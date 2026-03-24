Uwaga przedsiębiorcy! Urzędnicy już dzwonią w sprawie KSeF – to nie kontrola, ale eksperci ostrzegają

Telefony z urzędu skarbowego do firm już trwają. Resort finansów uspokaja, że to tylko „przyjazne rozmowy”, jednak doradcy podatkowi biją na alarm: lepiej uważać na to, co się mówi. Sprawa dotyczy przedsiębiorców, którzy nie wystawiają faktur w KSeF.

Urzędnicy kontaktują się z firmami ws. KSeF. Ministerstwo: „to wsparcie, nie kontrola”

Urzędnicy dzwonią do przedsiębiorców, którzy nie wystawiają, choć powinni, faktur w KSeF. Ministerstwo Finansów zapewnia, że to przyjazne rozmowy – pisze dzisiejsza „Rzeczpospolita".

To nie kontrola, chcemy tylko „towarzyszyć podatnikom w procesie dostosowania się do zmian” - Tak ministerstwo finansów odpowiedziało na pytania „Rzeczpospolitej” w sprawie telefonów do przedsiębiorców, którzy nie wystawiają faktur w KSeF. „I zapewniło, że na razie nie ma się czego obawiać, bo sankcje za niestosowanie nowego systemu wejdą dopiero w 2027 r.” - opisuje dziennik.

„Rozmowy partnerskie”, bez weryfikacji i kar?

Ministerstwo przekonuje, że podejmowane działania, w tym kontakty telefoniczne, nie mają charakteru weryfikacyjnego ani kontrolnego. „Rozmowy prowadzone są w formule partnerskiej (…) Nie służą sprawdzaniu, którzy podatnicy przystąpili do KSeF, ani egzekwowaniu obowiązków. Ich istotą jest wsparcie informacyjne i praktyczne” – czytamy w odpowiedzi resortu finansów.

Doradcy podatkowi ostrzegają: lepiej uważać

„Co na to doradcy podatkowi? Przede wszystkim zalecają umiar w przekazywaniu firmowych sekretów fiskusowi” - pisze gazeta. „Z doświadczeń z kontaktów ze skarbówką wynika, że informacje zdobyte w luźnych rozmowach z podatnikami są potem wykorzystywane przeciwko nim" – uzasadnia Tomasz Piekielnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego.

KSeF już w praktyce budzi emocje – a przedsiębiorcy muszą zdecydować, jak reagować na niespodziewane telefony z urzędu.

