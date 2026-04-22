Strona główna » Księgowość » KSeF » Brak kar za KSeF do końca roku? Niezupełnie. Gdzie leży błąd, gdy KSeF mówi „nie” i odrzuca dokument? Warto zadbać o higienę danych

Brak kar za KSeF do końca roku? Niezupełnie. Gdzie leży błąd, gdy KSeF mówi „nie” i odrzuca dokument? Warto zadbać o higienę danych

22 kwietnia 2026, 10:54
Od 1 lutego 2026 roku obowiązkowy KSeF stał się rzeczywistością dla dużych firm, a od 1 kwietnia - dla zdecydowanej większości polskich przedsiębiorców. Kiedy system odrzuca dokument, problem rzadko bywa „awarią systemu”. Częściej to efekt nieuporządkowanych procesów i słabej higieny danych. Ministerstwo Finansów publikuje komunikaty techniczne i tryby awaryjne, ale to nie zastąpi poprawnej struktury XML, właściwych uprawnień i procedur wewnętrznych.

Obowiązkowy KSeF. Kto, od kiedy i na jakich zasadach?

Harmonogram wdrożenia KSeF określony ustawą z 5 sierpnia 2025 r. (Dz.U. 2025 poz. 1203) ma charakter etapowy. Od 1 lutego 2026 roku obowiązek objął firmy, których wartość sprzedaży brutto w 2024 roku przekroczyła 200 milionów złotych. Od 1 kwietnia 2026 roku do systemu dołączyła reszta rynku - praktycznie wszystkie aktywne podmioty gospodarcze w Polsce, niezależnie od statusu podatnika VAT czy formy prawnej działalności. Wyjątek stanowią najmniejsze firmy wystawiające paragony z NIP nabywcy do 450 zł uznawane za faktury uproszczone – te podmioty mają czas do 1 stycznia 2027 roku. Odrębnie, do 31 grudnia 2026 roku wszyscy zobowiązani przedsiębiorcy mogą wystawiać faktury poza KSeF w formie papierowej lub elektronicznej, o ile łączna wartość sprzedaży udokumentowanej w ten sposób w danym miesiącu nie przekracza 10 000 zł brutto (uproszczenie dla podatników z ograniczonym dostępem do technologii).

Warto pamiętać, że od 1 lutego 2026 roku wszyscy podatnicy mają obowiązek odbierania faktur z KSeF – o ile ich kontrahent wystawił fakturę za pośrednictwem tego systemu. To istotna asymetria: można być w grupie z odroczonym obowiązkiem wystawiania faktury przy pomocy KSeF i mimo wszystko być zobowiązanym do ich odbioru poprzez system. Niedostosowanie się grozi sankcjami określonymi w art. 106ni ustawy o VAT (kary pieniężne nawet do 18,7% kwoty należności na fakturze).

Brak kar za KSeF do końca 2026 r.? Niezupełnie

Co ważne, do 31 grudnia 2026 roku nie będą stosowane kary pieniężne za naruszenia związane z KSeF, a organy nie wszczynają postępowań karnoskarbowych w tym zakresie – jednak wg. aktualnego harmonogramu - od 1 stycznia 2027 roku sytuacja ulega zmianie i pełen reżim sankcji wchodzi w życie.

Tu jednak możemy mieć do czynienia z kluczową pułapką,: brak administracyjnych kar pieniężnych w 2026 r. nie oznacza bowiem całkowitego braku sankcji. Zgodnie bowiem z art. 62 § 1–2a kodeksu karnego skarbowego, brak wystawienia faktury lub jej wadliwe sporządzenie może skutkować karą grzywny do 180 stawek dziennych. W przypadku faktur nierzetelnych kara może sięgnąć 720 stawek dziennych, a w najpoważniejszych przypadkach – nawet pozbawienia wolności.

Wyłączenie z art. 106ni ust. 4 ustawy o VAT dotyczące postępowań karnoskarbowych jest wąskie – obejmuje wyłącznie określone naruszenia techniczne i „dosyłkowe". Jeżeli naruszenie wypełnia znamiona klasycznego przestępstwa skarbowego (np. wystawienie faktury nierzetelnej), odpowiedzialność z kodeksu karnego skarbowego może nadal znaleźć zastosowanie.

