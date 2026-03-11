Nowy obowiązek dla firm już działa. Eksperci: dla wielu przedsiębiorców to większa rewolucja niż KSeF

Tysiące małych firm muszą zmienić sposób prowadzenia księgowości. Od 2026 roku przedsiębiorcy są zobowiązani prowadzić podatkową księgę w formie elektronicznej i przesyłać ją fiskusowi jako JPK. Problem w tym, że odpowiednie oprogramowanie trzeba kupić samodzielnie, a eksperci ostrzegają: dla wielu przedsiębiorców to może być trudniejsza zmiana niż wprowadzenie KSeF.

Elektroniczna księga obowiązkowa dla większości małych firm

Przedsiębiorcy muszą prowadzić podatkową księgę w formie elektronicznej i wysłać ją fiskusowi w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Oprogramowanie trzeba kupić samemu - pisze „Rzeczpospolita". To dla wielu małych firm większa rewolucja niż KSeF – twierdzą eksperci.

Chodzi o prowadzenie elektronicznej księgi i wysyłanie jej fiskusowi w specjalnym formacie JPK. Od 1 stycznia 2026 r. obowiązek objął większość małych przedsiębiorców, a w przyszłym roku czeka pozostałych.

„Obawiam się, że dla wielu z nich, zwłaszcza starszych, może to być zbyt radykalna zmiana i mogą nie podołać nowym obowiązkom” – powiedziała gazecie Sylwia Rzepka, ekspert Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Ministerstwo daje formularze, ale księgi w nich nie poprowadzisz

Ministerstwo Finansów oferuje małym firmom formularze do przesyłania danych. Samo przyznaje jednak, że nie służą one do prowadzenia księgi. Z odpowiedzi na pytania „Rzeczpospolitej” wynika też, że nie zamierza poszerzać możliwości aplikacji e-mikrofirma, która służy do rozliczeń VAT.

Firmy muszą kupić program albo iść do biura rachunkowego

Przedsiębiorcy muszą więc korzystać z komercyjnych programów do prowadzenia księgi. Alternatywą jest współpraca z biurem rachunkowym.

Nie będzie zwolnienia z nowych obowiązków

Czy jest szansa na zwolnienie z elektronicznej księgi i JPK?

