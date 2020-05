Jakie zmiany wprowadzi nowelizacja ustaw podatkowych?

Istotną zmianą w opublikowanym projekcie nowelizacji​ jest zwolnienie z obowiązku sprawdzania rachunku na białej liście. Obecnie wpłaty dokonane na rachunek spoza listy, jeśli były wyższe niż 15 000 zł, nie mogą być kosztem uzyskania przychodów. Po planowanych zmianach​, gdy płacimy stosując podzieloną płatność (tzw. split payment), kwoty wpłacone na rachunek spoza listy będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. W nowelizacji przewiduje się, że zwolnienie z sankcji w PIT i CIT będzie można stosować wstecznie, tj. do płatności dokonanych od 1 stycznia 2020 r.

Nowela umożliwi również niestosowanie przepisów dotyczących odpowiedzialności solidarnej w przypadku dokonania przez podatników płatności na rachunki niezamieszczone w wykazie podatników VAT, a na rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej:

reklama reklama



a) służący do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę wierzytelności pieniężnych, lub

b) wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, lub

c) prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący rachunkiem rozliczeniowym

- jeżeli odpowiednio bank, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa lub podmiot będący wystawcą faktury, wraz z informacją o numerze rachunku do zapłaty, przekazali podatnikowi informację, że rachunek wskazany do zapłaty jest rachunkiem, o którym mowa w lit. a, b lub c, lub

d) została dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług, lub

e) wynika z faktury dokumentującej czynności z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę.

Dodatkowo termin na złożenie zawiadomienia o wpłacie należności na rachunek bankowy inny niż w wykazie podatników VAT - ZAW-NR - ma zostać wydłużony z 3 do 7 dni. W okresie epidemii koronawirusa termin ten wynosi 14 dni. Zmianie ulegnie również organ, do którego zawiadomienie ma zostać złożone. Obecnie zawiadomienie należy składać do Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla wystawcy faktury, po nowelizacji ustawy ma to być Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwego dla podatnika, który dokonał zapłaty. Zawiadomienie o wpłacie na rachunek spoza białej listy wystarczy zgłosić raz, niezależnie od liczby przelewów.

Omówione zmiany to tylko kilka z tych które przygotował dla nas rząd. Projekt nowelizacji ustawy został przyjęty przez Sejm i przekazany do rozpatrzenia przez Senat. Według planu nowe postanowienia mają wejść w życie 1 lipca 2020 r.

Zapraszamy do kontaktu: Nina Ciszkowska, Asystent w Dziale Podatkowym, nina.ciszkowska@rewit.pl

Polecamy: Przedsiębiorca w kryzysie (PDF)