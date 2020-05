Dofinansowania dla pracowników z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wnioski o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego

W ramach z dofinansowania Europejskiego Funduszu Społecznego pozytywnie rozpatrzono 33,3 tys. wniosków dla 84 tys. pracowników na łączną kwotę ponad 427,7 mln złotych - poinformowała (w dniu 12 maja) minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego to dodatkowe, oprócz pieniędzy przewidzianych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, 2,6 miliarda złotych na ochronę miejsc pracy, które przeznaczone są na dofinansowanie pensji i składek pracowników.

Z tych środków unijnych skorzystać mogą mikroprzedsiębiorcy oraz właściciele małych i średnich firm, ale także przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników, organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, kościelne osoby prawne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne i spółki non-profit.

Tzw. tarcza antykryzysowa, która ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii, przewiduje m.in. zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS na 3 miesiące (marzec–maj), 50 proc. wakacje składkowe dla firm do 49 osób; świadczenie postojowe w kwocie do ok. 2 tys. zł; dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach. Wartość wsparcia oferowanego w ramach tarczy antykryzysowej ma wynieść 212 mld zł – to blisko 10 proc. PKB.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników dla MMŚP z Europejskiego Funduszu Społecznego

Jak wyjaśnia Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej instrument dopłat do wynagrodzeń zapobiegający zwolnieniom jest częścią Tarczy Antykryzysowej. Jest on przeznaczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, samozatrudnionych i NGO. Dofinansowywane są wynagrodzenia pracowników i należne od tych wynagrodzeń składki na ubezpieczenia społeczne. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest - spowodowany epidemią COVID-19 - spadek obrotów o minimum 30%.

W zależności od stopnia spadku obrotów można dostać między 50 a 90% minimalnego wynagrodzenia ze składkami przez 3 miesiące. To daje kwoty pomiędzy 4 500 a 8 100 zł na 3 miesiące na jedno miejsce pracy. Szacujemy, że zaangażowane środki wesprą ok. 425 tys. miejsc pracy – wylicza wicepremier Jadwiga Emilewicz.

Wysokość dofinansowania zależy od stopnia spadku obrotów firmy oraz liczby pracowników objętych dofinansowaniem. Gdy spadek obrotów z dowolnych dwóch miesięcy w 2020 roku, w stosunku do tego samego okresu z poprzedniego roku, wyniesie:

co najmniej 30% – można otrzymać dofinansowanie w wysokości do 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na każdego pracownika wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne;

co najmniej 50% – można otrzymać dofinansowanie w wysokości do 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na każdego pracownika wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne;

co najmniej 80% – można otrzymać dofinansowanie w wysokości do 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na każdego pracownika wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne.

Ze wsparcia można korzystać przez 3 miesiące.

Otrzymana pomoc jest bezzwrotna, o ile pracodawca utrzyma zatrudnienie pracowników objętych dofinansowaniem przez okres, na który to wsparcie uzyskał.

Wnioski o dofinansowanie przyjmują powiatowe urzędy pracy (PUP) poprzez platformę praca.gov.pl

