Lawinowy wzrost liczby e-faktur w KSeF. Firmy już masowo przechodzą na nowy system, choć nie muszą

Lawinowy wzrost liczby e-faktur w KSeF. Firmy już masowo przechodzą na nowy system, choć nie muszą

15 marca 2026, 21:20
Lawinowy wzrost liczby e-faktur w KSeF. Firmy już masowo przechodzą na nowy system, choć nie muszą
Krajowy System e-Faktur nabiera tempa szybciej, niż zakładało Ministerstwo Finansów. Już setki tysięcy firm korzystają z platformy, mimo że dla wielu z nich obowiązek jeszcze nie wszedł w życie. Najnowsze dane pokazują skalę zmian w polskim systemie rozliczeń.

Ponad 61 milionów e-faktur w KSeF

Ponad 256 tysięcy podmiotów wystawiło blisko 61,5 mln faktur w Krajowym Systemie e-Faktur – poinformował w czwartek 12 marca wiceminister finansów i zastępca szefa KAS Zbigniew Stawicki.

„Na dzień dzisiejszy w systemie mamy (...) – to są dane z godziny 10 z dnia dzisiejszego – blisko 61,5 miliona faktur. To jest kilkunastokrotnie więcej niż przez cały okres (...) działania systemu fakultatywnego. Faktury w systemie wystawiło ponad 256 tysięcy podmiotów, z których ponad 5 tysięcy to są podmioty z populacji, która była objęta obowiązkiem od 1 lutego, czyli te podmioty muszą wystawiać” – przekazał Stawicki w Senacie.

Większość firm korzysta z KSeF dobrowolnie

Wiceminister podkreślił, że zdecydowana większość firm korzysta z systemu dobrowolnie.

„Zdecydowana większość, bo 250 tys. podmiotów wystawiających faktury w KSeF robi to dobrowolnie” – zaznaczył.

Jak dodał, oznacza to, że blisko 10 proc. podmiotów, które dopiero od 1 kwietnia będą zobowiązane do wystawiania faktur w KSeF, już dziś korzysta z systemu, mimo że nie ma jeszcze takiego obowiązku.

KSeF – kto musi już wystawiać e-faktury

W pierwszym etapie funkcjonowania systemu obowiązkiem wystawiania faktur za pośrednictwem KSeF zostały objęte największe firmy, których przychody w 2024 r. przekraczały 200 mln zł.

Dopiero w kolejnym etapie – który rozpocznie się 1 kwietnia br. – systemem mają zostać objęci inni przedsiębiorcy, w tym mikroprzedsiębiorcy.

Dla firm, które wystawiają faktury na rzecz innych firm o wartości poniżej 10 tys. zł miesięcznie, KSeF stanie się obowiązkowy od początku przyszłego roku. W 2026 r. nie będzie kar za błędne stosowanie KSeF.

Ponad milion certyfikatów dla przedsiębiorców

Stawicki poinformował również, że Ministerstwo Finansów wystawiło przedsiębiorcom blisko 1,2 mln certyfikatów KSeF.

Jednocześnie blisko połowa podmiotów, które docelowo będą objęte systemem, już aktywowała się w KSeF.

Czym jest Krajowy System e-Faktur?

Krajowy System e-Faktur to ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do wystawiania, otrzymywania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych w formie elektronicznej.

System ten ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego oraz ujednolicenie obrotu dokumentami finansowymi między przedsiębiorcami a administracją skarbową.

oprac. Adam Kuchta
Źródło: INFOR
Księgowość
Lawinowy wzrost liczby e-faktur w KSeF. Firmy już masowo przechodzą na nowy system, choć nie muszą
15 mar 2026

Krajowy System e-Faktur nabiera tempa szybciej, niż zakładało Ministerstwo Finansów. Już setki tysięcy firm korzystają z platformy, mimo że dla wielu z nich obowiązek jeszcze nie wszedł w życie. Najnowsze dane pokazują skalę zmian w polskim systemie rozliczeń.
CIT-8 za 2025 r. – 10 najczęstszych błędów, które mogą kosztować firmę dopłatę lub korektę
15 mar 2026

