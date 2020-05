2 mln zł dla firm na zwiększenie poziomu cyfryzacji

Pandemia koronawirusa spowodowała, że wiele przedsiębiorstw musiało pokonać lęk przed nieznanym i przekonać się do pracy zdalnej czy automatyzacji produkcji. Nowoczesne technologie okazały się firmom niezbędne w tym trudnym czasie, ale też znacząco wpłynęły na ich rozwój i konkurencyjność.

- Od kilku lat polska gospodarka podlegała stopniowej cyfryzacji. Już przed epidemią koronawirusa zakładaliśmy, że do 2025 roku ponad 12 proc. PKB Polski będzie pochodziło z usług cyfrowych. Epidemia, z którą od kilku miesięcy się mierzymy, z pewnością tylko przyspieszy ten proces w usługach i sprzedaży, wpłynie też na zmiany w handlu i transporcie. W najbliższej przyszłości na popularności zyska również model pracy zdalnej. Jestem przekonana, że zadziała tu pozytywny efekt kuli śnieżnej. Skorzystają na nim polskie firmy, a w konsekwencji cała nasza gospodarka - mówi Jadwiga Emilewicz, wicepremier, minister rozwoju.

Celem konkursu „100 najlepszych projektów na zwiększenie poziomu cyfryzacji w firmie” jest wyłonienie i upowszechnienie innowacyjnych rozwiązań zwiększających poziom cyfryzacji w przedsiębiorstwach. Dzięki temu łatwiej im stawić czoła nowym wyzwaniom, wzmocnić swoją pozycję na rynku i wejść na nowy poziom rozwoju w oparciu o technologie cyfrowe.

- Już w tej chwili wielu przedsiębiorców wprowadza rozwiązania dotyczące Internetu Rzeczy. Po okresie zmagania z pandemią koronawirusa, rozwój w dziedzinie cyfryzacji bez wątpienia przyspieszy, bo jak widać jest to inwestycja w przyszłość. Cyfryzacja będzie też jednym z priorytetów w nowym budżecie UE. Zasada jest prosta – im więcej nasze firmy będą inwestować w nowe technologie, tym nasza gospodarka będzie bardziej konkurencyjna - podkreśla Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

Warunkiem przystąpienia do programu jest przedstawienie innowacyjnego projektu dotyczącego cyfryzacji firmy. Powinien on wpisywać się w co najmniej jeden ze zgłoszonych obszarów: automatyzacja procesów w firmie, praca zdalna, wykorzystywanie rozwiązań chmurowych, wykorzystanie sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwo, e-commerce (handel prowadzony za pośrednictwem Internetu), obsługa klienta przez Internet, zarządzanie zasobami firmy z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych, analityka biznesowa (business intelligence, w tym wykorzystanie dużych zbiorów danych/big data), marketing internetowy, wykorzystanie technologii mobilnych. Zgłoszenia mogą być przesyłane przez firmy, których projekty zostały zrealizowane lub rozpoczęte nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku albo są planowane do wdrożenia maksymalnie 6 miesięcy od dnia aplikacji. Wybór laureatów konkursu przewidziano na wrzesień br.

- Liczymy, że obok wsparcia firm środkami unijnymi, konkurs będzie również sprzyjał upowszechnieniu rozwiązań i dobrych praktyk usprawniających ich działalność, tak aby w zmieniających się uwarunkowaniach rynkowych mogły stawić czoła nowym wyzwaniom, włączając w to trendy technologiczne, społeczne, a także nieprzewidywane sytuacje jak pandemia COVID-19 - mówi Małgorzata Oleszczuk, Prezes PARP.

Po zakończeniu realizacji projektów przez laureatów PARP opublikuje zbiór dobrych praktyk zaczerpniętych z projektów nagrodzonych w konkursie.

Patronem konkursu jest Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Cyfryzacji.

