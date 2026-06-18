REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » KSeF » Faktury i korekty wystawiane poza KSeF w 2026 r. - co się okazało po kilku tygodniach stosowania KSeF w praktyce

Faktury i korekty wystawiane poza KSeF w 2026 r. - co się okazało po kilku tygodniach stosowania KSeF w praktyce

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
18 czerwca 2026, 16:03
KSeF Krajowy System e-Faktur
Faktury i korekty wystawiane poza KSeF - czyli co wyszło po kilku tygodniach stosowania KSeF w praktyce
Longfin Media
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Czy z faktury wystawionej poza Krajowym Systemie e-Faktur można odliczyć VAT? Czy można wystawić poza KSeF fakturę korygującą do faktury ustrukturyzowanej? Na te pytania odpowiada doradca podatkowy Marcin Chomiuk, Partner zarządzający ADN Podatki sp. z o.o.

KSeF nie jest idealny ale nie ma od niego odwrotu

Niezależnie od tego, co jako użytkownicy myślimy o systemie KSeF, jego wprowadzenie odcisnęło niewątpliwie piętno na życiu szerokiego kręgu podatników i wywołało efekt podobny do skoków narciarskich, czy piłki nożnej. Wszyscy Polacy, a w szczególności podatnicy VAT, mają swoje wyrobione i ugruntowane zdanie (niezależnie od tego czy pozytywne, czy negatywne) na temat KSeF. To już fenomen, że o nudnych sprawach podatkowych dyskutuje się przy świątecznym stole (byłem tego świadkiem). Ale poważniejąc nieco, bo sprawa jest poważna, należy sobie zadać i spróbować odpowiedzieć na kilka fundamentalnych pytań.

Czy KSeF jest systemem idealnym dla podatników? Nie, jeszcze długo będą wychodzić niedociągnięcia oraz luki w systemie. I to jest słowo klucz - system - bo KSeF tak naprawdę jako zjawisko jest przede wszystkim zmianą systemową, IT, a nie zmianą podatkową i cierpi na wszystkie choroby wieku dziecięcego systemów IT. Czy 1 lutego albo 1 kwietnia br. były dobrym momentem na wprowadzenie KSeF? Nie. Czy słyszeli Państwo o dobrym momencie na wprowadzenie dużego, nowego systemu IT? Na pewno nie, bo nie ma takiego, każdy termin jest zły, bo wiąże się ze zmianą przyzwyczajeń i rutyn, a tego homo sapiens nie lubi i co do zasady unika. Czy zatem można było uniknąć KseF? Można, tak samo jak można było uniknąć deklaracji elektronicznych czy zastąpienia deklaracji VAT-7 JPK VAT. Tyle, że oprócz tego, że brzmi to lekko „dziadersko” to, czy bylibyście Państwo gotowi do powrotu do deklaracji VAT-7, najlepiej w wersji papierowej…? Czy widzieliście Państwo wdrożenie dużego systemu klasy ERP, które przebiegło bezboleśnie? Kładę pieniądze przeciwko orzechom, że nie. To czego spodziewaliśmy się po KseF…?

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
PIT, CIT, ryczałt 2026
VAT 2026. Komentarz

Osobiście uważam, że systemowo, biorąc pod uwagę zmiany otaczającego nas świata, KseF w takiej czy innej formie był i jest nie do uniknięcia, więc zamiast biadolić, jak niektórzy - nawet eksperci, starałbym się raczej szukać i znajdować odpowiedzi na nowe zagadnienia i problemy, które KSeF stworzył jako naturalne konsekwencje każdej nowości systemowej.

Faktury wystawiane z pominięciem KSeF a odliczenie podatku naliczonego

W tej publikacji wspomnę o dwóch kwestiach, na które w ostatnim czasie musiałem w swojej praktyce najczęściej odpowiadać zdezorientowanym podatnikom kupującym towary i usługi. Pierwsza z nich wynika z faktu, że wielu z nas - podatników - dostało od swoich kontrahentów zawczasu informacje, że z różnych przyczyn, np. technicznych, nie będą w stanie wystawiać faktur w KSeF. Albo takiej informacji nie dostało, tylko stanęło przed takim faktem i co za tym idzie zaczęli zadawać pytania sobie a potem swoim doradcom.