Do 31 marca 2026 r. podatnicy CIT, których rok podatkowy odpowiada kalendarzowemu, mają obowiązek złożyć zeznanie CIT-8 za 2025 r. i wpłacić należny podatek. Poniżej zestawiamy dziesięć typowych błędów, które najczęściej kończą się dopłatą, korektą lub postępowaniem podatkowym. Każdy punkt to gotowa lista kontrolna: sprawdź i wyeliminuj ryzyko przed wysłaniem deklaracji.
Nowy podatek od wartości aktywów i zwolnienia dla inwestujących w OKI od 2027 r. Bez podatku do 25 tys. zł (lokaty, obligacje oszczędnościowe) i do 100 tys. zł (akcje, fundusze inwestycyjne)
15 mar 2026

Nowa ustawa o osobistych kontach inwestycyjnych (OKI) wejdzie w życie 1 stycznia 2027 r., a nie 1 lipca 2026 r. (jak pierwotnie planował Minister Finansów i Gospodarki). Tak wynika ze stanowiska resortu finansów do uwag zgłoszonych do projektu ustawy w ramach konsultacji publicznych, uzgodnień międzyresortowych i opiniowania.
Z ulgi dla rodzin 4+ mogą korzystać samotni rodzice, małżonkowie i rodzice w związkach nieformalnych
13 mar 2026

Zasady korzystania z preferencji podatkowych przewidzianych na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych dla rodziców, komplikują się, gdy nie są oni małżeństwem. Kiedy i na jakich zasadach można korzystać z ulgi dla rodzin 4+? W tej sprawie wypowiedział się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Odliczenie VAT bez faktury - to możliwe: ważny wyrok NSA
13 mar 2026

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że brak faktury VAT nie musi automatycznie oznaczać utraty prawa do odliczenia podatku naliczonego. W głośnym wyroku z 13 lutego 2026 r. NSA wskazał akurat, że akt notarialny dokumentujący zakup nieruchomości może zastąpić fakturę - o ile spełnione zostały materialne przesłanki odliczenia VAT. To jednak zasada uniwersalna - liczą się fakty, nie faktura.
Podatnicy estońskiego CIT mają czas do końca marca. Potem skarbówka nie da już wyboru!
13 mar 2026

Estoński CIT kusi prostotą i odroczoną płatnością podatku, ale nie zawsze okazuje się optymalnym rozwiązaniem na cały deklarowany okres. Dobra wiadomość jest taka, że spółka może z niego zrezygnować przed końcem zadeklarowanego okresu przepisy na to pozwalają, choć stawiają jeden istotny warunek: rezygnacja musi nastąpić z końcem roku podatkowego, a nie w jego trakcie. Niedawna interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej tłumaczy jak skorzystać z tej możliwości.
Edukacja dzieci pracowników a koszty podatkowe – stanowisko KIS
13 mar 2026

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 grudnia 2025 r., sygn. 0111 KDIB2 1.4010.460.2025.1.KW, dotyczy kwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez pracodawcę na finansowanie kursów edukacyjnych dla dzieci pracowników. Z uwagi na rosnące znaczenie świadczeń pozapłacowych w politykach kadrowych przedsiębiorstw, rozstrzygnięcie to ma istotne znaczenie dla podatników analizujących możliwość ujęcia tego typu programów w kosztach podatkowych.
TSUE: usługi dodatkowe w hotelach mogą być opodatkowane wyższą stawką VAT
13 mar 2026

Czy państwa członkowskie mogą ograniczyć stosowanie obniżonej stawki VAT wyłącznie do samego zakwaterowania, wyłączając z niej świadczenia dodatkowe oferowane w ramach pobytu hotelowego? Czy dopuszczalne jest takie rozdzielenie opodatkowania nawet wtedy, gdy z perspektywy klienta usługa ma charakter kompleksowy?

Czy osoba, która zarabia zagranicą musi złożyć w Polsce roczne rozliczenie PIT?
12 mar 2026

Jakie obowiązki podatkowe obciążają polskiego rezydenta, który uzyskuje dochody zagranicą? Jak często bywa w podatkach, na to pytanie nie ma jednej prawidłowej odpowiedzi. Ważnych jest kilka kwestii w tym to, w jakich krajach podatnik uzyskał dochody.
SAFE zero procent? Pomysł prezydenta i NBP budzi kontrowersje
12 mar 2026

Pomysł prezydenta i szefa NBP sprowadza się do tego, by to oni decydowali na co będą wydane zyski NBP; to sprzeczne z konstytucją – informuje "Rz", powołując się na wypowiedzi ekonomistów.
