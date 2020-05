Księgowość > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Aktualności > Tarcza antykryzysowa 3.0 - Sejm za częścią poprawek Senatu

W dniu 14 maja Sejm poparł część poprawek Senatu do nowelizacji Tarczy antykryzysowej, tzw. Tarczy 3.0. Dotyczyły one m.in. ulgi w składkach na ZUS dla samozatrudnionych. Posłowie nie zgodzili się jednak, by wykreślić z ustawy przepisy dot. prezesa UKE.