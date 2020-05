Tarcza antykryzysowa 3.0 – przewodnik po zmianach

Tarczą antykryzysową 3.0 nazywany jest kolejny pakiet zmian, których podstawowym celem jest ograniczenie potencjalnych strat dla polskiej gospodarki wynikających z epidemii COVID-19, w tym łagodzenie skutków epidemii, a także przygotowanie gospodarki i administracji do wyzwań, jakie czekają po wygaszeniu ognisk epidemii.

Nowelizacja, nad którą trwają obecnie prace parlamentarne, zakłada wsparcie zarówno finansowe, jak i proceduralne administracyjne, w tym przede wszystkim:

- Rozszerzenie zwolnienia – umożliwienie skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek osobom opłacającym składki na własne ubezpieczenia w sytuacji, gdy ich przychód był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., ale ich dochód z tej działalności w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7000 zł.

- Wsparcie operatorów wojewódzkich, międzywojewódzkich i międzynarodowych specjalizujących się w przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

- Wydłużenie terminów obowiązujących przedsiębiorców z tytułu sprawozdań oraz obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o odpadach – szereg przepisów ułatwiających wywiązywanie się z obowiązków firmom gospodarującym odpadami (m.in. w zakresie rejestru Bazy Danych Odpadowych).

- Dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. kwotą w wysokości do 900 mln zł (ze środków Funduszu Reprywatyzacyjnego) z przeznaczeniem w szczególności jako wsparcie przedsiębiorców co umożliwi funkcjonowanie podmiotom gospodarczym udzielania przez ARP pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

- Wsparcie sektora opierającego się na wykorzystaniu drewna lub produkcji surowca drzewnego. Ma to na celu zachowanie ciągłości działania tego sektora oraz funkcjonowania Lasów Państwowych (szereg ułatwień dla uczestników rynku).

- Zmianę w zakresie funduszu alimentacyjnego polegającą na podwyższeniu kwoty kryterium dochodowego uprawniającej do świadczeń z tego funduszu (dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie) do kwoty 900 zł.

- Zwiększenie wysokości kwoty wynagrodzenia za pracę wolnej od egzekucji o 25% na każdego członka rodziny, który nie uzyskuje dochodów i pozostaje na utrzymaniu pracownika.

- Umożliwienie pracownikom pomocy społecznej odbywającym kwarantannę w ośrodku, w którym świadczą pracę, możliwości dalszego jej świadczenia w tej jednostce, z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia.

- Zwiększenie ochrony osób zawierających umowy pożyczki, kredytu lub inne umowy m.in. poprzez wprowadzenie nieważności umowy, w której osoba fizyczna zobowiązuje się do przeniesienia własności nieruchomości na zabezpieczenie roszczeń niewynikających z prowadzonej przez tą osobę działalności gospodarczej lub zawodowej, oraz penalizację żądania od osoby fizycznej, co najmniej dwukrotności maksymalnej wysokości kosztów pozaodsetkowych lub co najmniej dwukrotności stopy odsetek maksymalnych określonych w ustawie.

- Proponuje się dalszą elektronizację metod przekazywania informacji klientom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w tym informacji o stanie ich konta, w przypadku gdy wyrażą takie oczekiwanie. Uprości to sposób przekazywania informacji ubezpieczonym, a jednocześnie będzie oznaczało redukcję kosztów administracyjnych.

- Wsparcie sektora kultury – kinematografii – przez pozyskanie dodatkowych środków dla Polskiego Instytut Sztuki Filmowej w celu poprawy sytuacji na rynku polskiej sztuki filmowej.

- Dalsze upraszczanie regulacji administracyjnych oraz czasowe wydłużanie obowiązywania koncesji, pozwoleń oraz uprawnień, tak aby nie zostały naruszone łańcuchy dostaw oraz ciągłość działalności gospodarczej.

- Czasowe zwolnienie z opłat wynikających z ustawy – Prawo wodne, w zakresie należności pobieranych za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, co obniży koszty funkcjonowania zarówno dla sektora turystyki, jak i armatorów użytkujących drogi wodne do celów transportowych.

Działania powyższe stanowią jedynie część z nowych uregulowań zawartych w noweli, jednocześnie ich konstrukcja, jak i zakładany cel ma prowadzić do uproszczenia obowiązków wynikających z uregulowań administracyjnych, jak i bezpośrednią pomoc zarówno dla obywateli, jak i przedsiębiorstw.

Prezentujemy szczegóły wybranych rozwiązań zawartych w Tarczy antykryzysowej 3.0.

Nieważność umów tzw. przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości mieszkalnej wykorzystywanej przez konsumenta

W kodeksie cywilnym pojawi się nowy art. 3871 k.c., który wprowadza sankcję nieważności umów tzw. przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości mieszkalnej wykorzystywanej przez konsumenta. Jednakże tylko, w przypadku gdy:

1) wartość przenoszonej własności nieruchomości jest wyższa niż wartość zabezpieczanych tą nieruchomością roszczeń pieniężnych powiększonych o wysokość odsetek maksymalnych za zwłokę od tej wartości za okres 24 miesięcy lub

2) wartość zabezpieczanych tą nieruchomością roszczeń pieniężnych nie jest oznaczona, lub

3) zawarcie tej umowy nie zostało poprzedzone dokonaniem wyceny wartości rynkowej nieruchomości dokonanej przez biegłego rzeczoznawcę.

