Uwaga: KSeF nie sprawdzi, czy faktura jest poprawna

Brak kar to tylko iluzja bezpieczeństwa. Już od 1 kwietnia KSeF obejmie większość firm w Polsce, a eksperci ostrzegają: błędy w e-fakturach mogą uderzyć w płynność finansową i narazić przedsiębiorców na poważne konsekwencje podatkowe.

Od 1 lutego Krajowy System e-Faktur jest codziennością dla największych graczy na rynku, a już 1 kwietnia ten sam obowiązek obejmie główną grupę podatników VAT. Choć ustawodawca przewidział okres przejściowy bez dotkliwych kar administracyjnych, mniejsi przedsiębiorcy nie powinni ulegać złudnemu poczuciu bezpieczeństwa. Wdrożenie KSeF to proces pełen technicznych i proceduralnych niuansów, które mogą zadecydować o płynności finansowej firmy oraz poprawności jej rozliczeń z fiskusem. Michał Sosnowski, Business Development Director w Exorigo-Upos, podpowiada, na co trzeba uważać i jak poradzić sobie z potencjalnymi trudnościami.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Pierwsze kroki: tu firmy popełniają najgroźniejsze błędy

Wprowadzenie obowiązkowej e-faktury to nie tylko zmiana formatu dokumentu z PDF na XML, ale przede wszystkim całkowite przemodelowanie obiegu dokumentacji. Pierwszym i kluczowym wyzwaniem, przed którym staną przedsiębiorcy jest proces autoryzacji i nadawania uprawnień. Choć wydaje się to czynnością czysto techniczną, praktyka pokazuje, że integracja własnego systemu księgowego z ministerialną platformą potrafi sprawić spore trudności. Nie należy zwlekać z generowaniem tokenów i certyfikatów do ostatniej chwili. Cały proces powinno się przetestować najpierw w środowisku preprodukcyjnym. Pozwala to na uniknięcie stresu w momencie, gdy system produkcyjny stanie się jedyną legalną drogą wystawiania dokumentów. Ważnym aspektem jest tu również bezpieczeństwo – certyfikaty i tokeny działają w KSeF „na okaziciela”, co oznacza, że ich wyciek daje osobom niepowołanym pełny wgląd w dane firmy bez możliwości sprawdzenia w rejestrach zdarzeń systemowych, kto i kiedy do nich zaglądał.

„Najczęstsze problemy pojawiają się nie przy samym wystawianiu faktur, lecz przy konfiguracji dostępu i integracji systemu księgowego z KSeF. Warto przećwiczyć cały proces w środowisku testowym, zanim przejdziemy do produkcyjnego, aby uniknąć opóźnień i błędów. Należy też pamiętać, że KSeF nie udostępnia, kto i kiedy pobierał nasze dane, co przy braku procedur bezpieczeństwa i rygorystycznego zarządzania dostępami otwiera furtkę do niekontrolowanych wycieków informacji o kondycji finansowej firmy oraz jej kontrahentach” – mówi Michał Sosnowski, Business Development Director w Exorigo-Upos.

Uwaga: KSeF nie sprawdzi, czy faktura jest poprawna

Nie można też z góry zakładać, że skoro faktura przeszła przez system KSeF, to jest ona poprawna merytorycznie. Rzeczywistość jest jednak inna: ministerialna bramka wykonuje jedynie walidację semantyczną, sprawdzając, czy plik jest zgodny ze strukturą logiczną FA(3). System nie zweryfikuje, czy kwota netto powiększona o podatek VAT daje właściwą sumę brutto, ani czy stopka VAT pokrywa się z poszczególnymi pozycjami na fakturze. KSeF nie sprawdza także, czy faktura jest zgodna z ustawą o VAT (np. czy pozycja faktury ma określoną cenę jednostkową). Oznacza to, że odpowiedzialność za merytoryczną poprawność danych wciąż spoczywa na barkach przedsiębiorcy. Co więcej, e-faktura przesłana do KSeF jest uznawana za dostarczoną do nabywcy w momencie nadania jej numeru identyfikacyjnego, co przy błędach w systemach IT wystawców może prowadzić do powstawania faktur „widmo” – dokumentów, które sprzedawca uznaje za wysłane, a których nabywca nie widzi w swoim systemie z powodu opóźnień w udostępnianiu danych przez KSeF .

