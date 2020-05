Luki w Tarczy 2.0 łatane Tarczą 3.0 – brak zwolnień z ZUS dla korzystających z ulgi na start

Kryterium przychodowe a Tarcza Antykryzysowa 3.0

Wiele kontrowersji narosło wokół zwolnienia przedsiębiorców ze składek ZUS, które miało być weryfikowane na podstawie uzyskanego przychodu. Wskazywano między innymi, że nie jest to odpowiedni miernik kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Tymczasem zgodnie z projektem Tarczy 3.0 zwolnienie z ZUS ma dotyczyć przedsiębiorców, których przychód w pierwszym miesiącu, za który wnioskują o zwolnienie, przekracza 15 681 zł. Wówczas ich dochód w lutym 2020 r. nie może przekroczyć 7 000 zł. Należy podkreślić, że z kilku powodów luty nie jest miarodajnym miesiącem dla wysokości przychodu. W Polsce obostrzenia związane z sytuacją epidemiologiczną zaczęły się w marcu, a w lutym większość przedsiębiorców funkcjonowała jeszcze normalnie.

Na mocy tych przepisów może się okazać, że wielu z nich nie będzie mogło skorzystać ze zwolnienia z ZUS. Ponadto zwolnienie według Tarczy 3.0 ma dotyczyć już tylko składek za kwiecień i maj. Warto przypomnieć, że według pierwotnych założeń miało dotyczyć również marca.

Brak zwolnień z ZUS dla korzystających z ulgi na start

Chaos informacyjny dotyczył również zwolnienia z ZUS przedsiębiorców, którzy korzystają z ulgi na start. ZUS zarówno na infolinii, jak i na swojej stronie internetowej informował, że przedsiębiorcy, którzy ją zastosowali, mogą skorzystać ze zwolnienia.

Przepisy jednak mówią coś innego. Głos w tej sprawie zabrał też rzecznik ZUS, który wskazał, że ulga na start wyklucza możliwość skorzystania ze zwolnienia ze składek ZUS.

Możliwość skorzystania ze zwolnienia z ZUS przedsiębiorcom stosującym ulgę na start ma dać dopiero Tarcza 3.0. To zwolnienie będzie jednak dotyczyć tylko składek za kwiecień i maj 2020 r. W dodatku mówimy tylko o składkach na ubezpieczenie zdrowotne. W związku z tym powstaje kolejne pytanie: co w sytuacji, kiedy przedsiębiorca kończy korzystać z ulgi na start? Co ze składkami społecznymi? Powstaje bowiem kolejna luka wykluczająca ze zwolnienia ZUS osoby, które kończą ulgę na start z dniem 31.03.2020 r.

Dla kogo świadczenie postojowe?

Kolejne kontrowersje dotyczą świadczenia postojowego. W związku z dotyczącymi go przepisami rodzi się pytanie: czy ustawodawca nie gubi się we wprowadzanych przez siebie zmianach? Pierwotnie w serwisach rządowych znalazła się zapowiedź, że „także niedawno założone firmy nie pozostaną bez pomocy”. Następnie w pierwszej Tarczy Antykryzysowej znalazł się zapis, że świadczenie przysługuje firmom założonym przed 1 lutego 2020 roku. Tarcza 2.0 nie wprowadziła modyfikacji tej daty dla wszystkich. Zmiana dotyczyła wyłącznie osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych na 1 kwietnia 2020 roku.

Piotr Juszczyk, doradca podatkowy w firmie inFakt