Dodatkowa konsekwencja – utrata prawa do odliczenia VAT

Faktura wystawiona poza systemem KSeF nie wywołuje skutków prawnych, co w praktyce oznacza brak uprawnień do odliczenia VAT przez nabywcę. To sankcja ekonomiczna, która działa niezależnie od kar pieniężnych i dotyka nie tylko wystawcę, ale i odbiorcę faktury.

KSeF 2.0, obowiązujący od 1 lutego 2026 roku, oparty jest na schemacie FA(3) i nowym API. Próby techniczne środowiska przedprodukcyjnego (DEMO) były dostępne od 15 października 2025 roku. Certyfikaty wystawcy faktur - niezbędne do trybu offline i integracji API - można pobierać za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego od listopada 2025 roku. Brak certyfikatu sprawia, że nawet najlepiej przygotowana integracja techniczna staje się bezwartościowa.

Dlaczego KSeF odrzuca dokumenty? Anatomia błędów

Gdy KSeF zwraca błąd walidacji, wiele firm reaguje pytaniem: „Czy system nie działa?”. Odpowiedź niemal zawsze jest inna: system działa prawidłowo, a problem leży po stronie nadawcy. Przyczyny odrzuceń można podzielić na dwie główne kategorie – techniczne i organizacyjne – i obie okazują się jednakowo kosztowne.

Błędy techniczne najczęściej wynikają z niezgodności z aktualnym schematem XSD FA(3). Standard W3C, który definiuje strukturę, reguły i typy danych dla dokumentów XML, nie pozostawia pola manewru: każde odstępstwo od schematu – brakujące pole, nieprawidłowy format daty lub kwoty czy nieobsługiwany znak – skutkuje odrzuceniem całego dokumentu. Drugą częstą przyczyną odrzucenia faktury z systemu są błędne dane kontrahenta, w szczególności niepoprawny NIP. W KSeF numer identyfikacyjny nie jest jedynie polem tekstowym – podlega weryfikacji względem rejestru podatników.

Błędy organizacyjne są mniej oczywiste, ale występują równie często. Należą do nich:
- niewłaściwie przypisane certyfikaty i role użytkowników w KSeF,
- brak jasno określonej odpowiedzialności za wystawianie faktur i zarządzanie dostępem do systemu, a także
- nieuzgodnione procedury z biurem rachunkowym.
Ten ostatni problem jest szczególnie dotkliwy dla małych i średnich firm – jeśli zewnętrzna firma nie ma prawidłowo nadanych uprawnień w ramach systemu ZAW-FA, nie może działać w imieniu podatnika.

KSeF zasadniczo zmienia dynamikę korygowania faktur. Po pozytywnej walidacji dokument otrzymuje unikalny numer identyfikacyjny i staje się niezmienialny. Edycja nie jest możliwa – każda zmiana wymaga wystawienia faktury korygującej przez sprzedawcę. W przypadku błędnego NIP konieczne bywa wystawienie korekty zerującej, a następnie przygotowanie nowego dokumentu od podstaw. To właśnie dlatego walidacja danych PRZED wysłaniem ma tak kluczowe znaczenie – każdy błąd, który trafi do KSeF, generuje dodatkową pracę oraz ryzyko rozbieżności w księgach.

Higiena danych jako fundament. Co zrobić w praktyce?

Wyeliminowanie większości odrzuceń nie wymaga rozbudowanych projektów IT. Kluczowe znaczenie ma systematyczność oraz wypracowanie kilku dobrych nawyków – czyli dbałość o higienę danych. Poniżej przedstawiono priorytety, które powinny znaleźć się na liście każdej firmy wdrażającej KSeF.

Automatyczna walidacja przed wysłaniem. Lokalne sprawdzenie pliku XML względem oficjalnego schematu FA(3), kontrola sum i formatów, weryfikacja NIP na Białej Liście podatników VAT oraz testy w środowisku DEMO to absolutne minimum, które pozwala wykryć i skorygować błędy, zanim trafią do systemu. Większość oprogramowan ERP oraz narzędzi do fakturowania oferuje już wbudowane mechanizmy walidacji KSeF lub odpowiednie aktualizacje – warto upewnić się u swojego dostawcy, czy zostały one aktywowane.

Zarządzanie dostępem i certyfikatami. Certyfikat wystawcy faktury nie jest jedynie „materiałem technicznym dla programistów” – to kluczowy element całej integracji, który musi zostać pobrany przez przedsiębiorcę lub upoważnioną osobę za pośrednictwem e Urzędu Skarbowego. Bez niego żadna integracja API nie będzie działać. Równie istotne jest precyzyjne określenie ról: kto ma prawo wystawiać faktury, kto może je przeglądać, a kto odpowiada za zarządzanie uprawnieniami. Polityka rotacji tokenów oraz wygasania certyfikatów powinna być jasno udokumentowana i regularnie monitorowana.

Procedury korekt i obieg dokumentów. Jasno zdefiniowany scenariusz postępowania w przypadku odrzucenia dokumentu, wystąpienia błędu lub konieczności wystawienia korekty – wraz z wyraźnym podziałem obowiązków między zespół wewnętrzny a biuro rachunkowe – znacząco skraca czas reakcji. Warto również przetestować tryb offline24: KSeF umożliwia wystawianie faktur bez połączenia z systemem, jednak dokument musi zostać przesłany do KSeF niezwłocznie, najpóźniej następnego dnia roboczego po jego wystawieniu. Brak procedur na taką sytuację stanowi realne ryzyko.

Jakość danych źródłowych. KSeF jest bezkompromisowy wobec utrwalonych, historycznych błędów, takich jak skrócone nazwy firm w bazie kontrahentów, nieaktualne numery NIP po fuzjach czy adresy wprowadzane ręcznie bez walidacji. Regularny audyt bazy kontrahentów – najlepiej połączony z automatyczną weryfikacją NIP na Białej Liście – to inwestycja, która szybko przynosi wymierne korzyści.

Rok 2026. Czas bez kar, ale to nie czas na bezczynność

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz deklaracjami, do 31 grudnia 2026 roku Ministerstwo Finansów nie będzie nakładać kar pieniężnych za naruszenia związane z KSeF. Nie obowiązuje również wymóg podawania numeru KSeF w płatnościach, w tym w mechanizmie podzielonej płatności. Administracja skarbowa jasno wskazuje, że na ten okres priorytetem pozostają edukacja i wsparcie, a nie sankcje. To niewątpliwie dobra wiadomość, jednak nie powinna stanowić uzasadnienia dla bezczynności.

Każdy miesiąc 2026 roku bez wdrożonych i działających procedur oznacza w praktyce naukę na błędach w warunkach produkcyjnych – z udziałem realnego kontrahenta, rzeczywistej faktury i faktycznego ryzyka opóźnień w rozliczeniach. Tymczasem od stycznia 2027 roku kary zaczną obowiązywać, a system – wraz z nowymi oznaczeniami w JPK_VAT – zostanie ściślej powiązany z mechanizmami kontroli skarbowej.

Lista priorytetów na drugie półrocze 2026 roku powinna zatem obejmować wdrożenie lub weryfikację mechanizmów walidacji przed wysłaniem, jednoznaczne określenie właścicieli procesów fakturowania, przetestowanie scenariuszy awaryjnych (takich jak brak łączności, odrzucenie dokumentu czy konieczność wystawienia korekty), przeszkolenie pracowników odpowiedzialnych za wystawianie dokumentów oraz formalne uzgodnienie zasad współpracy z biurem rachunkowym w realiach KSeF.

Dzięki temu KSeF przestanie być źródłem frustracji, a stanie się tym, czym powinien być od początku: narzędziem poprawiającym jakość danych, płynność rozliczeń oraz automatyzację procesów księgowych.

Tomasz Mamys, ekspert ds. cyfryzacji w Symfonii

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
