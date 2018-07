Działalność bez rejestracji, czyli nowe możliwości dla przedsiębiorców

Co to jest działalność gospodarcza?



„Działalność gospodarcza to działalność zarobkowa: wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych źródeł przychodów opodatkowanych podatkiem PIT.”



Działalność gospodarczą należy zarejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Odbywa się to, poprzez złożenie wniosku CEiDG w Urzędzie Gminy lub Miasta. Obowiązkiem przedsiębiorcy posiadającego działalność gospodarczą jest między innymi prowadzenie odpowiedniej rachunkowości oraz regularne płacenie składek ZUS.