Thermomix w kosztach prowadzonej działalności gospodarczej? To możliwe, ale nie u każdego. Zasady są proste, ale nie każdy je zna

Każdy przedsiębiorca uwzględniający w dokonywanych rozliczeniach podatkowych koszty uzyskania przychodów wie, jak istotne znaczenie ma prawidłowe kwalifikowanie do nich poniesionych wydatków. Często używane w praktyce powiedzenie „to się wrzuci w koszty” ma wydźwięk humorystyczny i jasno wskazuje na to, że nierzadko podatnicy podejmują próby uwzględnienia w nich wydatków, które nie kojarzą się jednoznacznie z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Co jakiś czas w przestrzeni publicznej pojawiają się dyskusje dotyczące konkretnych kategorii kosztów i możliwości uwzględnienia ich w kosztach uzyskania przychodów przedsiębiorcy. Tak było na przykład przez jakiś czas z wydatkami na zakup okularów dla przedsiębiorcy, z zakupem diety pudełkowej, a obecnie jest z kosztem zakupu robota Thermomix. Wraz ze wzrostem popularności tych urządzeń coraz częściej pojawiają się pytania o to, czy koszt ich zakupu można uznać za koszt uzyskania przychodów przedsiębiorcy? Niestety na takie pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Zasadą jest, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak z tego wynika, aby konkretny wydatek mógł zostać uznany za taki koszt, muszą być spełnione dwa warunki:

- musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,

- nie może być wymieniony w katalogu negatywnym zamieszczonym w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Thermomix w kosztach prowadzonej działalności gospodarczej?

Ani Thermomix, ani inne tego rodzaju urządzenia wielofunkcyjne nie zostały przez ustawodawcę zamieszczone w katalogu negatywnym kosztów. Jest to więc pierwszy krok w kierunku zaliczenia poniesionego na ich zakup wydatku do kosztów uzyskania przychodów. Pozostaje już tylko wykazać, że wydatek ten został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Łatwo sobie wyobrazić, że w przypadku wielu rodzajów działalności nie będzie to szczególnie trudne. Tak może być na przykład, gdy podatnik prowadzi bar, kawiarnię, a nawet hotel dla zwierząt, czy ich hodowlę, jeśli we własnym zakresie przygotowuje dla zwierząt posiłki. Powiązanie tego rodzaju wydatku z przychodem będzie również stosunkowo łatwe w przypadku influencerów czy blogerów kulinarnych, a także dietetyków. Generalnie bowiem w przypadku tej grupy podatników organy podatkowe bardzo liberalnie podchodzą do zagadnienia kosztów uzyskania przychodów i co do zasady dopuszczają możliwość zaliczania do nich wszelkich wydatków, które wpływają na poprawę wizerunku influencera. A co z pozostałymi podatnikami? Należy pamiętać o tym, że to na nich ciąży obowiązek wykazania, związku pomiędzy poniesionym wydatkiem, a uzyskaniem przychodu. Aby uznać dany wydatek za celowy i racjonalny, muszą więc przedstawić odpowiednie uzasadnienie i zadbać o zgromadzenie stosownej dokumentacji. Osiągnięcie takiego efektu może jednak być utrudnione w przypadku osób, których profil działalności nie wiąże się w żaden sposób z kwestiami kulinarnymi. Trudno będzie wykazać związek tego rodzaju wydatku z uzyskaniem przychodu w przypadku informatyka, który pracuje w ramach B2B we własnym domu. W takich sytuacjach należy się spodziewać, że organy podatkowe uznają poniesiony przez niego wydatek za związany z celami osobistymi.

