego 2026 r. nastąpi udostępnienie KSeF 2.0, który będzie jedynym dostępnym i obligatoryjnym systemem. W tym dniu przestaje funkcjonować KSeF 1.0, w tym Moduł Certyfikatów i Uprawnień (MCU). Ministerstwo Finansów informuje, że nadawanie nowych uprawnień i składanie wniosków o certyfikaty będzie możliwe ponownie w nowym systemie KSeF 2.0 od 1 lutego 2026 r.

Od 28 stycznia 2026 będzie możliwa weryfikacja usług KSeF 2.0 na środowisku produkcyjnym

Ministerstwo Finansów informuje ponadto, że od 28 stycznia 2026 r. zostanie udostępnione API KSeF 2.0, w którym możliwe będzie przeprowadzenie weryfikacji działania systemów komercyjnych na środowisku produkcyjnym w zakresie:

- Uwierzytelniania użytkowników,

- Uprawnień (wyszukiwanie i przeglądanie),

- Składania wniosków i odbierania certyfikatów,

- Generowania tokenów.



Ponadto, w trakcie ww. przerwy technicznej, podatnicy będą mogli w dalszym ciągu składać zawiadomienia o nadaniu lub odebraniu uprawnień do korzystania z KSeF za pomocą formularza ZAW-FA przesyłanych do właściwego Urzędu Skarbowego. Dzięki temu także w trakcie przerwy technicznej można będzie uzyskać podstawowy zakres uprawnień KSeF wraz z uprawnieniem administracyjnym do dalszego zarządzania dostępami w docelowym systemie KSeF 2.0 działającym od 1 lutego 2026 r.