Które branże rosną najszybciej?

Biotechnologia i fintech

Pod koniec października amerykański dwutygodnik Fortune opublikował listę 100 najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw notowanych na amerykańskich rynkach kapitałowych. Twórcy listy brali pod uwagę wzrost przychodów, zysków oraz zwrot z inwestycji w akcje na przestrzeni ostatnich trzech lat. Duża dynamika wzrostu to często domena małych i średnich przedsiębiorstw, stąd wiele firm umieszczonych na liście nie jest jeszcze szerzej znanych. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że tworzą one globalne trendy biznesowe, warto bliżej im się przyjrzeć.

Na pierwszym miejscu znajduje się producent oprogramowania AppFolio. Firma stworzyła kilka sieciowych aplikacji służących do obsługi finansowych i prawnych procesów związanych z obrotem nieruchomościami. Dziś akcje firmy są warte prawie dokładnie 10 razy tyle, co pięć lat temu. W pierwszej dwudziestce rankingu są jeszcze dwie firmy działające na styku informatyki i finansów. Paylocity oraz Paycom, znajdujące się na 8. i 19. miejscu, zajmują się automatyzacją zarządzania kapitałem ludzkim i procesów związanych z rozliczaniem wynagrodzeń. Jeżeli dodamy do tego dwie firmy ubezpieczeniowe – Kinsale Capital i Kemper (7. i 11. miejsce), pionierów zastosowania algorytmów sztucznej inteligencji do wyceny ryzyk ubezpieczeniowych, okaże się, że z dwudziestu najbardziej dynamicznych amerykańskich spółek giełdowych aż 5 można zaliczyć do szeroko rozumianego sektora technologii finansowych.





Ochrona zdrowia i farmacja

Na szczególną uwagę zasługują też umieszczone na liście Fortune przedsiębiorstwa z sektora ochrony zdrowia i farmacji. 2. miejsce zajęła spółka Medifast zajmująca się zdrowym odżywianiem. Inwestorzy, którzy kupili jej akcje pięć lat temu zarobili już 603%. Na 4. miejscu z kolei jest Medpace – spółka zajmująca się badaniami klinicznymi, głównie na zlecenie przedsiębiorstw z sektora big pharma. 6. miejsce zajęła biotechnologiczna firma Vertex znana z opracowania w 2012 roku leku na mukowiscydozę. Ponadto w pierwszej dwudziestce jest Corcept Pharmaceuticals - firma rozwijająca leki na choroby metaboliczne oraz specjalizująca się w lekach onkologicznych firma Exilixis.

E-commerce

W pierwszej dwudziestce rankingu jest też kilka znanych światowych marek. 5. miejsce zajmuje Netflix, cały czas na wysokich pozycjach są też najwięksi giganci branży e-commerce. Spośród nich, na najwyższym – 8. miejscu jest serwis Etsy, zajmujący się sprzedażą wyrobów rzemieślniczych. Na 10. miejscu jest Amazon, a na 14. Alibaba Group.

Widać wyraźnie, że na tle firm biotechnologicznych i sektora fintech, rynek e-commerce powoli traci dynamikę rozwoju. Najważniejszymi trendami w światowym biznesie stają się automatyzacja pracy biurowej i zapewnianie poprawy jakości życia.

Naśladowanie strategii amerykańskich liderów może być dość trudnym zadaniem, nawet dla największych polskich przedsiębiorstw. Jednak z analizy zjawisk ekonomicznych zachodzących na najbardziej rozwiniętych rynkach można wyciągnąć inne interesujące wnioski. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, że inteligentne oprogramowanie przejmuje funkcje działów HR, finansów i księgowości. Korzystanie z tych rozwiązań przynosi znaczną poprawę efektywności działania przedsiębiorstw. Poza tym, za nami już są czasy, kiedy tylko duże korporacje mogły korzystać z najnowocześniejszych narzędzi informatycznych. Producenci oprogramowania już dawno zauważyli rosnące znaczenie sektora MŚP, stąd ich produkty są projektowane przede wszystkim z myślą o mniejszych klientach.

Również fakt, że serwis Etsy, wspierający drobnych producentów na całym świecie, rozwija się szybciej niż Amazon i Alibaba jest dowodem na globalnie rosnące znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw. Z kolei rolą sektora technologicznego staje się dostarczanie narzędzi umożliwiających ten rozwój. Dzięki nim przedsiębiorcy będą mogli w większym stopniu skupić się na swojej podstawowej działalności podczas gdy narzędzia informatyczne oparte na sztucznej inteligencji będą zarządzać procesami finansowymi, księgowymi, personalnymi czy marketingowymi.

Autor: Łukasz Blichewicz - współzałożyciel i prezes zarządu Grupy Assay, ekspert w zakresie rozwoju i finansowania spółek technologicznych