Świadczenia postojowe dla przedsiębiorców

W dniu 21 maja Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydało dodatkowe objaśnienia dotyczące uzyskiwania świadczeń. Wszystkie kwestie zostaną poruszone w poniższym artykule.

Komu przysługuje świadczenie postojowe?

Oprócz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (również samozatrudnionych), świadczenie przysługuje osobom pracującym na podstawie:

umowy zlecenie (również innych form świadczenia usług, do których stosuje się przepisy Kodeksu Pracy dotyczące umów zlecenie),

umowy o dzieło,

umowy agencyjnej.

Osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej muszą spełnić następujące warunki, aby świadczenie było wypłacone w całości:

umowa została zawarta nie później niż 1 kwietnia 2020 r.,

wynagrodzenie z jej tytułu wynosi nie mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r., czyli 1300 zł.

Maksymalna wysokość świadczenia postojowego wynosi 2080 zł (80% wynagrodzenia minimalnego w 2020 roku), jednak dla osób, dla których przychód z umów nie przekracza 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, wsparcie ma być sumą wynagrodzeń z tytułu umów.

Świadczenie przysługuje obywatelom Rzeczpospolitej Polskiej, cudzoziemcom legalnie przebywającym w Polsce oraz osobom posiadającym prawo pobytu, lub prawo stałego pobytu na terenie Polski.

Warunki przyznania świadczenia przedsiębiorcom

W przypadku podmiotów gospodarczych, również osób samozatrudnionych, świadczenie postojowe w pełnej kwocie należy się gdy:

działalności gospodarcza została rozpoczęta przed 1 kwietnia 2020 r. i nie została zawieszona, a przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc przed miesiącem, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, był o co najmniej 15 proc. niższy od przychodu, uzyskanego w miesiącu poprzedzającym;

działalności gospodarcza została rozpoczęta przed 1 kwietnia 2020 r., ale zawieszona po 31 stycznia 2020 r.

Dla osób rozliczających podatek kartą podatkową oraz zwolnionych z opłacania podatku VAT, świadczenie wynosi 1300 zł.

Warto dodać, że świadczenie postojowe jest świadczeniem nieopodatkowanym i nieoskładkowanym oraz może być zadatkiem wielokrotnym, w przypadku złożenia oświadczenia o braku poprawy sytuacji materialnej, po otrzymaniu pierwszego świadczenia.

Jakie dokumenty przygotować i gdzie je złożyć?

Konieczne do uzyskania świadczenia jest wypełnienie wniosku RSP-D, który wraz z instrukcją znajduje się na stronach gov.pl oraz stronach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jego złożenie do ZUS konieczne jest najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. Można to zrobić:

drogą elektroniczną przez PUE ZUS (również za pośrednictwie gov.pl),

drogą pocztową, do placówki ZUS,

osobiście (do skrzynki na dokumenty placówki ZUS).

Szymon Kwasigroch

Systim.pl

