REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » KSeF » Miał być przełom, jest frustracja. KSeF paraliżuje biznes

Miał być przełom, jest frustracja. KSeF paraliżuje biznes

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 marca 2026, 10:12
Adam Kuchta
Adam Kuchta
ksef faktury problemy
Miał być przełom, jest frustracja. Firmy alarmują: KSeF paraliżuje biznes
INFOR

REKLAMA

REKLAMA

Krajowy System e-Faktur (KSeF) miał uprościć życie przedsiębiorców, a tymczasem generuje chaos i straty. Problemy techniczne, długie oczekiwania na numer faktury i awarie logowania wywołują coraz więcej pytań od przedsiębiorców i różnych organizacji.

rozwiń >

KSeF miał ułatwić pracę. Firmy mówią wprost: jest odwrotnie

„Szanowny Panie Ministrze, zwracam się z prośbą o pilne wyjaśnienia w sprawie przedłużających się problemów z wdrożeniem i stabilnością Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). System, który miał stanowić filar nowoczesnej e-administracji, na obecnym etapie postrzegany jest przez przedsiębiorców oraz środowiska księgowe nie jako ułatwienie, lecz jako bariera technologiczna i biurokratyczna” - piszą Władysław Kurowski i Patryk Wicher w interpelacji poselskiej nr 15273.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
PIT, CIT, ryczałt 2026
VAT 2026. Komentarz

Największe problemy z KSeF. To na nie skarżą się przedsiębiorcy

Posłowie zwrócili uwagę, że „z licznych sygnałów płynących od przedsiębiorców oraz organizacji zrzeszających księgowych wynika, że system boryka się z krytycznymi problemami technicznymi. Główne trudności dotyczą:

  • Braku możliwości logowania
    Użytkownicy zgłaszają masowe błędy przy próbie uwierzytelnienia przez Profil Zaufany oraz systemy ERP zintegrowane z bramką Ministerstwa Finansów (błędy 401 Unauthorized oraz 504 Gateway Timeout).
  • Niestabilności API
    Przeciążenie serwerów uniemożliwia płynne przesyłanie faktur ustrukturyzowanych, co wstrzymuje procesy sprzedażowe i logistyczne (np. wydawanie towarów z magazynów).
  • Długiego oczekiwania na numer KSeF
    W wielu przypadkach czas generowania urzędowego poświadczenia odbioru (UPO) oraz nadania numeru identyfikacyjnego fakturze przekracza kilka godzin, co uniemożliwia bieżącą obsługę kontrahentów.

Sytuacja ta budzi uzasadniony niepokój, zwłaszcza w kontekście wcześniejszych zapewnień resortu o pełnej gotowości infrastruktury na szczyty obciążeń. Dla firm, które od 1 lutego są zobligowane do wystawiania faktur wyłącznie w KSeF, każda godzina niedostępności systemu generuje wymierne straty finansowe i prawne.

Posłowie pytają: czy firmy zostaną bez ochrony?

W związku z powyższym, posłowie proszą o odpowiedź na następujące pytania:

REKLAMA

  • Jakie były bezpośrednie przyczyny awarii i spowolnienia systemu w pierwszych dniach lutego 2026 r.?
  • Czy Ministerstwo Finansów przewiduje ogłoszenie oficjalnego stanu awarii KSeF, co pozwoliłoby przedsiębiorcom na bezpieczne przejście w ustawowy tryb „offline” bez ryzyka sankcji w przyszłości?
  • Jakie kroki zostały podjęte w celu zwiększenia przepustowości systemu, aby uniknąć podobnych problemów 1 kwietnia 2026 r., kiedy do systemu dołączą pozostali podatnicy VAT?
  • Czy resort planuje wprowadzenie abolicji lub wydłużenie okresu bezsankcyjnego w związku z trudnościami technicznymi leżącymi po stronie administracji skarbowej?
  • Dlaczego, mimo wielomiesięcznych testów, system logowania (węzeł krajowy/Profil Zaufany) nie wytrzymał przewidywanego natężenia ruchu?
  • Czy ministerstwo rozważa wprowadzenie dobrowolności KSeF dla najmniejszych podmiotów gospodarczych, dla których ten system jest największym obciążeniem administracyjnym?
  • Czy i od kiedy oraz na jakich zasadach organizacje pozarządowe, w tym KGW i OSP, powinny korzystać z KSeF?
  • Czy resort przewiduje całkowite zwolnienie z obowiązku korzystania z KSeF dla podmiotów prowadzących działalność społeczną i statutową, których roczny obrót nie przekracza określonego progu?
Ministerstwo odpowiada: „system działa stabilnie”

„Od początku działania KSeF 2.0 nie wystąpiła awaria, odnotowano chwilowe spowolnienia w procesie logowania do KSeF poprzez Profil Zaufany, czyli jedną z kilku metod uwierzytelnienia. Natomiast sam KSeF 2.0 działa stabilnie – bez przerw.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

14 lutego br. Krajowy System e-Faktur został zintegrowany z Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej. Dzięki temu użytkownicy KSeF mogą już uwierzytelnić się w systemie za pomocą aplikacji mObywatel, mojeID - bankowości elektronicznej, e-dowodu i Profilu Zaufanego.

