Debiut Krajowego Systemu e-Faktur w wersji 2.0, który miał miejsce 1 lutego 2026 roku, stał się poważnym sprawdzianem dla cyfrowej infrastruktury państwa. Choć obowiązek korzystania z platformy objął na razie tylko największe firmy o obrotach powyżej 200 mln zł, skala operacji doprowadziła do natychmiastowych komplikacji.

Odczuwają to zwłaszcza podmioty, które chcą się zalogować do systemu KSEF 2.0 przez Profil Zaufany, będący najczęściej wykorzystywaną metodą. Dlatego Ministerstwo Finansów wprowadziło tymczasowe limity logowań, by nie doprowadzać do zatykania się systemu. Możliwe jest zalogowanie się nie częściej niż raz na minutę. Ta decyzja, choć niezbędna dla zachowania stabilności KSeF, stała się istotnym utrudnieniem dla działów finansowych wymagających ciągłego dostępu do bazy faktur ustrukturyzowanych.

Certyfikat KSeF jako fundament stabilnej pracy

W obliczu technicznych wąskich gardeł, eksperci coraz częściej wskazują na konieczność odejścia od doraźnych metod autoryzacji na rzecz rozwiązań przeznaczonych dla profesjonalnego obrotu. Od listopada 2025 roku podstawową i zalecaną metodą stają się certyfikaty KSeF, które w nowoczesnym oprogramowaniu księgowym zastępują dotychczasowe tokeny przypisane do firmy.

Przewaga certyfikatu nad Profilem Zaufanym czy tokenem wynika z jego konstrukcji – jest on przypisywany bezpośrednio do operatora programu i zachowuje ważność przez dwa lata. Co istotne w codziennej praktyce biur rachunkowych i dużych przedsiębiorstw, jeden użytkownik legitymujący się takim certyfikatem może obsługiwać wiele podmiotów, o ile posiada nadane im uprawnienia. Przejście na ten model autoryzacji pozwala uniknąć konieczności każdorazowego logowania się przez zewnętrzne systemy administracji publicznej, co w dobie obecnych limitów czasowych staje się kluczowym czynnikiem gwarantującym terminowe wystawianie i odbieranie dokumentów.

Integracja systemowa i automatyzacja procesów księgowych

Skuteczne wdrożenie KSeF 2.0 w operacje przedsiębiorstwa wymaga nie tylko wyboru metody autoryzacji, ale przede wszystkim pełnej integracji z systemami klasy ERP i programami do obsługi sprzedaży czy księgowości . Nowoczesne narzędzia, takie jak te oferowane przez Varico w ramach programów KPiR, KsH czy ObSp, pozwalają na wybór domyślnej metody autoryzacji oraz generowania certyfikatów KSeF będących dodatkowymi metodami autoryzacji bezpośrednio w programie. Co ważne w przypadku tych programów następuje odejście od tokenów autoryzacyjnych przypisywanych do firmy na rzecz certyfikatów KSeF ważnych przez dwa lata i dających możliwość obsługi wielu firm, jeśli użytkownik programu ma do nich uprawnienia. Użytkownik może w związku z tym skorzystać z Profilu zaufanego, Podpisu kwalifikowanego, Pieczęci kwalifikowanej i właśnie Certyfikatu KSeF.

Aby program księgowy mógł pobierać faktury z KSeF, konieczne jest wcześniej uzyskanie odpowiedniego uprawnienia, nadanego poza programem, czyli przez firmę na rzecz biura lub osoby, dokonanie autoryzacji użytkownika oraz wygenerowanie certyfikatu KSeF. Użytkownik ma możliwość złożenia wniosku o certyfikat KSeF bezpośrednio z panelu programu Varico KPiR i KsH. Aby to zrobić trzeba posłużyć się inną, akceptowalną i ważną metodą autoryzacji, a wygenerowany certyfikat będzie posiadał cechy podmiotowe (np. nazwa, NIP lub pesel) takie, jak użyta do logowania metoda autoryzacji.

Wygenerowane certyfikaty można w tym samym panelu programów eksportować, czyli zapisać na swoim dysku lub usunąć je z bazy i unieważnić w systemie KSeF. Funkcja KSeF w Varico umożliwia wyświetlanie wszystkich wygenerowanych certyfikatów dla danej firmy.

Jeśli certyfikat KSeF został wygenerowany wcześniej za pomocą innego narzędzia, można go zaimportować go do programu Varico z pliku wraz z przypisanym kluczem prywatnym.

To nie jedyne udogodnienia, na które mogą liczyć użytkownicy Varico. Wśród nich jest też obsługa schematu FA(3), pobieranie faktur z KSeF z możliwością filtrowania po dacie KSeF lub dacie dostawy, nadawanie statusów faktur, czy księgowanie faktur z KSeF w dialogu Księguj faktury. Poza tym mowa o obsłudze znaczników OFF, BFK, DI przy fakturach z KSeF wymaganych do nowej wersji pliku JPK_V7︎, terminu płatności ze struktury FA(3) i (FA2), czy pobieraniu faktur kosztowych z KSeF w ObSp, co zostało przewidziane w wersji, która zostanie udostępniona w drugiej połowie lutego. Warto dodać, że KSeF w programach Varico nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi wydatkami.

O wygodnej i efektywnej autoryzacji powinny pomyśleć nie tylko największe firmy i obsługujące je biura rachunkowe. Już za nieco ponad miesiąc, od 1 kwietnia KSeF obowiązkowo obejmie wszystkich podatników VAT za wyjątkiem mikroprzedsiębiorców realizujących w danym miesiącu sprzedaż do 10 tys. zł brutto.