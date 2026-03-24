Strona główna » Księgowość » KSeF » Uwaga przedsiębiorcy! Urzędnicy już dzwonią w sprawie KSeF – to nie kontrola, ale eksperci ostrzegają

Uwaga przedsiębiorcy! Urzędnicy już dzwonią w sprawie KSeF – to nie kontrola, ale eksperci ostrzegają

24 marca 2026, 07:15
Telefony z urzędu skarbowego do firm już trwają. Resort finansów uspokaja, że to tylko „przyjazne rozmowy”, jednak doradcy podatkowi biją na alarm: lepiej uważać na to, co się mówi. Sprawa dotyczy przedsiębiorców, którzy nie wystawiają faktur w KSeF.

Urzędnicy kontaktują się z firmami ws. KSeF. Ministerstwo: „to wsparcie, nie kontrola”

Urzędnicy dzwonią do przedsiębiorców, którzy nie wystawiają, choć powinni, faktur w KSeF. Ministerstwo Finansów zapewnia, że to przyjazne rozmowy – pisze dzisiejsza „Rzeczpospolita”. „Eksperci zalecają umiar w zdradzaniu firmowych sekretów” - dodaje.

KSeF już w praktyce budzi emocje – a przedsiębiorcy muszą zdecydować, jak reagować na niespodziewane telefony z urzędu.

Księgowość
Zapłacił 650 tys. zł, bo musiał. Sąd ujawnia pułapkę skarbówki, która może kosztować fortunę każdą firmę
24 mar 2026

Jedna decyzja, jeden „techniczny” szczegół i setki tysięcy złotych mogą przepaść. Historia przedsiębiorcy, który zapłacił ogromny podatek mimo przedawnienia, pokazuje, jak fiskus wykorzystuje przepisy – i jak wiele zależy od jednego słowa. Stawką są nie tylko pieniądze, ale też odsetki liczone w dziesiątkach tysięcy złotych.
Uwaga przedsiębiorcy! Urzędnicy już dzwonią w sprawie KSeF – to nie kontrola, ale eksperci ostrzegają
24 mar 2026

Telefony z urzędu skarbowego do firm już trwają. Resort finansów uspokaja, że to tylko „przyjazne rozmowy”, jednak doradcy podatkowi biją na alarm: lepiej uważać na to, co się mówi. Sprawa dotyczy przedsiębiorców, którzy nie wystawiają faktur w KSeF.
Nowy podatek od mieszkań? Nawet 1,5 proc. za nadmiarowe lokale – sprawdź, czy zapłacisz!
23 mar 2026

Nowa Lewica chce uderzyć w właścicieli wielu mieszkań. Już od trzeciej nieruchomości ma pojawić się podatek, który z czasem wzrośnie do 1,5 proc. wartości. Politycy mówią o „uwolnieniu mieszkań”, krytycy – o nowym obciążeniu dla inwestorów.
Podatnik przezroczysty podatnik dla skarbówki. O tym jak KSeF, DAC8 i przepisy AML kończą erę finansowej anonimowości
23 mar 2026

Obowiązkowy Krajowy System e-Faktur, wdrożenie unijnej dyrektywy DAC8 obejmującej kryptowaluty i automatyczną wymianą informacji podatkowych oraz notorycznie zaostrzane przepisy AML - te trzy zmiany składają się na jeden obraz: era finansowej anonimowości w Europie, w tym w Polsce dobiega końca. Co to oznacza w praktyce?

REKLAMA

Terminy i daty w KSeF - jak się w nich nie pogubić? Wystawienie faktury w różnych trybach, przesłanie do systemu, odebranie przez nabywcę
23 mar 2026

Jeszcze do niedawna w praktyce księgowej kluczowe znaczenie miały dwie daty – wystawienia faktury i wykonania usługi lub wydania towaru. Wraz z wejściem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), to podejście przestaje być wystarczające. Faktura ustrukturyzowana funkcjonuje bowiem w kilku „momentach” jednocześnie – jako dokument wystawiony, przesłany do KSeF oraz otrzymany przez nabywcę. Każde z tych zdarzeń może mieć odrębną datę, istotną z punktu widzenia rozliczeń i obiegu dokumentów.
Dlaczego komputer stacjonarny jest lepszy od laptopa dla księgowej?
23 mar 2026

Wybór sprzętu komputerowego w pracy księgowej nie powinien być przypadkowy. Choć laptopy zyskały ogromną popularność dzięki mobilności, w praktyce biurowej to komputer stacjonarny wciąż pozostaje rozwiązaniem bardziej efektywnym. Wynika to z kilku kluczowych aspektów, takich jak wydajność, ergonomia oraz koszty długoterminowe.
NBP w oczach Polaków: czy prezes działa niezależnie, czy wspiera politykę? [SONDAŻ]
23 mar 2026

Zdaniem 44,3% ankietowanych prezes NBP Adam Glapiński miesza bank w politykę, wspierając PiS i prezydenta. Z kolei 43,5% uważa, że NBP pod jego kierownictwem pozostaje niezależny i apolityczny – wynika z sondażu IBRiS dla „Rz".
KSeF: limit 1 MB blokuje firmy? Ministerstwo Finansów odpowiada na zarzuty
23 mar 2026

Przedsiębiorcy alarmują, że ograniczenia techniczne KSeF mogą utrudniać wystawianie faktur zbiorczych. Ministerstwo Finansów odpowiada: system był szeroko konsultowany, ale część danych pozostaje niejawna.

REKLAMA

PIT-38 2026: tysiące Polaków mogą popełnić ten błąd. Sprawdź, zanim będzie za późno
23 mar 2026

Do 30 kwietnia 2026 r. trzeba rozliczyć podatek od inwestycji. Dla ponad miliona Polaków to dopiero drugi raz, gdy robią to samodzielnie – a błędy mogą słono kosztować. Ekspertka ostrzega: nawet strata nie zwalnia z obowiązku złożenia PIT-38.
300 miliardów długu na armię. Ukryte koszty obronności mogą uderzyć w finanse państwa
23 mar 2026

Wydatki na wojsko rosną w rekordowym tempie, ale coraz częściej są finansowane poza budżetem – poprzez dług. Już za kilka lat obsługa zobowiązań może stać się największym kosztem obronności, a zadłużenie Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych przekroczy 300 mld zł. Eksperci alarmują: to ryzyko, którego nie można ignorować.