Integracja umożliwia szybkie i wygodne potwierdzanie tożsamości, daje większą swobodę w wyborze metody uwierzytelnienia oraz zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa przy korzystaniu z bezpłatnych narzędzi logowania” – informuje resort finansów w odpowiedzi na interpelację.

Tryb awaryjny i kary. Co grozi przedsiębiorcom?

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Zbigniew Stawicki wyjaśnił, co następuje.

„System działa stabilnie i bez zakłóceń, dlatego nie jest planowane wdrożenie trybów awaryjnych, przewidzianych odpowiednimi regulacjami ustawy o VAT. W każdym momencie działania KSeF podatnicy mają możliwość korzystania z trybu offline 24 określonego w art. 106nda ustawy VAT.

Nie wystąpiły trudności techniczne związane z wdrożeniem KSeF po stronie administracji skarbowej. W przypadku awarii po stronie administracji skarbowej podatnicy będą chronieni przepisami pozwalającymi na wystawianie faktur w trybie offline.

Należy również dodatkowo zaznaczyć, że za 2026 r. nie będą wyciągane konsekwencje w stosunku do podatników za błędne stosowanie KSeF. Dzięki odroczeniu kar podatnicy mają więcej czasu na dostosowanie się do nowych regulacji bez obawy o negatywne konsekwencje. Administracja skarbowa w pierwszych miesiącach funkcjonowania obowiązkowego KSeF skupia swoje działania na edukowaniu podatników oraz wspiera ich w prawidłowym wypełnianiu nowego obowiązku.

Problemy z logowaniem? Resort finansów wskazuje przyczynę

W początkowej fazie korzystania z KSeF zaobserwowano skokowy wzrost liczby logowań przez Profil Zaufany. Stąd przejściowe problemy z wykorzystaniem tej metody logowania. Jak wyżej wspomniano, od 14 lutego br. Krajowy System e-Faktur został zintegrowany z Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej.

KSeF dla małych firm. Czy będzie dobrowolność?

Ministerstwo nie planuje wprowadzenia pełnej dobrowolności KSeF dla najmniejszych podmiotów, jednak przewidziało dla nich znaczące odroczenia i uproszczenia, aby zminimalizować obciążenie administracyjne.

Ważne terminy KSeF. Kogo i od kiedy obejmują?

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2025 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1203) zawiera zapisy m.in. odnoszące się do uproszczeń i szczegółowych rozwiązań prawnych w zakresie obligatoryjnego KSeF, m.in. etapowanie terminów wejścia w życie obowiązku wystawiania faktur w KSeF:

  • od 1 lutego 2026 r. dla podatników, których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) przekroczyła w 2024 r. 200 mln zł,
  • od 1 kwietnia 2026 r. dla pozostałych przedsiębiorców, chyba, że wartość sprzedaży dokumentowana fakturami za okresy miesięczne nie przekracza kwoty 10 000 zł (brutto), wówczas podatnicy tacy do końca 2026 r. nie mają obowiązku wystawiania faktur w KSeF.

Zgodnie z przepisami epizodycznymi do końca 2026 r. podatnicy zobowiązani do wystawiania faktur ustrukturyzowanych będą mogli wystawiać faktury elektroniczne lub faktury w postaci papierowej, jeżeli łączna wartość sprzedaży (wraz z podatkiem) udokumentowana tymi fakturami wystawionymi w danym miesiącu będzie mniejsza lub równa 10 000 zł.

Do końca 2026 r. podatnicy obowiązani do wystawiania faktur ustrukturyzowanych będą mogli wystawiać faktury elektroniczne lub faktury w postaci papierowej przy zastosowaniu kas rejestrujących i paragony fiskalne uznane za faktury (do 450 zł). Do końca 2026 r. odroczono m.in. obowiązek podawania numeru KSeF w płatnościach.

Etapowe wdrożenie KSeF stanowiło odpowiedź na potrzebę elastycznego wdrożenia tego systemu. Wypracowane, finalne rozwiązania prawne, techniczne i biznesowe są efektem szerokich konsultacji przeprowadzonych w 2024 i 2025 r. z udziałem rynku, w tym podatników, branży IT, księgowych, przedstawicieli JST, oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorców. Były to największe, przeprowadzone w historii resortu finansów konsultacje rozwiązań prawnych i biznesowych.

W przygotowanych rozwiązaniach uwzględniono większość postulatów zgłoszonych w toku konsultacji. Szczegółowe odniesienie do wszystkich zgłoszonych postulatów zostało przedstawione w raportach z konsultacji, które są publicznie dostępne pod adresem https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12391205/katalog/13092624#13092624.

KSeF a organizacje społeczne. Kogo dotyczy obowiązek?

Koła Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicze Straże Pożarne są obowiązane do wdrożenia KSeF na zasadach ogólnych, szczegółowo określonych w odpowiedzi na pytanie numer 6.

Ministerstwo Finansów nie przewiduje całkowitego i bezterminowego zwolnienia z obowiązku korzystania z KSeF dla podmiotów prowadzących działalność społeczną i statutową (takich jak fundacje czy stowarzyszenia) wyłącznie ze względu na charakter ich działalności. Zgodnie z założeniami systemu, kluczowym kryterium objęcia obowiązkiem e-fakturowania jest posiadanie statusu podatnika VAT (czynnego lub zwolnionego) w Polsce.

Organizacje pozarządowe, które wystawiają faktury w ramach działalności gospodarczej lub odpłatnej działalności pożytku publicznego, będą docelowo musiały korzystać z systemu, jednak uwzględniając etapowe wdrożenie tego systemu, tj. od 1 lutego 2026 r. dla podatników, których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) przekroczyła w 2024 r. 200 mln zł, oraz od 1 kwietnia 2026 r. dla pozostałych przedsiębiorców, chyba że wartość sprzedaży dokumentowana fakturami za okresy miesięczne nie przekracza kwoty 10 000 zł (brutto), wówczas podatnicy tacy do końca 2026 r. nie mają obowiązku wystawiania faktur w KSeF.

Ponadto, faktury wystawiane w relacjach z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej (B2C), co jest częste w działalności statutowej, pozostają wyłączone z obowiązku ich wystawiania w KSeF, co w praktyce znacząco ogranicza obciążenia administracyjne dla wielu organizacji społecznych.”

Podstawa prawna

Interpelacja nr 15273 do ministra finansów i gospodarki w sprawie dysfunkcyjności Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) oraz barier systemowych utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej

KSeF paraliżuje firmy? Nowe faktury bez właściciela generują chaos i dziesiątki godzin strat
KSeF: limit 1 MB blokuje firmy? Ministerstwo Finansów odpowiada na zarzuty
Paragony a KSeF: co musisz zrobić przy kasie, żeby uniknąć błędów?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
KSeF zmieni wszystko. Ekspert ostrzega: jeden błąd w fakturze może drogo kosztować firmę
28 mar 2026

Cyfrowa rewolucja w księgowości przyspiesza, ale wraz z nią rośnie ryzyko. W erze KSeF i e-Ksiąg kluczowe staje się jedno: jakość danych. Bez rzetelnej weryfikacji faktur przedsiębiorcy mogą narazić się na poważne konsekwencje finansowe i prawne.
Podatek od deszczu: zapłać, odwołaj się, oszczędź
28 mar 2026

Każdy właściciel nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m², której więcej niż 70 proc. terenu jest trwale uszczelnione, musi uiszczać opłatę retencyjną. Obowiązek ten wynika wprost z ustawy Prawo wodne i egzekwują go gminy - często z błędami. Dobra wiadomość jest taka, że prawo daje możliwość skutecznego odwołania się od nienależnie nałożonej lub zawyżonej opłaty, a odpowiednia inwestycja w retencję może obniżyć obciążenie nawet dziesięciokrotnie.
KSeF od 1 kwietnia 2026 r.: największe obawy i rady dla najmniejszych przedsiębiorców
27 mar 2026

Jakie są największe obawy firm związane z wdrożeniem KSeF dnia 1 kwietnia 2026 r.? Oto rady dla najmniejszych przedsiębiorców na najbliższych czas wchodzenia do nowego systemu faktur.
Obniżka VAT i akcyzy na benzynę i olej napędowy jeszcze przed Wielkanocą 2026. KE: prawo UE nie pozwala na obniżkę stawek VAT od tych paliw
27 mar 2026

W dniu 26 marca 2026 r. Rada Ministrów przyjęła (i tego samego dnia skierowała do Sejmu) projekty ustaw wchodzące w skład pakietu CPN, czyli „Ceny Paliwa Niżej”. Jak zapowiedział Minister Finansów i Gospodarki Andrzej Domański, VAT na paliwa silnikowe ma zostać obniżony z 23% na 8%. A ponadto akcyza zostanie obniżona do minimum wymaganego przepisami unijnymi – na benzynę o 29 groszy, a na olej napędowy o 28 groszy. Te działania – ustawy jeszcze przed końcem 27 marca przeszły przez Sejm i Senat a nawet zostały już podpisane przez Prezydenta RP - powinny przynieść niższe ceny paliw o około 1,20 zł na litrze. Ale jeszcze 26 marca br rzeczniczka KE ds. podatkowych Louise Bogey przekazała dziennikarce RMF FM, że "dyrektywa VAT nie przewiduje możliwości zastosowania obniżonej stawki na dostawy paliw silnikowych".

REKLAMA

Paliwo wreszcie tańsze? Sejm przyjął kluczowe ustawy, rząd szykuje szybkie obniżki
27 mar 2026

Już wkrótce kierowcy mogą odetchnąć z ulgą. Parlament zakończył prace nad przepisami, które mają zatrzymać wzrost cen paliw i umożliwić ich szybkie obniżenie. Nowe regulacje mogą wejść w życie jeszcze przed Wielkim Piątkiem.
Nieterminowe otrzymanie PIT-11 od pracodawcy - skutki dla pracownika i pracodawcy
29 mar 2026

Jeden z najważniejszych obowiązków dla Pracodawcy, po zakończeniu roku kalendarzowego, to przesłanie elektronicznie deklaracji rocznych (PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR) do Urzędu Skarbowego, w terminie do 31 stycznia 2026 r. Kolejny krok to dystrybucja złożonych deklaracji PIT-11 do Pracowników w nieprzekraczalnym terminie 28 lutego 2026. Działy płacowe mają te dwa terminy wdrukowane w kalendarz organizacyjny i tak projektują pracę w styczniu i lutym, by dopełnić obowiązku, najlepiej – nie czekając z tym do ostatniego dnia. Czasami jednak pojawią się przeszkody uniemożliwiające wykonanie powyższych czynności w terminie. Co wtedy?
KSeF 2026 - faktury od lutego na nowych zasadach [Badanie]
26 mar 2026

KSeF 2026 czyli faktury od lutego na nowych zasadach. Firmy chcą wydłużenia okresu przejściowego. Badanie przedsiębiorców przedstawia ocenę wdrożenia systemu - co zostało ocenione najgorzej? Czego najbardziej obawiają się polskie firmy?
KSeF: przedsiębiorca jako podatnik odpowiada za prawidłowe działanie w nowym systemie, a księgowi?
26 mar 2026

KSeF: jak rozkłada się odpowiedzialność pomiędzy przedsiębiorcą i księgowymi (biurem rachunkowym)? Jak uregulować to w umowie z zewnętrzną księgowością? Jakie mogą być konsekwencje błędów w KSeF?

REKLAMA

Czy punkty w programach lojalnościowych są bonami w rozumieniu dyrektywy VAT? Wyrok TSUE
25 mar 2026

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 5 marca 2026 r. w sprawie C 436/24 odnosi się do kwalifikacji podatkowej punktów przyznawanych klientom w ramach programów lojalnościowych. Spór powstał na tle szwedzkiego systemu lojalnościowego, w którym nabywcy otrzymywali punkty proporcjonalne do wartości dokonanych zakupów, a następnie mogli wymieniać je na towary o niskiej wartości podczas kolejnych transakcji. Przedmiotem rozstrzygnięcia było ustalenie, czy punkty tego rodzaju mogą zostać uznane za „bon” w rozumieniu art. 30a dyrektywy VAT, co w konsekwencji przesądzałoby o sposobie ich opodatkowania oraz o ewentualnym zastosowaniu art. 73a regulującego zasady ustalania podstawy opodatkowania przy realizacji bonów różnego przeznaczenia.
Podatek cyfrowy w Polsce: wielkie firmy zapłacą więcej, zysk dla kraju
25 mar 2026

Projekt ustawy o tzw. podatku cyfrowym został wpisany do wykazu prac rządu. Zakłada do 3 proc. podatku od przychodów wielkich firm świadczących wybrane usługi cyfrowe w Polsce. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreśla znaczenie tej regulacji dla cyfryzacji i rozwoju kraju.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA