KSeF paraliżuje firmy? Nowe faktury bez właściciela generują chaos i dziesiątki godzin strat

Od 1 kwietnia firmy mierzą się z nowym problemem: faktury wpadają same, ale nikt nie wie, do kogo należą. Brak kontekstu oznacza telefony, opóźnienia i nawet 35 godzin miesięcznie straconego czasu. Eksperci wskazują jednak rozwiązanie, które może odwrócić cały proces.

Faktury trafiają do firm, ale bez kluczowej informacji. Dlaczego KSeF nie działa idealnie?

Od 1 kwietnia 2026 r. faktury trafiają do firm bezpośrednio z KSeF, z pominięciem pracownika. Ginie kontekst: kto kupił, po co, w ramach jakiego projektu. Efekt to faktury bez przypisania, telefony od księgowych i opóźnienia w rozliczeniach – szacunkowo ponad 35 godzin miesięcznie straconego czasu tylko na identyfikację właścicieli dokumentów.

KSeF centralizuje faktury, ale nie dostarcza żadnej informacji o pracowniku, który dokonał zakupu. Schemat FA(3) przewiduje pomocnicze pola takie jak: „Podmiot3” i „DodatkowyOpis”, jednak ich wypełnienie jest fakultatywne po stronie sprzedawcy i w praktyce – może się okazać: rzadkie. Firmy nie mogą opierać procesu wyłącznie na dobrej woli kontrahentów.

Przełomowe podejście: zmiana momentu rejestracji wydatku

Kluczowa zmiana polega na przesunięciu momentu rejestracji wydatku – z biurka księgowej na smartfon pracownika, bezpośrednio przy kasie lub na stacji paliw. Zaraz po transakcji pracownik otwiera aplikację i w kilka sekund wpisuje: sprzedawcę, kwotę, cel zakupu, projekt i formę płatności. To wszystko.

Resztę robi system automatycznie:

pobiera fakturę z KSeF gdy tylko się pojawi,

porównuje dane sprzedawcy, kwotę, datę i formę płatności ze zgłoszonymi wydatkami,

proponuje dopasowanie z poziomem pewności: wysokie - uruchamia automatyczne uzupełnienie, niższe - trafia do ręcznej weryfikacji,

księgowa zatwierdza gotową parę jednym kliknięciem zamiast „prowadzić śledztwo”.

Proaktywna rejestracja całkowicie odwraca logikę procesu: zamiast szukać właściciela faktury po fakcie, system ma pełny kontekst jeszcze zanim dokument dotrze do firmy.

Co firmy zyskują? Konkretne efekty KSeF

Efekty wdrożenia:

Eliminacja pytania „czyja to faktura?” – każdy dokument ma przypisany kontekst jeszcze przed wpływem,

– każdy dokument ma przypisany kontekst jeszcze przed wpływem, Skrócenie czasu zamknięcia rozliczenia z dni do godzin,

Redukcja ręcznych interwencji i ryzyka błędnego przypisania kosztów do projektów,

Pełna dokumentacja wydatków w jednym miejscu – gotowa na kontrolę i raportowanie.

Kluczowy warunek: pracownicy muszą zmienić nawyki

Technologia działa tylko jeśli pracownicy jej używają. Niezbędne są: wybór optymalnego rozwiązania – aplikacji z prostym interfejsem mobilnym ograniczonym do niezbędnych pól, krótkie wdrożenie z pokazaniem korzyści dla samego pracownika (koniec z telefonami od księgowości) oraz jasna zasada: rejestrujesz od razu – nie jutro, nie z pamięci.

KSeF to dopiero początek

Jeśli KSeF to infrastruktura, to dla pracownika zgłaszającego wydatek aplikacja mobilna stanowić może interfejs, który sprawia, że ta infrastruktura naprawdę działa dla firmy – nie tylko dla państwa.