KSeF zmieni wszystko. Ekspert ostrzega: jeden błąd w fakturze może drogo kosztować firmę

KSeF zmieni wszystko. Ekspert ostrzega: jeden błąd w fakturze może drogo kosztować firmę

28 marca 2026, 19:17
Cyfrowa rewolucja w księgowości przyspiesza, ale wraz z nią rośnie ryzyko. W erze KSeF i e-Ksiąg kluczowe staje się jedno: jakość danych. Bez rzetelnej weryfikacji faktur przedsiębiorcy mogą narazić się na poważne konsekwencje finansowe i prawne.

Wprowadzenie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur wpisuje się w szerszy, wieloletni proces cyfryzacji polskiej rachunkowości i sprawozdawczości podatkowej. KSeF nie jest jednak ani pierwszym, ani ostatnim elementem tej transformacji. Przedsiębiorcy funkcjonują dziś w środowisku, w którym wymogi dotyczące elektronicznej ewidencji, raportowania i fakturowania nakładają się na siebie, tworząc złożony zbiór obowiązków. W centrum tego systemu niezmiennie pozostaje jedno fundamentalne zagadnienie: jakość danych – ich poprawność, kompletność i weryfikowalność zanim trafią do ksiąg rachunkowych.

Autopromocja
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
PIT, CIT, ryczałt 2026
VAT 2026. Komentarz

Od JPK do e-Ksiąg: dekada cyfrowej rewolucji podatkowej

Obowiązek przekazywania danych księgowych organom podatkowym w ustrukturyzowanej formie elektronicznej nie jest novum. Jednolity Plik Kontrolny (JPK) wprowadzony został do polskiego porządku prawnego w 2016 roku i od tamtej pory systematycznie obejmował kolejne grupy podatników oraz kategorie danych. Pierwszym i najszerzej stosowanym strumieniem danych stał się JPK_VAT, przekształcony następnie w JPK_V7 łączący ewidencję z deklaracją, dzięki czemu organy podatkowe zyskały wgląd w szczegóły każdej transakcji wykazywanej w deklaracji od towarów i usług. Równocześnie, na żądanie organów kontrolnych, podatnicy zobowiązani byli do udostępniania struktur JPK dotyczących ksiąg rachunkowych, wyciągów bankowych, magazynu czy rozrachunków – co de facto oznaczało, że każda firma prowadząca pełną rachunkowość lub uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów musiała dysponować systemem zdolnym do eksportu danych w ustandaryzowanym formacie XML.

Kolejny istotny krok uczynił ustawodawca, wprowadzając obowiązek elektronicznych ksiąg rachunkowych dla podatników CIT. Od 1 stycznia 2025 roku struktury JPK_KR_PD oraz JPK_ST_KR stały się obowiązkowe dla największych podatników – tych, których przychody w poprzednim roku przekroczyły równowartość 50 milionów euro, oraz podatkowych grup kapitałowych. Rok później, od 1 stycznia 2026 roku, obowiązek ten został rozszerzony na podatników CIT zobowiązanych do miesięcznego przesyłania JPK_V7M, a także – co kluczowe z perspektywy znacznej części rynku – na podatników PIT prowadzących księgi rachunkowe i również rozliczających się miesięcznym JPK_V7M.

Nowe obowiązki dla firm – dane trafią bezpośrednio do fiskusa

Równocześnie od 1 stycznia 2026 roku wprowadzono obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów wyłącznie w formie elektronicznej, przy użyciu programów komputerowych. Nowe rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z 6 września 2025 roku zmieniło strukturę PKPiR, rozszerzając ją m.in. o kolumnę na numer faktury wystawionej w KSeF oraz identyfikator podatkowy kontrahenta. Przedsiębiorcy prowadzący PKPiR i ewidencję przychodów (ryczałt) będą zobowiązani do pierwszego przesyłania danych – w postaci plików JPK_PKPIR, JPK_EWP oraz JPK_ST – w roku 2027, za rok podatkowy 2026. Tym samym dane z codziennych ewidencji milionów polskich firm trafią systematycznie do Ministerstwa Finansów w ustrukturyzowanej, łatwo analizowalnej formie.

Konsekwencje tego procesu dla praktyki księgowej są fundamentalne. Organy podatkowe dysponują lub w najbliższych latach będą dysponować pełnymi, granularnymi danymi o każdej transakcji odnotowanej w księgach podatnika – od faktury zakupowej po amortyzację środków trwałych. Automatyczna analiza tych danych, możliwa dzięki ustrukturyzowanemu formatowi, istotnie podnosi prawdopodobieństwo wykrycia niespójności między danymi z JPK_VAT, KSeF a księgami rachunkowymi. W tej rzeczywistości jakość danych wpisywanych do ewidencji przestaje być wyłącznie wewnętrzną sprawą firmy – staje się elementem nadzoru podatkowego.

KSeF to nie kontrola treści – tu kryje się największe ryzyko

Wprowadzenie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur otworzyło nowy rozdział w tym procesie. KSeF standaryzuje bowiem format i kanał przesyłu faktur, ale nie rozwiązuje jednego z najpoważniejszych problemów praktycznych: kwestii wiarygodności i poprawności danych zawartych w dokumentach wpływających do firmy. Automatyzacja odbioru faktury to nie to samo co automatyzacja jej akceptacji. Granica ta ma fundamentalne znaczenie prawne, podatkowe i gospodarcze.

Jednym z kluczowych nieporozumień towarzyszących wdrożeniu KSeF jest utożsamianie technicznego faktu pojawienia się dokumentu w systemie z jego prawnym i ekonomicznym „przyjęciem". Tymczasem polskie prawo cywilne i podatkowe od zawsze opierało się na zasadzie, że dokument handlowy wywołuje skutki prawne dopiero wówczas, gdy adresat ma realną możliwość zapoznania się z jego treścią i podjęcia decyzji co do jego przyjęcia. Samo zarejestrowanie faktury w państwowej platformie cyfrowej nie konsumuje tego wymogu.

Ekspert: „automatyczne księgowanie to prosta droga do problemów”

W praktyce oznacza to, że każde przedsiębiorstwo – niezależnie od stopnia automatyzacji swoich procesów – jest zobowiązane do merytorycznej weryfikacji treści każdej faktury przed jej zaksięgowaniem i uregulowaniem. Rzetelna kontrola obejmuje co najmniej sprawdzenie tożsamości wystawcy, zgodności z zamówieniem lub umową, poprawności stawki VAT, a także prawdziwości transakcji udokumentowanej fakturą. Zaniedbanie tego etapu, nawet przy zachowaniu pełnej sprawności technicznej po stronie integracji z KSeF, może narazić podatnika na dotkliwe konsekwencje.

Fałszywe faktury w systemie? To realne zagrożenie

KSeF jest infrastrukturą transmisji, a nie systemem weryfikacji treści. Oznacza to, że każdy podmiot zarejestrowany w systemie może wystawić i przesłać fakturę zawierającą dane niezgodne z rzeczywistością – błędną stawkę podatku, zawyżoną wartość transakcji, nieprawidłowe oznaczenie towaru lub usługi, a w skrajnych przypadkach fakturę potwierdzającą transakcję, która w ogóle nie miała miejsca. Wszystkie te dokumenty technicznie trafią do systemu i będą widoczne dla odbiorcy jako „otrzymane".

Posłużenie się w rejestrach podatkowych fakturą poświadczającą nieprawdę stanowi czyn zabroniony zarówno na gruncie ustawy o VAT, jak i Kodeksu karnego skarbowego. Odpowiedzialność ta nie jest wyłączona ani ograniczona przez fakt, że faktura wpłynęła za pośrednictwem systemu rządowego. Podatnik, który automatycznie zaksięguje i opłaci każdy dokument pobrany z KSeF bez jego uprzedniej weryfikacji, podejmuje ryzyko prawne, którego nie sposób ograniczyć żadną polisą ubezpieczeniową.

Błędy w danych mogą uruchomić kontrolę skarbową

Struktura faktury ustrukturyzowanej w formacie FA(3) definiuje kilkaset pól, z których wiele ma charakter obowiązkowy, wiele zaś – fakultatywny, ale istotny dla prawidłowej klasyfikacji kosztów i rozliczenia VAT. Błędy w danych – takie jak nieprawidłowy NIP kontrahenta, błędny kod towaru GTU, pomyłka w kwocie rabatu czy zastosowanie niewłaściwej stawki – mogą skutkować odmową prawa do odliczenia podatku naliczonego, koniecznością dokonania korekt deklaracji a nawet wszczęciem kontroli podatkowej.

W kontekście opisanej powyżej cyfryzacji raportowania do organów skarbowych problem jakości danych źródłowych nabiera dodatkowego wymiaru. Dane z KSeF, dane z JPK_VAT oraz dane z JPK_KR_PD lub JPK_PKPIR muszą być ze sobą spójne. Każda niespójność – np. faktura zakupowa w KSeF zaksięgowana z błędną kwotą lub przypisana do błędnego konta kosztowego – będzie potencjalnie widoczna dla systemów analitycznych Krajowej Administracji Skarbowej. W środowisku pełnej elektronicznej transparentności podatkowej błędy księgowe nie są już tylko ryzykiem wewnętrznym firmy, lecz bezpośrednim czynnikiem ryzyka kontrolnego.

Elektroniczny obieg dokumentów to konieczność, nie wybór

Wyzwania opisane powyżej wskazują jednoznacznie, że KSeF jako taki jest zaledwie punktem startowym, a nie kompleksowym rozwiązaniem problemu zarządzania fakturami. Realną odpowiedzią na potrzeby organizacji jest elektroniczny obieg dokumentów (EOD) prawidłowo zintegrowany z Krajowym Systemem e-Faktur – system, który nie tylko obsługuje transmisję dokumentów, ale również organizuje i egzekwuje wewnętrzne procedury ich weryfikacji, akceptacji i archiwizacji.

Systemy ERP kluczem do przetrwania w nowej rzeczywistości

Obowiązki związane z JPK, KSeF i e-Księgami wspólnie tworzą środowisko, w którym prowadzenie księgowości bez nowoczesnego systemu informatycznego staje się praktycznie niemożliwe. Systemy klasy ERP (Enterprise Resource Planning) są dziś nie tylko narzędziem wygody, lecz warunkiem koniecznym spełnienia obowiązków ustawowych. Dobry system ERP łączy w jednej platformie obsługę zakupów, sprzedaży, magazynu, księgowości i kadr – zapewniając spójność danych na wszystkich etapach procesu i eliminując konieczność wielokrotnego wprowadzania tych samych informacji do różnych rejestrów.

Podsumowanie: firmy muszą zmienić podejście do danych

Polska rachunkowość przeżywa transformację bez precedensu. JPK znormalizował raportowanie VAT i danych księgowych. KSeF zrewolucjonizował fakturowanie. Obowiązek e-Ksiąg i elektronicznego PKPiR zamknął ostatni obszar, w którym papierowa lub arkuszowa ewidencja była jeszcze dopuszczalna. Organy podatkowe dysponują dziś – lub będą dysponowały w ciągu najbliższych lat – niemal pełnym obrazem cyfrowym każdej transakcji u każdego podatnika.

W tym kontekście weryfikacja danych przed zaksięgowaniem przestaje być jedynie dobrą praktyką księgową , a staje się elementem strategii zarządzania ryzykiem podatkowym i operacyjnym. Przedsiębiorstwa, które potraktują moment wdrożenia KSeF i e-Ksiąg jako okazję do zbudowania spójnego ekosystemu cyfrowego – łączącego nowoczesny system ERP, elektroniczny obieg dokumentów i integrację z KSeF – zyskają nie tylko zgodność z przepisami, ale przede wszystkim realną kontrolę nad jakością danych wchodzących do ksiąg rachunkowych. To inwestycja, która zwraca się zarówno w wymiarze operacyjnym, jak i zarządczym: przez wiarygodność informacji finansowej będącej podstawą decyzji mądrych biznesowych oraz przez odporność na ryzyko błędów i nadużyć w procesie obiegu faktur.

Tomasz Mamys, ekspert ds. cyfryzacji, Symfonia

Źródło: INFOR
Autopromocja

