Import alkoholu do Polski. Z UE i państw trzecich. Akcyza, cło, transport. Największy problem to kwestia formalności celnych

Jednym z głównych wyzwań przy imporcie alkoholu jest kwestia dokumentacji i formalności celnych. – Import towarów akcyzowych wymaga kompleksowego podejścia i znajomości wielu systemów. Kluczowe jest właściwe przygotowanie dokumentacji już na etapie jego planowania – podkreśla Joanna Porath, prezeska agencji celnej AC Porath. Akcyza wymaga rejestracji w innych systemach niż standardowe zgłoszenia celne. Konieczny warunek to dostarczenie alkoholu bezpiecznie zapakowanego w skrzynie lub palety. Kluczowym aktem prawnym regulującym zasady opodatkowania napojów alkoholowych jest ustawa z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

Rosnące zainteresowanie importem alkoholi z różnych stron świata sprawia, że coraz więcej firm staje przed wyzwaniem sprawnej organizacji tego procesu. Przywóz wyrobów akcyzowych wymaga jednak innych zabezpieczeń niż przy standardowych procedurach celnych. Dochodzi też konieczność spełnienia szeregu norm bezpieczeństwa.

Procedury akcyzowe pod kontrolą

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na różnice w procedurach celnych między importem z UE a krajów trzecich. Import z państw Unii Europejskiej jest znacznie prostszy, ale nadal wymaga dopełnienia formalności akcyzowych. Natomiast w przypadku krajów trzecich musimy pamiętać o odprawach celnych, które mogą znacząco wydłużyć proces importu.



– Akcyza jest problematyczna, ponieważ wymaga rejestracji w innych systemach niż standardowe zgłoszenia celne. Konieczne jest zarządzanie tymi systemami i zgłoszeniami, posiadanie odpowiedniego know-how oraz złożenie zabezpieczeń innych niż przy standardowych procedurach celnych – tłumaczy Joanna Porath, prezeska agencji celnej AC Porath.



Import towarów wymaga uiszczenia należności celno-podatkowych, przy czym stawki celne są jednolite w całej Unii Europejskiej, ale podatki różnią się w zależności od kraju członkowskiego.

Transport bez ograniczeń

– Wielu firmom wydaje się, że ładunki zawierające alkohol można eksportować drogą morską tylko w pełnych kontenerach, co więcej niektórzy uważają, że jest to wręcz niemożliwe. To mit. Jak najbardziej można eksportować i importować tego typu towary akcyzowe jako drobnicę LCL (Less container load) drogą morską czy też drogą lotniczą – wyjaśnia Magdalena Bielawska, dyrektor zarządzająca w ECU Worldwide Polska.



Ekspertka podkreśla, że w przypadku standardowych alkoholi, takich jak wódka czy wino, nie są wymagane specjalne warunki przewozu ani szczególne planowanie transportu. To grupa towarów, która wymaga jednak modyfikacji w standardowej obsłudze logistycznej.



– Konieczny warunek to dostarczenie alkoholu bezpiecznie zapakowanego w skrzynie lub palety. Zawsze zalecamy, aby między szklanymi butelkami były przekładki. Zapakowany alkohol przygotowany do transportu morskiego należy złożyć na magazynie celnym konsolidacyjnym już odprawiony – wyjaśnia Magdalena Bielawska.

Składowanie towarów akcyzowych o statusie unijnym wymaga wykorzystania składów podatkowych, których jest stosunkowo niewiele. W przypadku towarów o statusie nieunijnym możliwe jest składowanie na Wolnym Obszarze Celnym (WOC), składzie celnym lub w szczególnych przypadkach na Miejscu Czasowego Składowania (MCS), jeśli przewiduje to posiadane pozwolenie.

Podstawy prawne

Kluczowym aktem prawnym regulującym zasady opodatkowania następujących rodzajów napojów alkoholowych jest ustawa z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Do napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy zalicza się alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie.



– Warto pamiętać, że przy spełnieniu określonych ustawą warunków niektóre rodzaje alkoholu mogą być zwolnione z akcyzy. Dotyczy to na przykład alkoholu przeznaczonego do produkcji kosmetyków, octu, produktów leczniczych czy olejków eterycznych – dodaje prezeska agencji celnej AC Porath.

