Lawinowy wzrost liczby e-faktur w KSeF. Firmy już masowo przechodzą na nowy system, choć nie muszą

Krajowy System e-Faktur nabiera tempa szybciej, niż zakładało Ministerstwo Finansów. Już setki tysięcy firm korzystają z platformy, mimo że dla wielu z nich obowiązek jeszcze nie wszedł w życie. Najnowsze dane pokazują skalę zmian w polskim systemie rozliczeń.

Ponad 61 milionów e-faktur w KSeF

Ponad 256 tysięcy podmiotów wystawiło blisko 61,5 mln faktur w Krajowym Systemie e-Faktur – poinformował w czwartek 12 marca wiceminister finansów i zastępca szefa KAS Zbigniew Stawicki.

„Na dzień dzisiejszy w systemie mamy (...) – to są dane z godziny 10 z dnia dzisiejszego – blisko 61,5 miliona faktur. To jest kilkunastokrotnie więcej niż przez cały okres (...) działania systemu fakultatywnego. Faktury w systemie wystawiło ponad 256 tysięcy podmiotów, z których ponad 5 tysięcy to są podmioty z populacji, która była objęta obowiązkiem od 1 lutego, czyli te podmioty muszą wystawiać” – przekazał Stawicki w Senacie.

Większość firm korzysta z KSeF dobrowolnie

Wiceminister podkreślił, że zdecydowana większość firm korzysta z systemu dobrowolnie.

„Zdecydowana większość, bo 250 tys. podmiotów wystawiających faktury w KSeF robi to dobrowolnie” – zaznaczył.

Jak dodał, oznacza to, że blisko 10 proc. podmiotów, które dopiero od 1 kwietnia będą zobowiązane do wystawiania faktur w KSeF, już dziś korzysta z systemu, mimo że nie ma jeszcze takiego obowiązku.

KSeF – kto musi już wystawiać e-faktury

W pierwszym etapie funkcjonowania systemu obowiązkiem wystawiania faktur za pośrednictwem KSeF zostały objęte największe firmy, których przychody w 2024 r. przekraczały 200 mln zł.

Dopiero w kolejnym etapie – który rozpocznie się 1 kwietnia br. – systemem mają zostać objęci inni przedsiębiorcy, w tym mikroprzedsiębiorcy.

Dla firm, które wystawiają faktury na rzecz innych firm o wartości poniżej 10 tys. zł miesięcznie, KSeF stanie się obowiązkowy od początku przyszłego roku. W 2026 r. nie będzie kar za błędne stosowanie KSeF.

Ponad milion certyfikatów dla przedsiębiorców

Stawicki poinformował również, że Ministerstwo Finansów wystawiło przedsiębiorcom blisko 1,2 mln certyfikatów KSeF.

Jednocześnie blisko połowa podmiotów, które docelowo będą objęte systemem, już aktywowała się w KSeF.

Czym jest Krajowy System e-Faktur?

Krajowy System e-Faktur to ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do wystawiania, otrzymywania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych w formie elektronicznej.

System ten ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego oraz ujednolicenie obrotu dokumentami finansowymi między przedsiębiorcami a administracją skarbową.