Działalność firm w obszarze zrównoważonego rozwoju i GHRM powinna być powszechna

Grupa VELUX zobowiązała się zneutralizować całą emisję CO2 od momentu powstania firmy. Jest to jeden z elementów inwestycji realizowanych w ramach strategii zrównoważonego rozwoju. Łączny jej koszt w ciągu kolejnych 20 lat wyniesie ok. 135 mln euro. Strategia zawiera wszystkie projekty zmierzające do osiągnięcia przez grupę dożywotniej neutralności węglowej. Są to m.in. przyspieszone inwestycje w efektywność energetyczną prowadzonej produkcji, zwiększenie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł w zakładach, przejście na zakup odnawialnej energii grzewczej tam, gdzie to jest możliwe i zakup 100 procent odnawialnej energii elektrycznej do 2023 r. Strategia zrównoważonego rozwoju to również inne projekty związane z wytwarzaniem innowacyjnych i przyjaznych środowisku produktów czy odpowiedzialnego prowadzenia biznesu. [xi]