REKLAMA

Małe firmy też nie unikną systemu

Dla najmniejszych podatników, których miesięczna sprzedaż nie przekracza 10 000 zł, ustawodawca przewidział możliwość późniejszego wejścia do systemu, jednak w praktyce granica ta może być trudna do upilnowania. Przedsiębiorcy operujący na granicy tego limitu muszą rygorystycznie monitorować wartość wystawianych faktur, aby nie przeoczyć momentu wejścia w obowiązek KSeF. Dodatkowe komplikacje pojawiają się w handlu detalicznym. Do końca 2026 roku paragony z NIP do kwoty 450 zł są traktowane jako faktury uproszczone i pozostają poza systemem KSeF. Pułapka pojawia się jednak w momencie zwrotu towaru – faktura korygująca do takiego paragonu nie jest już dokumentem fiskalnym i musi zostać wystawiona w systemie. To pokazuje, że nawet firmy teoretycznie zwolnione z KSeF mogą zostać zmuszone do interakcji z nim w sytuacjach niestandardowych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nie da się już nic usunąć. Każdy błąd zostaje na zawsze

Kolejną istotną różnicą względem dotychczasowych praktyk jest brak możliwości usuwania lub modyfikacji dokumentów po ich zarejestrowaniu. Każda pomyłka, nawet wysłanie faktury do niewłaściwego kontrahenta, wymaga wystawienia korekty, a dokument pierwotny na zawsze pozostaje w systemie. Dodatkowo przedsiębiorcy muszą przywyknąć do wystawiania faktur z datą ich faktycznego wygenerowania. Choć istnieje tryb offline pozwalający na przesłanie danych z 24-godzinnym opóźnieniem, nadużywanie tego rozwiązania jest ryzykowne ze względu na potencjalne kary za niedotrzymanie ustawowych terminów. Warto również zwrócić uwagę na limity komunikacyjne – standardowy tryb interaktywny pozwala na wysyłkę maksymalnie 180 faktur na godzinę, co dla dynamicznie rozwijających się firm może okazać się barierą wymagającą przejścia na bardziej złożony tryb batchowy.

„Brak administracyjnych kar za błędy w KSeF w 2026 roku to jedynie pozorna taryfa ulgowa, ponieważ wszelkie rozbieżności między danymi w e-fakturze a plikiem JPK nadal mogą skutkować sankcjami karnoskarbowymi, czyniąc rzetelną weryfikację i cross-check dokumentów z kontrahentami absolutnym priorytetem w okresie przejściowym” – dodaje Michał Sosnowski.

To nie czas na eksperymenty. 2026 to rok testów – ale ryzyko jest realne

Rok 2026 powinien być dla przedsiębiorców czasem intensywnej nauki i stabilizacji systemów. Choć do końca grudnia urzędy skarbowe nie będą nakładać bezpośrednich sankcji za błędy specyficzne dla KSeF, to bałagan w dokumentacji może rzutować na poprawność plików JPK_VAT, które podlegają standardowym rygorom kontrolnym. Rekomendowanym działaniem na najbliższe miesiące jest utrzymywanie równoległych kanałów komunikacji z kluczowymi kontrahentami i wzajemna weryfikacja poprawności przesyłanych dokumentów. Tylko takie podejście pozwoli na bezbolesne przejście przez cyfrową transformację i uniknięcie kosztownych pomyłek w przyszłości, gdy „parasol ochronny” ministerstwa zostanie ostatecznie zwinięty.