Termin licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym – zmiana w kpc

Nowy art. 9521 kodeksu postępowania cywilnego wprowadza zasadę, że termin licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, wyznaczany byłby wyłącznie na wniosek wierzyciela. Wierzyciel będzie uprawniony do złożenia tego wniosku wyłącznie w przypadku, w którym wysokość egzekwowanej należności głównej stanowiłaby co najmniej równowartość 1/20 sumy oszacowania. Jeżeli zaś egzekucję z nieruchomości prowadzić będzie kilku wierzycieli, termin licytacji nieruchomości wyznaczany będzie również w przypadku, gdy wnioski w tym przedmiocie złożyli wierzyciele, których łączna wysokość egzekwowanych należności głównych przekraczać będzie równowartość 1/20 sumy oszacowania.

Te nowe zasady nie znajdą zastosowania, jeżeli należność przysługiwać będzie Skarbowi Państwa albo będzie wynikać z wyroku sądu karnego (np. odszkodowanie wobec pokrzywdzonego na podstawie art. 46 k.k.) lub mimo niespełnienia warunków w nich przewidzianych, zgodę na wyznaczenie terminu licytacji wyraził dłużnik, do którego nieruchomość należała, albo sąd. Sąd może wyrazić zgodę na wyznaczenie terminu licytacji, jeżeli przemawiać za tym będzie wysokość i charakter dochodzonej należności lub brak możliwości zaspokojenia wierzyciela z innych składników majątku dłużnika. Na postanowienie sądu oddalające wniosek wierzyciela przysługiwać będzie zażalenie.

Przesunięcie terminu na złożenie sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi oraz odpadami poużytkowymi

Terminy wynikające z ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na złożenie sprawozdań za 2019 r. zostały przesunięte, by ułatwić wywiązanie się z tych obowiązków przez podmioty gospodarujące odpadami, w związku z ograniczeniami w działalności związanymi z koronawirusem. Powyższe sprawozdania zostaną złożone za pośrednictwem BDO, tylko w późniejszym terminie.

Sprawozdania za 2019 r., o których mowa w art. 9q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przekazuje się w terminie do 31 października 2020 r.

Sprawozdania za 2019 r., o których mowa w art. 9s ww. ustawy, przekazuje się w terminie do 31 grudnia 2020 r.

Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 r., o której mowa w art. 9tb ust. 1 ww. ustawy, sporządza się w terminie do 30 listopada 2020 r.

Zmiana art. 304 kodeksu karnego

Celem tej zmiany jest dostosowanie przepisu do ścigania typowych współczesnych przestępstw lichwiarskich, czyli tzw. pożyczek „chwilówek”, w wyniku których pokrzywdzeni tracą czasem dorobek całego życia wskutek niespłacenia w terminie pożyczki na stosunkowo niewielką kwotę.

Nastąpi zróżnicowanie poziomu ochrony w zależności od tego, czy pokrzywdzony jest przedsiębiorcą czy konsumentem. Ponadto nowa treść tego przepisu pozwoli na wyeliminowanie problemów dowodowych, polegających na wykazaniu, dlaczego osoby starsze lub niedołężne, których sytuacja materialna jest trudna znajdują się w przymusowej sytuacji.

Całkowita elektronizacja procesu przekazywania przez ZUS swoim klientom informacji o stanie konta ubezpieczonego

W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadzona zostaje zasada, że informacje o stanie konta ZUS będzie udostępniał ubezpieczonym, którzy w systemie teleinformatycznym ZUS utworzyli profil informacyjny. Jeśli ubezpieczony będzie chciał otrzymać informację o stanie konta w inny sposób, na żądanie zainteresowanego, informacja ta udostępniona zostanie również w formie pisemnej.

Umożliwienie elektronicznego rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

W Prawie telekomunikacyjnym wprowadzone zostają zmiany pozwalające abonentom rozwiązywanie umowy bez konieczności wychodzenia z domu (np. w celu wysłania wypowiedzenia przesyłką pocztową). Dlatego wprowadzony będzie wobec dostawcy usług wymogu umożliwiania abonentom rozwiązania, odstąpienia od umowy i jej wypowiedzenia w formie dokumentowej (np. wiadomość e-mail). Wymóg ten dotyczyć ma tych dostawców usług, którzy umożliwiają zawierania umów w formie dokumentowej.

Ponadto wdrożone zostaną nowe przepisy dotyczące automatycznego przedłużania umów. Te przepisy regulują termin wypowiedzenia umowy, która uległa automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony oraz wprowadzają obowiązki informacyjne związane z przedłużeniem umowy.

W celu umożliwienia użytkownikom końcowym jak najszybszego korzystania z uprawnień, jakie przewiduje dyrektywa ustanawiająca Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (EKŁE), wprowadzana zostaje, jeszcze przed wejściem w życie ustawy zastępującej obowiązujące Prawo telekomunikacyjne, część przepisów implementujących EKŁE.

„Podatek od seriali”

W ustawie o kinematografii wprowadzona zostaje nowa danina publiczna w postaci 1,5% przychodu uzyskanego z opłat umożliwiających korzystanie z portali usług medialnych (portale świadczące usługi VOD) w Polsce na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

W uzasadnieniu podkreślono, że ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw dokonała modyfikacji definicji „filmu” zawartej w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii. Dzięki tej zmianie możliwe jest premierowe udostępnienie nie tylko w kinie, ale także w innego rodzaju usługach, w tym w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie. Podmioty dostarczające tego typu usługi korzystają więc na powyższej zmianie, mogą bowiem oferować swoim odbiorcom atrakcyjne, niedostępne nigdzie wcześniej treści, które wyprodukowane zostały przy wsparciu PISF. W związku z powyższym nałożenie na te podmioty obowiązku dokonywania wpłat na rzecz PISF jest uzasadnione.

Podwyższenie kwoty kryterium dochodowego uprawniającej do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