Innymi słowy kontrahent podatnika, pomimo obowiązku wystawiania faktur KseF, dokumentuje realizowane dostawy fakturami VAT wystawianymi z pominięciem KSeF. Czy podatnik-nabywca ma prawo do odliczenia VAT naliczonego z takiego dokumentu?

Absolutnie tak, jeśli wystawiony dokument sprzedaży potwierdza realną transakcję i zawiera wszystkie dane konieczne na fakturze, to jest fakturą w rozumieniu ustawy o VAT, mimo iż nie został przesłany przez sprzedawcę do systemu KSeF. A to oznacza, że przy spełnieniu pozostałych przesłanek do odliczenia (np. związek z działalnością nabywcy opodatkowaną VAT) podatnik-nabywca ma nadal pełne prawo do odliczenia VAT z faktury wystawionej poza KSeF.

Wynika to z faktu, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jest elementem konstrukcyjnym systemu VAT i przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone, podstawowe warunki, tzn.:
- odliczenia tego dokonuje podatnik VAT;
- gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych;
- nie zachodzą tzw. przesłanki negatywne, czyli mówiąc po ludzku, ustawa o VAT nie zabrania odliczenia.

REKLAMA

Szkolenie online: VAT 2026 i KSeF 2.0 w praktyce – FA(3) oraz bezpieczne wdrożenie e-fakturowania
Autopromocja

Szkolenie online:
VAT 2026 i KSeF 2.0 w praktyce – FA(3) oraz bezpieczne wdrożenie e-fakturowania

Sprawdź

Według art. 86 ust. 10 ustawy o VAT prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje, co do zasady, w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Artykuł 88 ustawy o VAT szczegółowo określa natomiast listę wyjątków, przypadków szczególnych, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 88 ust. 3a ustawy o VAT nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury w przypadku, gdy:
1) sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi wystawionymi przez podmiot nieistniejący;
2) transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku;
3) wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:
a. stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności,
b. podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
c. potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego - w części dotyczącej tych czynności;

4) faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego;

5) wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze - w części dotyczącej tych czynności.

Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt
Autopromocja

Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

Zasada neutralności podatku dla podmiotów opodatkowanych

Jak wspomniałem podstawową zasadą wspólnego dla UE systemu VAT jest zasada neutralności podatku dla podmiotów opodatkowanych, która przejawia się w tym, że na wszystkich etapach obrotu gospodarczego w transakcjach B2B nabywca, sam prowadząc działalność opodatkowaną VAT, ma prawo do potrącenia podatku zawartego w poprzedniej fazie obrotu (na fakturze zakupowej) - odliczenie VAT naliczonego. Wszelkie ograniczenia prawa do odliczenia podatku naliczonego wpływają na neutralność tego podatku i mogą wynikać jedynie z wyraźnej regulacji ustawowej.

Jak widać z przytaczanego art. 88 ustawy o VAT enumeratywnie określa on zamkniętą listę przypadków, w których podatnik został pozbawiony prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W jego dyspozycji, także w brzmieniu od 1 lutego 2026 r., nie ujęto przypadku, gdy podatek naliczony wynika z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług, które zostały wystawione wbrew obowiązkowi, bez użycia KseF. Fundamentalnie celem faktury jest przede wszystkim udokumentowanie rzeczywistego przebiegu zdarzeń gospodarczych, zarówno pod względem przedmiotu transakcji, jak i podmiotów biorących w niej udział.

Żaden przepis nie nakazuje nabywcy dokonywania weryfikacji zasadności wystawiania przez sprzedającego faktury w określonej postaci (w szczególności badania, czy faktura mogła być wystawiona poza KSeF), np. pod kątem posiadania przez sprzedawcę stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, czy zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wystawienie faktury przy użyciu KSeF (awaria, niedostępność KSeF, inna przyczyna). Praw do odliczenia VAT naliczonego z faktur wystawionych poza ksef można w prosty sposób wywieść z wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale sądzę, że w praktyce nie będzie takiej potrzeby, gdyż nie należy spodziewać się sporów na tym tle z władzami skarbowymi. Podzielają one bowiem powyższy punkt widzenia czemu dały wyraz w dość licznych interpretacjach Dyrektora KIS w tym temacie, np.:
• interpretacji z dnia 4.03.2025 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.838.2024.1.MPA,
• interpretacji z dnia 12.08.2025 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.507.2025.1.JG,
• interpretacji z dnia 18.11.2025 r., nr 0112-KDIL1-3.4012.722.2025.1.MR,
• interpretacji z dnia 2.01.2026 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.857.2025.1.MSO,
• interpretacji z dnia 14.01.2026 r., nr 0112-KDIL1-1.4012.856.2025.1.MG,
• interpretacji z dnia 19.01.2026 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.902.2025.1.MSO,
• interpretacji z dnia 21.01.2026 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.1110.2025.1.KAK.

Korekta do faktury poza KSeF

Drugi przypadek wątpliwości to taki, gdy sprzedawca wystawił fakturę ustrukturyzowaną dokumentującą sprzedaż, a potem wystawił korektę in minus do tej faktury, ale poza KSeF (w wersji papierowej bez kodu QR), ze względu np. na trudności techniczne. I tu rodzi się pytanie, kiedy nabywca ma obowiązek obniżenia podatku naliczonego: w momencie otrzymania tej faktury nie KSeF-owej, czy dopiero jak sprzedawca wprowadzi taką fakturę do KSeF, co pośrednio mogłyby sugerować przepisy art. 29a opisujące obowiązki i prawa sprzedawcy w takim wypadku.

Otóż stoję na stanowisku, że udokumentowanie przez sprzedawcę obniżenia podstawy opodatkowania (podatku należnego) fakturą korygującą (nie będącą fakturą z KSeF), która spełnia wymogi formalnym z art. 106j ust. 2 ustawy o VAT (zawiera konieczne dane), powoduje, iż podatnik-nabywca będzie zobowiązany do zmniejszenia podatku naliczonego VAT za okres otrzymania takiej faktury.

W tym zakresie do dnia 1 lutego 2026 r. nabywca obowiązany był do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy zostały uzgodnione ze sprzedawcą, jeżeli przed upływem tego okresu rozliczeniowego te warunki zostały spełnione.

W następstwie zmiany przepisu art. 86 ust. 19a ustawy o VAT z dniem 1 lutego 2026 r.: „W przypadku obniżenia podstawy opodatkowania, o którym mowa wart. 29a ust. 13-13c, lub stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze, o którym mowa w art. 29a ust. 14, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę korygującą. Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego na fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia.”

Z powyższego wynika, że podstawę formalną dla zmniejszenia podatku naliczonego stanowić będę faktura korygująca.

Powyższy przepis nie uzależnia jednak wykonania obowiązku zmniejszenia kwoty podatku naliczonego oraz momentu dokonania tej czynności od tego, czy otrzymana faktura korygująca ma postać ustrukturyzowaną (KseF). A to akurat ważne, bo wszędzie tam, gdzie ustawodawca wiązał określone skutki prawne od formy wystawionej lub otrzymanej faktury wyraźnie wskazywał na taką zależność, np. we wspomnianych regulacjach odnoszących się do sprzedawcy – art. 29a ust.13-13c.

Tym samym, jeśli faktura korygująca będzie dokumentować rzeczywisty przebieg zdarzeń gospodarczych, to fakt, że nie ma ona postaci KSeF, nie oznacza, że nabywca nie musi skorygować swojego podatku naliczonego. Jest to logiczne i spójne z tym, że również korektę in plus potraktowalibyśmy jak inne faktury zakupowe wystawione poza KseF, a więc odliczali z nich podatek VAT.

Marcin Chomiuk, Doradca podatkowy z 30 letnim doświadczeniem - Partner zarządzający ADN Podatki sp. z o.o.

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Korekta faktury w KSeF: kiedy „wyzerowanie” faktury może wywołać spór ze skarbówką i problemy z VAT
18 cze 2026

W Krajowym Systemie e-Faktur każda faktura, która została przesłana do systemu i otrzymała numer KSeF, trafia do obrotu prawnego. Oznacza to, że nie można jej po prostu edytować, usunąć ani anulować. Jeżeli na fakturze pojawi się błąd, należy go poprawić przez wystawienie faktury korygującej. Nie oznacza to jednak, że każdy błąd można naprawić w ten sam sposób. W praktyce coraz częściej pojawia się pytanie, czy w przypadku pomyłki na fakturze podatnik może wystawić fakturę korygującą „do zera”, a następnie wystawić nową, poprawną fakturę z nowym numerem. Odpowiedź wymaga ostrożności. Taki sposób postępowania może być prawidłowy w niektórych sytuacjach, ale nie powinien być stosowany automatycznie - szczególnie wtedy, gdy błąd nie dotyczy nabywcy, a transakcja faktycznie miała miejsce.
Od 8 lipca PIP będzie przekształcać umowy cywilnoprawne w umowy o pracę. Skarbówka może upomnieć się od zaległe podatki, a ZUS o składki
18 cze 2026

Decyzje PIP „przekształcenia” umów cywilnoprawnych wydawane po 8 lipca 2026 r. będą pretekstem dla wstecznego wymiaru zaległości podatkowych i składkowych – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
Polscy rolnicy dostaną więcej pieniędzy z UE. Do Polski trafi ponad 40 mld euro
18 cze 2026

Polska ma otrzymać co najmniej 33,6 mld euro z nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2028–2034. To więcej niż w obecnej perspektywie finansowej. Dodatkowo całkowita pula środków związanych z rolnictwem może przekroczyć 40 mld euro. Komisja Europejska zapowiada również większe wsparcie dla młodych rolników oraz działania osłonowe wobec rosnących cen nawozów.
Ceny transferowe nie tylko dla dużych firm. Kiedy te obowiązki obejmują także małych i średnich przedsiębiorców (MŚP). Jak uniknąć najczęstszych błędów?
18 cze 2026

Mimo że przepisy dotyczące cen transferowych obowiązują w Polsce już od ponad 20 lat, przez długi czas były postrzegane jako obszar istotny głównie dla dużych, międzynarodowych grup kapitałowych. W praktyce utrwaliło się przekonanie, że małe i średnie przedsiębiorstwa pozostają poza zakresem tych regulacji. Tymczasem wielu podatników nadal nie ma świadomości ciążących na nich obowiązków. W praktyce przekłada się to na brak identyfikacji powiązań, niemonitorowanie wartości transakcji oraz pomijanie obowiązków dokumentacyjnych i raportowych. W efekcie przedsiębiorcy nieświadomie narażają się na zakwestionowanie rozliczeń przez organy podatkowe, doszacowanie dochodu oraz dodatkowe sankcje. Warto przy tym podkreślić, że o powstaniu obowiązków w zakresie cen transferowych nie decyduje wielkość przedsiębiorstwa, lecz istnienie powiązań oraz wartość realizowanych transakcji.

REKLAMA

Wymieniłeś dach i chcesz skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej? Minister Finansów: do odliczenia tylko wydatki na docieplenie wskazane w rozporządzeniu
18 cze 2026

W dniu 7 maja 2026 r. Minister Finansów i Gospodarki wydał ogólną interpretację podatkową w sprawie odliczania i wydatków na pokrycia dachowe w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Minister uznał, że można odliczyć jedynie wydatki na ocieplenie (docieplenie) dachu a nie na wykonanie pokrycia (poszycia) dachowego.
Rząd sięga po nadzwyczajne zyski firm paliwowych. Nowy podatek ma przynieść 4 mld zł
17 cze 2026

Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Nowa danina ma objąć producentów i sprzedawców paliw, którzy skorzystali na wzroście cen związanym z kryzysem wywołanym wojną w Zatoce Perskiej. Szacowane wpływy w wysokości 4 mld zł mają sfinansować program „Ceny Paliwa Niżej” (CPN).
Paradoks rentowności biur rachunkowych: obowiązków księgowym przybywa ale przychodów - niekoniecznie
17 cze 2026

Prawie 66% sektora usług księgowych mierzy się z drastycznym wzrostem pracochłonności, podczas gdy wyższe przychody odnotowało tylko ok. 40% biur rachunkowych. Księgowi wykonują podwójną pracę bez adekwatnego ekwiwalentu finansowego. Tak wynika z raportu fillup k24 "Barometr nastrojów polskich księgowych 2026". Co więcej ponad połowa biur rachunkowych rezygnuje z tworzenia nowych etatów, a mimo to większość z tych podmiotów uważa rekrutację za trudną. Powód? Współczesny księgowy musi być analitykiem danych i konsultantem IT, tymczasem uczelnie wyższe wciąż kształcą według programów niedostosowanych do ery cyfrowej.
Nowy 15% podatek w ryczałcie od 2027 roku. Rząd zmienia zasady dla przedsiębiorców (UD116)
18 cze 2026

Rząd szykuje prawdziwą rewolucję w ryczałcie. Od 2027 roku część przedsiębiorców i wynajmujących zapłaci nowy 15-proc. podatek, a niektóre przychody zostaną objęte nawet 17-proc. stawką. Zmiany mają ukrócić popularne sposoby optymalizacji podatkowej wykorzystywane przez właścicieli firm, nieruchomości i znaków towarowych.

REKLAMA

Nowe Repozytorium Dokumentów Finansowych w praktyce – najczęstsze problemy techniczne przy składaniu dokumentów w 2026 roku
16 cze 2026

Od wielu lat przedsiębiorcy wpisani do KRS zobowiązani są do składania dokumentów finansowych (w szczególności sprawozdań finansowych) przez system teleinformatyczny Ministerstwa Sprawiedliwości, tj. Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF). Natomiast od lutego 2026 r. przedsiębiorcy korzystają z nowej wersji Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF), działającej w oparciu o przebudowaną architekturę informatyczną, zintegrowaną z Portalem Rejestrów Sądowych (PRS). Nowy system ma zapewniać większe bezpieczeństwo przechowywanych danych oraz stabilność działania. Ponadto, nowy RDF obsługuje nowe rodzaje dokumentów (np. tzw. raporty ESG oraz dokumenty podatkowe). Z perspektywy użytkowników zmiana ta oceniana jest zasadniczo pozytywnie – nowy system jest bardziej spójny, nowocześniejszy i lepiej powiązany z innymi usługami rejestrowymi. Jednocześnie jednak pierwsze miesiące funkcjonowania nowego RDF pokazują, że składanie dokumentów finansowych w praktyce wiąże się z szeregiem wyzwań technicznych, które wcześniej albo nie występowały, albo miały marginalne znaczenie.
Skarbówka zaciska pętlę na podatnikach. 12,4 mln cichych kontroli i rekordowe 11 mld zł zaległości
17 cze 2026

W latach 2021–2025 organy skarbowe przeprowadziły ponad 12,4 mln czynności sprawdzających, z czego zdecydowana większość dotyczyła VAT, PIT, CIT i akcyzy. Najnowszy raport MDDP i Konfederacji Lewiatan pokazuje, że skarbówka coraz częściej rezygnuje z klasycznych kontroli na rzecz szybkich, masowych weryfikacji, które stały się jej głównym narzędziem odzyskiwania pieniędzy.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA